Luka Dončić ne zabija pogosto, a ko zabije, je to zagotovo nekaj posebnega. No, takšnega Lukovega zabijanja še niste videli. Na petkovem treningu je zabil kar preko svojega očeta Saše Dončića. Skupaj skrbita za dobro razpoloženje pred tekmo osmine finala.

Poglejte, kako je Luka Dončić na treningu zabil prek svojega očeta:

Slovenija je v skupini dvakrat izgubila in nato trikrat zmagala. Foto: Guliverimage Slovenski košarkarji so se iz poljskih Katovic v petek dopoldne preselili v latvijsko Rigo, kjer jih v nedeljo ob 17.30 čaka dvoboj osmine finala EuroBasketa proti Italiji. Zadnji obračun s sosedi sega v leto 2023, ko so jih na tekmi za sedmo mesto na svetovnem prvenstvu premagali z rezultatom 89:85.

Slovenska reprezentanca iz tekme v tekmo raste, v četrtek je proti Izraelu prikazala najboljšo igro to poletje, in ko imaš v ekipi še Luko Dončića, ni nič nemogoče. Prav kapetan in član Los Angeles Lakers je v četrtek odločno napovedal naskok na kolajno. Za zmage je pomembno tudi, da v ekipi velja dobro vzdušje, da so fantje sproščeni. In to zdaj so. Tudi k temu veliko pripomore Dončić. Pravzaprav oba Dončića, tudi oče Saša Dončić. Ta je na zadnjem treningu poskušal pokrivati Luko. Ne samo, da ni bil uspešen, sin je prek njega kar zabil.

Prihod slovenske reprezentance v Rigo, kjer potekajo izločilni boji: