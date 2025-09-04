Slovenska košarkarska reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Katovicah s 106:96 premagala Izraelce. Slovenci so tako skupinski del končali na tretjem mestu skupine D, po večerni zmagi Grčije nad Španijo z 90:86 pa dobili tekmeca v nedeljski osmini finala v Rigi. To bo Italija, ki je končala na drugem mestu skupine C, Grki pa na prvem, medtem ko se branilci naslova Španci poslavljajo še pred izločilnimi boji. Španski poraz pomeni, da so napredovali tudi Gruzijci. Prvo ime Slovenije ob današnji zmagi je bil novi najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance Luka Dončić s 37 točkami, 11 skoki in devetimi asistencami.

Pari osmine finala (Riga): Sobota, 6. september

11.00 Turčija – Švedska

16.15 Nemčija - Portugalska

17.30 Litva - Latvija

20.45 Srbija – Finska Nedelja, 7. september

? Italija - Slovenija

? Grčija - Izrael

? Poljska - Bosna in Hercegovina

? Francija - Gruzija

Slovenska košarkarska reprezentanca se je pred tekmo z Izraelom zavedala, da ima vse v svojih rokah, a je hkrati opozarjala, da Izrael ni naivna ekipa. Na roke ji ni šla niti zgodovina, saj slovenski košarkarji do danes na evropskih prvenstvih še niso premagali Izraela. A to se je spremenilo danes. Slovenci so tekmeca premagali s 106:96, prvo ime je bil Luka Dončić, a tudi nekateri drugi so v ključnih trenutkih dodali svoje.

Selektor Aleksander Sekulić je začel s peterko Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat, Edo Murić in Martin Krampelj. Slovenci so dobro odprli tekmo, po trojki Nikolića in košu Dončića povedli s 5:0, Izrael je hitro priključil, po delnem izidu, za katerega je bil najzaslužnejši Deni Avdija, pa povedli z 11:7. Dončić in druščina so izničili prednost, pri 16:15 znova povedli, tudi za pet, ob koncu prvih desetih minut pa vodili s 26:22. Zvezdnik NBA, ki je pri tekmecih poskusil izsiliti več osebnih napak, je bil na parketu vseh deset minut, v teh pa vpisal deset točk, tri skoke in tri asistence, pri Izraelcih je z 11 točkami voz vlekel Avdija.

Aleksej Nikolić Foto: FIBA Tekmeci so v začetku druge četrtine izenačili, Sekulić je vzel time-out, po katerem so njegovi izbranci z delnim izidom 6:1 prišli do novega vodstva. A na kakšno varnejšo razliko jim v prvih petih minutah ni uspelo uiti. Nato je sledilo sedem zaporednih točk razigranega Dončića, ki je Slovenijo s trojko odpeljal do najvišje prednosti do takrat na tekmi 39:31, kmalu je bilo po njegovem novem košu +10, ko je Krampelj zadel še oba prosta meta, pa so Slovenci vodili s 43:31. Dončić je še naprej izvajal svoje vragolije, soigralce zaposloval z izjemnimi podajami in zadeval. Ob koncu prvega polčasa je dodal še štiri od svojih 24 točk (šest asistenc, šest skokov), Slovenci so vodili tudi za 15, na odmor pa odšli z vodstvom 56:43. Omić in Murić sta prvi polčas končala s šestimi točkami, Nikolić in Rok Radović pa s petimi. Pri Izraelu je bil z 19 točkami prvi mož Avdija.

Dončić si je v 25. minuti priigral četrto osebno napako in dobri dve minuti pred iztekom tretje četrtine odšel na klop. Foto: FIBA Ta je v začetku drugega polčasa z dvema hitrima košema svojo ekipo pripeljal na -10. Slovenska obramba ni bila na želeni ravni. In ko je Guy Palatin z dvema hitrima trojkama na semaforju izpisal rezultat 65:56, je Sekulić posegel po time-outu. Dončić se je v 25. minuti s četrto osebno napako znašel v težavah, Slovencem pa je Izraelce uspelo držati na okoli desetih točkah razlike. Dve minuti in pol pred koncem tretje četrtine je Sekulić iz igre potegnil Dončića in na parket poslal Radovića. Ta je zadel za najvišje vodstvo v tem delu 75:61, Hrovat pa nato zadel za trojko 78:63. Pred zadnjimi desetimi minutami so Slovenci vodili za 14 (79:65).

Slovence so v začetku zadnje četrtine teple osebne napake, hitro so izpolnili bonus, Dončić pa je uvodno dramo spremljal na klopi. Po trojki Yovela Zoosmana so se Izraelci približali le na pet točk (83:78), Sekulić je v igro vrnil Dončića, ta je hitro zadel, pomembno trojko je dodal nato Prepelič in Slovenci so z novim vodstvom za +10 tekmece prisilili v minuto odmora. Izraelci so se še enkrat približali na pet točk, a nato je slovenska vrsta s kolektivno igro znova ušla in tekmo varno pripeljala do konca in zmage s 106:96.

Veselje Alena Omića. Foto: Guliverimage

Dončić se je ustavil pri 37 točkah, 11 skokih in devetih asistencah, do trojnega dvojčka mu je zmanjkala asistenca. Pomemben delež je k zmagi prispeval Omić z 11 točkami in desetimi skoki, Nikolić je vpisal 16 točk, Radović 14, Prepelič osem, Murić šest, Krampelj štiri.

Slovenija : Izrael 106:96 (26:22, 56:43, 79:65) Dvorana Spodek, gledalcev 5285, sodniki: Kato (Japonska), Salins (Latvija), Männiste (Estonija).

* Slovenija: Krampelj 4 (2:2), Nikolić 16 (2:2), Prepelič 8 (2:2), Murić 6 (1:2), Radović 14 (1:2), Hrovat 10 (2:2), Omić 11 (1:2), Dončić 37 (9:9).

* Izrael: Carrington 9 (2:3), Avdija 34 (6:10), Sorkin 14 (3:4), Timor 6 (1:2), Madar 10 (2:2), Levi 6, Ginat 8, Zoosman 3, Palatin 6.

* Prosti meti: Slovenija 20:23, Izrael 14:21.

* Met za dve točki: Slovenija 25:33, Izrael 26:50.

* Met za tri točke: Slovenija 12:35 (Dončić 4, Nikolić 2, Prepelić 2, Hrovat 2, Radović, Murić), Izrael 10:29 (Avdija 4, Palatin 2, Sorkin, Carrington, Zoosman, Timor).

* Skoki: Slovenija 41 (28 + 13), Izrael 38 (21 + 17).

* Osebne napake: Slovenija 22, Izrael 23.

* Pet osebnih: Timor (40.), Radović (40.).

Dončić najboljši strelec slovenske reprezentance

Dončić je s trojko postal najboljši strelec na uradnih tekmah v zgodovini slovenske košarkarske reprezentance. Na vrhu je ob spodnji trojki (1.095 točk) prehitel Gorana Dragića.

Slovenci bodo četrtfinale lovili proti sosedom

Večerna tekma na Cipru med Grčijo in Španijo je bila še kako pomembna, pa ne le za skupino C, pač pa tudi skupino D, saj so Slovenci po njej dobili tekmeca v osmini finala. V tej se bodo po selitvi iz Katovic v Rigo v nedeljo pomerili z Italijani. Ti so danes za četrto zmago pričakovano odpravili gostitelje Ciprčane.

Grki so po pravi drami premagali Španijo, ki je branila naslov, a se do prvenstva poslavlja še pred izločilnimi boji. Foto: Guliverimage

Prigarana zmaga Grčije nad Španijo, ki je ob polčasu zaostajala za 15, v drugem polčasu pa stopila prednost tekmeca, a pike na i preobratu ni uspela postaviti, je pomenila, da so Grki končali na prvem mestu skupine. Drugi so Italijani, tretji košarkarji BiH, kot zadnji pa s četrtega mesta napredujejo Gruzijci, ki jih je grška zmaga močno razveselila.

Pomlajena branilka naslova Španija se tako na petem mestu poslavlja od evropskega prvenstva. Njen poraz pa pomeni, da je Sergio Scariolo že odvodil zadnjo tekmo kot selektor furie.

Če bi Španija premagale Grke, bi bila slovenska tekmica prav ona, medtem ko bi Giannis Antetokounmpo in rojaki padli na četrto mesto in si s tem močno otežili izločilne boje. Voz Grkov sta tokrat vlekla Antetokounmpo (25 točk, 14 skokov, devet asistenc) in Tyler Dorsey z 22 točkami.

Slovenci se bodo z Italijani pomerili v nedeljo. Foto: Guliverimage

V slovenski skupini je prvo mesto zasedla Francija, drugo Poljska, tretje Slovenija in četrto Izrael. Pari osmine finala so: Litva - Latvija, Grčija - Izrael, Turčija - Švedska, Poljska -Bosna in Hercegovina, Nemčija - Portugalska, Italija - Slovenija, Srbija - Finska in Francija - Gruzija.

Osmina finala bo v Rigi potekala v soboto in nedeljo. Slovenci in Italijani se bodo merili v nedeljo.

Lestvice:

