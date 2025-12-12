Alpska smučarka Federica Brignone, ki še vedno okreva po hudi poškodbi pred pol leta, bo ena od štirih italijanskih zastavonoš na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger Milano Cortina 2026, je sporočil Italijanski olimpijski komite (Coni).

Federica Brignone, skupna zmagovalka svetovnega pokala v prejšnji sezoni, je 3. aprila utrpela dvojni zlom leve golenice in mečnice. Svetovna prvakinja v veleslalomu letos in dobitnica srebrne olimpijske medalje v tej disciplini leta 2022 se je prvič po poškodbi konec novembra vrnila na smuči, vendar še ni začela s polnim treningom.

Objava Italijanskega olimpijskega komiteja nakazuje, da bo 35-letna smučarka lahko tekmovala na zimskih olimpijskih igrah, ki bodo potekale od 6. do 22. februarja prihodnje leto.

"Pogovor z Brignone je bil čudovit, ganljiv. Morda sem bil bolj ganjen kot ona," je pojasnil predsednik Conija Luciano Buonfiglio in dodal: "Federica mi je zaupala, da tega ni pričakovala. Potrdila je, da bo na podlagi nedavnih testov lahko tekmovala na domačih OI."

