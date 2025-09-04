Slovenski košarkarski as Luka Dončić je na zadnji tekmi skupinskega dela, na kateri je z rojaki s 106:96 premagal Izrael, tekmecem nasul 37 točk in postal najboljši strelec slovenske reprezentance na uradni tekmah. Na vrhu lestvice je prehitel Gorana Dragića.

Dončić je sredi zadnje četrtine, ko ga je Aleksander Sekulić vrnil v igro, ob rezultatu 88:83 zadel trojko, s katero je postal najboljši strelec slovenske reprezentance na uradnih tekmah. S svojimi 1.095 točkami je tako na vrhu večne lestvice prehitel nekdanjega kapetana Gorana Dragića.

Trojka, s katero je postal najboljši strelec:

Dončić je trenutno pri 1100 točkah, k zmagi s 106:96 nad Izraelom je prispeval 37 točk, 11 skokov in devet asistenc. Ob tem je ukradel tri žoge.

Slovenci so s tretjo zmago v Katovicah skupinski del končali na tretjem mestu, tako da jih v osmini finala, ki jo bodo v nedeljo igrali v Rigi, čaka druga reprezentanca skupine C. Znana bo po večerni tekmi.