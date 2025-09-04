Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
4. 9. 2025,
19.15

Četrtek, 4. 9. 2025, 19.15

21 minut

Na vrhu lestvice strelcev slovenske reprezentance na uradnih tekmah

Luka Dončić je novi slovenski rekorder #video

Avtor:
Pe. M.

Luka Dončić, slovenska košarkarska reprezentanca | Luka Dončić je na tekmi proti Izraelu postal najboljši slovenski strelec na uradnih tekmah slovenske reprezentance. | Foto FIBA

Luka Dončić je na tekmi proti Izraelu postal najboljši slovenski strelec na uradnih tekmah slovenske reprezentance.

Foto: FIBA

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je na zadnji tekmi skupinskega dela, na kateri je z rojaki s 106:96 premagal Izrael, tekmecem nasul 37 točk in postal najboljši strelec slovenske reprezentance na uradni tekmah. Na vrhu lestvice je prehitel Gorana Dragića.

slovenska košarkarska reprezentanca
Sportal V živo: kdo bo v osmini finala tekmec Slovencev, ki so skupinski del končali z zmago?

Dončić je sredi zadnje četrtine, ko ga je Aleksander Sekulić vrnil v igro, ob rezultatu 88:83 zadel trojko, s katero je postal najboljši strelec slovenske reprezentance na uradnih tekmah. S svojimi 1.095 točkami je tako na vrhu večne lestvice prehitel nekdanjega kapetana Gorana Dragića.

Trojka, s katero je postal najboljši strelec:

Dončić je trenutno pri 1100 točkah, k zmagi s 106:96 nad Izraelom je prispeval 37 točk, 11 skokov in devet asistenc. Ob tem je ukradel tri žoge.

Slovenci so s tretjo zmago v Katovicah skupinski del končali na tretjem mestu, tako da jih v osmini finala, ki jo bodo v nedeljo igrali v Rigi, čaka druga reprezentanca skupine C. Znana bo po večerni tekmi.

donke thumb
Sportal Neverjeten met Dončića in izgubljena stava Omića #video
Lovro Gnjidić
Sportal Cedevita Olimpija in Lovro Gnjidić vsak svojo pot
Stožice
Sportal Vlada naklonjena eurobasketu v Ljubljani leta 2029
