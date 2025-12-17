Sreda, 17. 12. 2025, 18.36
4 ure, 26 minut
Liga NBA, 17. december
Zgolj dva dvoboja, "Božiček" Dončić spet na delu v noči na petek
Večer po pokalnem slavju New York Knicks bosta na sporedu zgolj dve tekmi lige NBA. Obe se bosta začeli ob drugi uri po slovenskem času. V Chicago prihaja Cleveland, Minnesota pa bo gostila Memphis. Luka Dončić bo z Los Angeles Lakers znova na delu v noči na petek, ko bodo jezerniki gostovali pri Utah Jazz.
Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić sicer tudi med prostimi dnevi za jezernike ne počiva. Tudi tokrat je v prazničnem času soigralce in osebje v klubu razveselil s prav posebnim darilom - električnimi kolesi.
