Avtor:
Ja. M.

Sreda,
17. 12. 2025,
18.36

Osveženo pred

4 ure, 26 minut

Liga NBA, 17. december

Zgolj dva dvoboja, "Božiček" Dončić spet na delu v noči na petek

Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers se odpravljajo v Chicago. | Foto Guliverimage

Cleveland Cavaliers se odpravljajo v Chicago.

Foto: Guliverimage

Večer po pokalnem slavju New York Knicks bosta na sporedu zgolj dve tekmi lige NBA. Obe se bosta začeli ob drugi uri po slovenskem času. V Chicago prihaja Cleveland, Minnesota pa bo gostila Memphis. Luka Dončić bo z Los Angeles Lakers znova na delu v noči na petek, ko bodo jezerniki gostovali pri Utah Jazz.

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić sicer tudi med prostimi dnevi za jezernike ne počiva. Tudi tokrat je v prazničnem času soigralce in osebje v klubu razveselil s prav posebnim darilom - električnimi kolesi.

Sportal Luka Dončić je poskrbel za veliko presenečenje #video

Liga NBA, 17. december

Lestvici

