V živo: Prepelič je nared, a Sekulić le z enajstimi košarkarji

Slovenska moška košarkarska reprezentanca v okviru tretjega kroga prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Kopru pravkar lovi zelo pomembno zmago proti Češki. Sloveniji je na pomoč priskočil tudi Klemen Prepelič, ki je v Slovenijo po tekmi Dubaja in Asvela prispel šele danes, četudi v četrtek ni igral. Zaradi bolečin v nogi srečanje izpušča Miha Cerkvenik, tako da selektor Sekulić danes računa na enajst košarkarjev. Čehi pa se morajo znajti brez prvega zvezdnika ekipe Tomaša Saturanskega.

Kvalifikacije za SP, 3. krog

Petek, 27. februar:

Češka v Sloveniji ne more računati na prvega zvezdnika, člana Barcelone Tomaša Satoranskega, ki pa bi ekipi lahko pomagal v nedeljo, potem ko se je pred kratkim vrnil po poškodbi, v četrtek pa je ob porazu Barcelone z Virtusom dosegel pet točk. Na prvih dveh tekmah kvalifikacij je bil nosilec igre Češke. Pri Sloveniji je v ekipi tudi Klemen Prepelič, ki je šele po četrtkovi tekmi Dubaja danes pripotoval v domovino. Zunaj pogona bosta zaradi lažjih poškodb ostala Leon Stergar in Aljaž Kunc, zunaj kadra pa je Sekulić pustil tudi Marka Padjena. Kot so še sporočili iz KZS, je Miha Cerkvenik po včerajšnjem padcu skušal stisniti zobe, a so bile bolečine v nogi prehude, tako da danes ne igra.

Tomaš Satoransky Foto: Guliverimage

Zasedba selektorja Aleksandra Sekulića je kvalifikacije za naslednje SP začela novembra s porazom v Kopru proti Estoniji in zmago v Stockholmu nad Švedsko. Na drugi strani je Češka doma nadigrala Švedsko s 17 točkami razlike in zmagala v Estoniji s 97:92.

Zmagi v Kopru in v nedeljo ob 18. uri v Jihlavi na jugu Češke bi bili več kot dobrodošli, saj bodo ekipe v nadaljevanje kvalifikacij prenesle vse točke iz prvega dela. Prve tri ekipe iz skupine H, v kateri je Slovenija, bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G – Franciji, Finski, Madžarski ali Belgiji.

Na selektorjevem seznamu so Miha Cerkvenik* (Cedevita Olimpija, Slovenija), Gregor Hrovat (Dijon, Francija), Stefan Joksimović (Baskonia, Španija), Robert Jurković (Perspektiva Ilirija, Slovenija), Martin Krampelj (Bilbao, Španija), Urban Kroflič (Mega Superbet, Srbija), Alen Omić (Merkezefendi Belediyesi Denizli, Turčija), Klemen Prepelič (Dubaj, ZAE), Rok Radović (Cedevita Olimpija, Slovenija), Žiga Samar (Gran Canaria, Španija), Žak Smrekar (Krka, Slovenija) in Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija).



* ne igra zaradi težav z nogo

