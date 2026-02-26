Slovenska moška košarkarska reprezentanca odšteva ure do prve izmed dveh kvalifikacijskih tekem za svetovno prvenstvo proti Češki. Ta je še brez poraza vodilna ekipa v skupini H, a so Slovenci odločeni, da se to spremeni že v petek v koprski Bonifiki. Selektor Aleksander Sekulić ima nekaj manjših skrbi zaradi poškodb, Klemen Prepelič pa naj bi se reprezentanci pridružil le nekaj ur pred petkovo tekmo, ki se bo začela ob 18.30.

"Vzdušje v #mojtim na slovenski obali je odlično, delovna vnema na treningih v koprski Bonifiki na zelo visoki ravni in varovanci selektorja Aleksandra Sekulića že nestrpno pričakujejo uvodni sodniški met. Vsi skupaj so odločeni, da bo zmaga, tudi s pomočjo zvestih in glasnih navijačev, ostala doma," sporočajo iz Košarkarske zveze Slovenije.

Kar se tiče sestave ekipe za petkovo tekmo, obstaja še nekaj neznank. Klemen Prepelič, ki si reprezentanci močno želi pomagati že v Kopru, se bo namreč soigralcem pridružil nekaj ur pred začetkom. Z Dubajem ga danes čaka evroligaški spopad z Asvelom. Zaradi težav z gležnjem je vprašljiv nastop Leona Stergarja, zadnje treninge pa je zaradi bolečin v hrbtu izpustil Aljaž Kunc.

Aljaž Kunc je zaradi bolečin v hrbtu izpustil zadnje treninge. Foto: Aleš Fevžer

Čaka jih spopad z nevarno ekipo, ki igra hitro in agresivno

Selektor Aleksander Sekulić opozarja, da naloga v petek in nedeljo ne bo lahka: ''Češka reprezentanca je ena izmed tistih zasedb, ki v teh kvalifikacijah še ne pozna poraza. Še posebej v Estoniji so z igro in zmago pokazali, da gre za zelo nevarno ekipo, ki igra hitro in moderno košarko. So zelo agresivni in veliko stavijo predvsem na igro v napadu, kjer so zelo poletni in dosegajo veliko košev. Imajo razpoložene strelce z razdalje, tako da bomo morali biti v obrambi zelo pozorni. Omejiti bo treba njihov met ter ob tem tudi napadalni skok, v katerem so zelo agresivni. Ključ od uspeha bo tako vsekakor igra v obrambi. Hkrati pa upam, da smo se tudi v napadu, kjer smo dodali nekaj osveženih zamislic, uspeli dobro uigrati. Ekipa je v veliki meri enaka novembrski in fantje se iz dneva v dan na igrišču vse bolj čutijo. Želimo si, da nas s tribun spremljajo glasni navijači, saj bo z njihovo pomočjo pot do uspeha veliko lažja.''

"Omejiti bo treba njihov met ter ob tem tudi napadalni skok, v katerem so zelo agresivni. Ključ od uspeha bo tako vsekakor igra v obrambi," recept za Češko razkriva selektor. Foto: Aleš Fevžer

Čehi v Kopru oslabljeni?

Češka reprezentanca je brez poraza vodilna ekipa v kvalifikacijski skupini H. Estonija in Slovenija sta zabeležili zmago in poraz, Švedska je še brez zmage. Čehi so novembrski del kvalifikacij začeli z zmago nad Švedsko 97:80, ki so jo nadgradili še z zmago 97:92 v Estoniji. V Koper bodo resda pripotovali v nekoliko okrnjeni zasedbi. Največ preglavic selektorju Lubošu Bartonu povzroča njihov najboljši posameznik Tomaš Satoransky. Kapetan Češke in Barcelone je imel v zadnjem obdobju težave s hrbtom. Izkušeni organizator igre se je v španskem kraljevem pokalu sicer že vrnil na parket, toda z omejeno minutažo, tako da je njegov nastop na tekmah proti Sloveniji vprašljiv. Po zadnjih informacijah obstaja možnost, da naj bi zaigral na nedeljski tekmi.

Slovenija in Češka sta se do zdaj pomerili na sedmih uradnih tekmah. Pet zmag so zabeležili Slovenci in dve Čehi, obe z minimalno razliko. Leta 1995 so zmagali z 82:81 in leta 2002 z 71:70. Tudi zadnji uradni dvoboj ima že dolgo brado. Na evropskem prvenstvu leta 2013 v Celju je slovenska izbrana vrsta zmagala z 62:60. Zadnjič sta se reprezentanci na pripravljalni tekmi v Mariboru srečali avgusta 2017. Slovenija je zmagala z 88:80.

Zadnjič sta se slovenska in češka reprezentanca srečali na pripravljalni tekmi v Mariboru avgusta 2017. Foto: Aleš Fevžer

V nedeljo še v Jihlavi

Reprezentanci bosta še drugo medsebojno tekmo v tem kvalifikacijskem ciklu odigrali v nedeljo v Jihlavi. Za konec prvega dela kvalifikacij bodo Slovenci v tretjem kvalifikacijskem ciklu v petek, 3. julija, igrali v Estoniji in v ponedeljek, 6. julija, gostili Švedsko. Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Drugi del kvalifikacij se bo začel konec avgusta.

Jubilejno dvajseto izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca je do zdaj štirikrat nastopila na svetovnih prvenstvih.

