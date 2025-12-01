Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
13.50

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Aleksander Sekulić Švedska kvalifikacije za svetovno prvenstvo Slovenska košarkarska reprezentanca

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 13.50

1 ura, 37 minut

Kvalifikacije za SP 2027, prvi del, drugi krog

Slovenci na Švedskem po nujno zmago

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
slovenska košarkarska reprezentanca, Žiga Samar | Slovenci bodo danes gostovali na Švedskem. | Foto Aleš Fevžer

Slovenci bodo danes gostovali na Švedskem.

Foto: Aleš Fevžer

Slovensko košarkarsko reprezentanco čaka zahtevna naloga. V Göteborgu na Švedskem mora popraviti petkov spodrsljaj v Kopru proti Estoniji in vpisati prvo zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027.

Aleksander Sekulić, slovenska košarkarska reprezentanca
Sportal Dobra in zelo slaba novica za Slovenijo

Delo ji bo otežilo dejstvo, da je reprezentanco po prvi tekmi zapustil Gregor Hrovat, ki se je moral vrniti k klubskemu delodajalcu v Francijo in ki je bil proti Estoniji prvi strelec Slovenije.

Švedsko reprezentanco, ki je prav tako izgubila uvodno tekmo na Češkem, bo v dvorani Scandinavium spodbujalo blizu 10.000 gledalcev. Doslej Švedska Slovenije še ni premagala.

Strokovni štab Slovenije je analizirali petkov poraz s 93:94 z Estonijo in se zaveda pomembnosti prihajajočega dvoboja. V proces treninga se je vrnil Rok Radović, ki je bil zaradi bolezni izven pogona na začetku priprav in je izpustil prvo tekmo.

Kvalifikacije za SP, 2. krog

Ponedeljek, 1. december:

Nedelja, 30. november:

Lestvica:

Preberite še:

Stefan Joksimović, slovenska košarkarska reprezentanca
Sportal Mladi Slovenec postavil poseben mejnik z grenkim priokusom
Aleksander Sekulić
Sportal Sekuliću ob klofuti skrbi ne manjka, poslavlja se še kapetan
Aleksander Sekulić Švedska kvalifikacije za svetovno prvenstvo Slovenska košarkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.