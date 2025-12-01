Slovenci na Švedskem po nujno zmago

Slovensko košarkarsko reprezentanco čaka zahtevna naloga. V Göteborgu na Švedskem mora popraviti petkov spodrsljaj v Kopru proti Estoniji in vpisati prvo zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027.

Delo ji bo otežilo dejstvo, da je reprezentanco po prvi tekmi zapustil Gregor Hrovat, ki se je moral vrniti k klubskemu delodajalcu v Francijo in ki je bil proti Estoniji prvi strelec Slovenije.

Švedsko reprezentanco, ki je prav tako izgubila uvodno tekmo na Češkem, bo v dvorani Scandinavium spodbujalo blizu 10.000 gledalcev. Doslej Švedska Slovenije še ni premagala.

Strokovni štab Slovenije je analizirali petkov poraz s 93:94 z Estonijo in se zaveda pomembnosti prihajajočega dvoboja. V proces treninga se je vrnil Rok Radović, ki je bil zaradi bolezni izven pogona na začetku priprav in je izpustil prvo tekmo.

