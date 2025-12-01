Pred slovensko košarkarsko izbrano vrsto je danes še druga tekma v tem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenci se bodo ob 19.00 v Göteborgu pomerili s Švedsko, zmaga pa je po petkovem infarktnem porazu z Estonijo nujna. Zagotovo bo velik udarec za izbrano vrsto odsotnost Grege Hrovata, ki se je moral vrniti v klub, nekaj optimizma pa navdaja dejstvo, da se je treningom po bolezni pridružil Rok Radović.

Kvalifikacije se za slovensko četo v petek niso začele najbolj spodbudno. Nasprotno, Slovenija je bila tako v rednem delu kot v podaljšku proti Estoniji v odličnem položaju, da srečanje dobi, a je serija napak in napačnih odločitev privedla do prvega težkega poraza s 93:94. "Mislili smo, da smo že zmagali, ni bilo koncentracije, naredili smo res brezvezne odločitve. Mogoče nam je v kakšnih trenutkih zmanjkalo tudi izkušenj, a dejstvo je, da smo imeli tekmo dobljeno in tega si ne bi smeli privoščiti. Tekme nismo začeli najboljše, s pravo energijo smo se vrnili, če bi od začetka igrali tako, bi bilo povsem drugače. Zdaj ni druge, kot da to pozabimo in gremo naprej," je bil po porazu jasen Žiga Samar, ki je bil po težkem porazu razumljivo jezen in razočaran.

Poraz ima še toliko večjo težo, ker se rezultati prvega dela kvalifikacij prenašajo tudi v drugi del, kjer se bo slovenska skupina križala s skupino, kjer nastopajo Francija, Finska, Madžarska in Belgija. Kot so sporočili iz KZS, je slovenska delegacija soboto preživela na poti. Iz baze v Portorožu je prek Benetk in Münchna v Göteborg prispela v poznih popoldanskih urah. Igralci so zvečer v fitnesu opravili regeneracijski trening, v nedeljo pa preizkusili koše v Scandinavium Areni.

Žiga Samar bo tudi na Švedskem prvi kreator slovenske igre. Foto: Aleš Fevžer

Slovence čaka polna dvorana

Če je reprezentanco na Švedskem pričakalo turobno in deževno vreme, pa organizatorji na ponedeljkovem dvoboju napovedujejo vroče ozračje. Švedski navijači v zadnjem obdobju namreč navdušeno polnijo dvorane in tako naj bi bilo tudi v ponedeljek. Na tribunah, ki sprejmejo približno 12 tisoč gledalcev, pričakujejo dobrih devet tisoč navijačev. Tudi reprezentanca Švedske je bila v prvem kolu kvalifikacij poražena. Na gostovanju na Češkem je po dokaj izenačenem prvem polčasu na koncu izgubila z 80:97. Prvo ime ekipe je bil po pričakovanjih Ludde Hakanson, ki je v slabih 34 minutah igre 15 doseženim točkam in šestim skokom dodal izjemnih 15 podaj.

V slovenskem taboru bodo danes na parketu pogrešali kapetana Gregorja Hrovata, ki je moral zaradi klubskih obveznosti nazaj v Francijo k Dijonu, po bolezni, zaradi katere je izpustil praktično celoten teden priprav in tudi petkovo tekmo, ki jo je v družbi Urbana Krofliča in Tima Tomažiča spremljal s klopi v civilni opravi, pa se je v pogon vrnil član Cedevite Olimpije Rok Radović.

Rok Radović je okreval po bolezni. Foto: Guliverimage

"Reprezentanca Švedske je sestavljena dokaj podobno kot v prejšnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Gre za zelo kakovostno zasedbo, v kateri prednjači predvsem branilski dvojec Ludde Hakanson in Tobias Borg. Z odlično organizacijo in metom z razdalje dajeta ton in potrebno dimenzijo švedski igri. Dobro jima sledijo tudi soigralci, pod košem je še posebej spreten Denzel Andersson. Vsekakor gre za ekipo, ki je zelo nevarna pri metu z razdalje, hkrati pa odlično skače v napadu. Pri teh situacijah bomo morali biti še posebej pazljivi. Voditi nas mora čvrsta in kolektivna obramba. Upam, da bomo tudi v napadu bolj sproščeni, odločni in samozavestni. Reprezentanca ima veliko talenta, ki pa ga mora prikazati na igrišču," je pred srečanjem za KZS dejal selektor Aleksander Sekulić.

"Vsi smo prišli na kvalifikacije zmagat, moramo gledati naprej, čeprav je v tem trenutku težko. Nočem, da na nas to vpliva negativno, temveč da najdemo motiv, se naučimo iz svojih napak in se izboljšamo za naslednjo tekmo," pa je še dodal že po tekmi v Kopru.

Slovenci proti Švedski še brez poraza

Slovenija je doslej dobila vse štiri medsebojne dvoboje s Švedsko. Zanimivo, reprezentanci sta nazadnje moči merili prav v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. 28. novembra pred štirimi leti je bilo v Kopru 85:74. Na povratni tekmi na Švedskem so Slovenci zmagali 84:81. Švedi so zaigrali tudi na letošnjem EuroBasketu ter po tesnem porazu proti Turčiji 79:85 obstali v osmini finala in na koncu osvojili 16. mesto.

V petek je debi dočakal Stefan Joksimović. Foto: Aleš Fevžer

"V švedski ekipi je kar nekaj odličnih strelcev, tudi pod samim obročem so zelo čvrsti in dobro zapirajo raketo. Vsekakor nas čaka zelo težka tekma. Treba bo omejiti njihov met z razdalje in na splošno v obrambi odigrati precej bolje kot proti Estoniji. Zelo pomemben bo skok, dobrodošli bodo koši iz protinapadov. Garati bomo morali od prve do zadnje minute in upamo, da se bomo na koncu veselili prve zmage," pa je pred srečanjem dejal Miha Cerkvenik, ki je proti Estoniji dosegel 15 točk. Srečanje na Švedskem bo pozorno spremljal tudi Luka Dončić, ki si z izbrano vrsto želi zaigrati na mundialu v Katarju leta 2027.

Po tekmi na Švedskem se bodo reprezentanti vrnili v klub, kvalifikacije pa se bodo nadaljevale konec februarja oziroma v začetku marca. V drugi del kvalifikacij bodo napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin in tvorile nove štiri skupine, na svetovno prvenstvo se bo iz evropskega dela kvalifikacij uvrstilo 12 reprezentanc - prvo- drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij.

