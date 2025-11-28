Slovenska košarkarska reprezentanca je s težkim porazom odprla letošnje kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Slovenci so v Kopru po podaljšku in preobratu v zadnjih sekundah srečanja s 93:94 klonila proti Estoniji. Ena redkih, če ne celo edina pozitivna stvar srečanja je bil debi 17-letnega Stefana Joksimovića. Pred ponedeljkovim srečanjem s Švedsko pa selektorju Sekuliću veliko težavo povzroča še odhod Gregorja Hrovata, ki se mora vrniti v klub.

"V prvem polčasu sem dobil občutek, da so igralci v nekem krču," je po porazu Slovenije uvodoma dejal selektor Aleksander Sekulić. Slovenija je imela tako v rednem delu kot v podaljšku srečanje praktično dobljeno. V četrti četrtini je ob vodstvu Slovenije z 79:77 štiri sekunde pred koncem po zmedi v obrambi sam pod košem ostal Henri Drell in izsilil podaljšek.

Še večji spodrsljaj si je zasedba Aleksandra Sekulića privoščila v podaljšku, ko je Slovenija po košu kapetana Grege Hrovata 18 sekund pred koncem povedla s 93:89. Nato je zadel Drell, zatem pa si je slovenska četa privoščila veliko napako, žogo je v roke Estoncev na koncu v izgubljenem položaju po nerazumski podaji Samarja podal Hrovat, Kristian Kullamae pa je nato s trojko pokončal slovenske upe in šokiral dvorano v Bonifiki.

"Mislili smo, da smo že zmagali, ni bilo koncentracije, naredili smo res brezvezne odločitve. Mogoče nam je v kakšnih trenutkih zmanjkalo tudi izkušenj, a dejstvo je, da smo imeli tekmo dobljeno in tega si ne bi smeli privoščiti. Tekme nismo začeli najboljše, s pravo energijo smo se vrnili, če bi od začetka igrali tako, bi bilo povsem drugače. Zdaj ni druge, kot da to pozabimo in gremo naprej," je bil redkobeseden Žiga Samar.

Žiga Samar je dosegel 15 točk. Foto: Aleš Fevžer

Sekulić: Estonska ekipa nam je dobesedno ukradla zmago

Zgovornejši je bil selektor Sekulić, ki iz poraza proti 39. reprezentanci na Fibini lestvici in 19. uvrščeni reprezentanci na Eurobasketu ni delal drame. "Tekma je bila za nas velik test, ker imamo veliko sprememb v kadru. Bili smo pred velikim izzivom, kako vse skupaj sestaviti, da bi izgledalo dobro. Nekateri igralci so morali stopiti v ospredje. Kar je meni osebno najbolj padlo v oči, je bilo to, da smo v dveh, treh momentih igre dovolili nasprotniku, da naredi razliko."

"Kljub vsemu smo našli ekipo, ki se je znala vrniti. Igrali smo proti ekipi, ki igra agresivno, trdo, ekipno in vsakič, ko smo naredili nekaj dobrih stvari v obrambi, smo izgubili žogo v napadu. Morali smo se vračati, dvakrat na srečanju smo bili v situaciji, da zmagamo, a smo naredili ključni napaki in prepustili zmago nasprotniku. Estonska ekipa nam je dobesedno ukradla zmago," je dejal Sekulić.

Tekma v Bonifiki je postregla z vse prej kot lepo predstavo, Slovenija je imela sploh v prvem polčasu ogromno težav, Estonci so s trojkami rešetali koš domače zasedbe, v napadu pa se Slovencem ni obrestoval niti poskus kreiranja z dvema organizatorjema igre, saj so se vsaj na pogled precej namučili za vsak koš.

Gregor Hrovat je bil s 23 točkami prvi slovenski strelec. Foto: Aleš Fevžer

"Napad na koncu ni bil tako slab, sem pa dobil občutek, da slabo ustvarjamo prednost. Skušali smo igrati z več kreatorji igre in ko smo v enem trenutku dobili občutek, da lahko, je steklo. Moramo izvleči maksimum iz teh kvalifikacij in najti petorko, ki bo najbolj udarna za koš. Preveč smo dobili lahkih košev, tudi izgubljenih žog je bilo preveč. Iskali smo petorko, ki bi bila lahko učinkovita in nevarna."

"Nismo počeli pravih stvari v pravih trenutkih. Sprejemali smo slabe odločitve, kar je posledica tega, da smo kot ekipa novi. Moramo analizirati tekmo, da vidimo, kaj bi lahko storili drugače. Gotovo bi lahko v zaključku marsikaj storili drugače. Morali bi biti odločnejši. Ne glede na to, kakšen poraz je, na koncu boli. Vsi smo prišli na kvalifikacije zmagat, moramo gledati naprej, čeprav je v tem trenutku težko. Nočem, da na nas to vpliva negativno, temveč da najdemo motiv, se naučimo iz svojih napak in se izboljšamo za naslednjo tekmo," je dejal Sekulić.

Hrovat se mora vrniti v klub

Ekipi sta se pomerili sedmič, še drugič zapored je zmagala Estonija. Ta je bila boljša že v kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo, a je bila tista tekma brez večjega pomena, saj je bila Slovenija že pred tem uvrščena na veliko tekmovanje. Povsem drugače je tokrat, saj je vsaka tekma še kako pomembna v boju za svetovno prvenstvo, sploh ker se izkupiček prvega dela prenese tudi v drugi del kvalifikacij.

Gregor Hrovat se mora vrniti v vrste Dijona. Foto: Aleš Fevžer

Ob koncu novinarske konference je selektor Sekulić tudi na svojo željo povedal še nekaj besed. Med drugim je poudaril, da je še vedno vprašanje, kdaj se bo izbrani vrsti po bolezni lahko pridružil Rok Radović, še večji udarec pa pomeni odhod Gregorja Hrovata, ki se mora vrniti v klub, saj ga že v torek čaka klubska tekma z Dijonom. "Težav nam ne manjka. Rad bi dal pozitivno sporočilo fantom, podporo, borijo se maksimalno, dajejo vse od sebe. Potrebujejo pohvalo, ki si jo zaslužijo," je še dodal Sekulić.

Debi Jokismovića ena redkih svetlih točk

Ena redkih in svetlih izjem srečanja v Kopru je bil Stefan Joksimović, ki je dobro minuto pred koncem prve četrtine stopil na igrišče in s točno 17 leti in 12 dnevi postal najmlajši košarkar, ki je kadarkoli zaigral za Slovenijo. S tem je podrl rekord Gregorja Glasa, ki je bil ob debiju starejši za 126 dni.

Stefan Joksimović je postal najmlajši košarkar, ki je zaigral za izbrano vrsto. Foto: Aleš Fevžer

"Že na treningu smo videli, česa je sposoben, malce smo bili v dilemi, ker nismo prej vedeli, kaj od njega lahko pričakujemo na tekmi. Nismo vedeli, kako lahko igra za reprezentanco na tem nivoju. Bil sem pozitivno presenečen, da je odigral tako, kot je, bi bilo pa še veliko boljše, če bi zmagali. Pozitivnih stvari je bilo tudi kar nekaj, ena izmed teh je, da smo dobili še enega košarkarja, ki nam bo tudi v prihodnosti lahko pomagal, sploh če se bo razvijal na takšen način, kot se."

Slovenijo v tem ciklu v ponedeljek čaka še gostovanje na Švedskem v Göteborgu. Zatem se bodo kvalifikacije nadaljevale v začetku marca, ko Slovenijo čakata tekmi na Češkem in v Estoniji. V drugem delu, v katerega bodo napredovale tri najboljše reprezentance, se bo slovenska skupina križala s skupino G, v kateri so Francija, Finska, Madžarska in Belgija.

