Aleksander Sekulić o tihi zaupnici KZS #video

Prvič po koncu evropskega prvenstva se je v tem tednu zbrala slovenska košarkarska reprezentanca, ki bo pod vodstvom Aleksandra Sekulića v petek začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027. Slovenski selektor se je tako po koncu poletnega cikla s KZS hitro dogovoril za nadaljevanje dela na slovenski klopi, v prvem ciklu, ko Slovenijo čakata tekmi z Estonijo in Švedsko, pa se je strokovni štab soočil s številnimi spremembami in odpovedmi.

"Hitro smo se dogovorili," je bil kratek in jedrnat pri vprašanju, kakšen je bil pogovor s Košarkarsko zvezo Slovenije glede njegovega nadaljevanja v vlogi selektorja košarkarske izbrane vrste Aleksander Sekulić. Po koncu evropskega prvenstva je septembra v Rigi pri svojem statusu na slovenski klopi stvari še pustil odprte, hitro zatem pa je sicer bolj potihoma postalo jasno, da zaupanje na obeh straneh ostaja in da bo Sekulić reprezentanco vodil tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027.

"Mislim, da smo na evropskem prvenstvu izvlekli maksimum iz ekipe in je posledično ostalo zaupanje vodstva do mojega selektorskega mesta in ni bilo niti nobenih težav pri dogovoru," je še dodal, pri njegovem staležu na slovenski klopi pa niso imeli pripomb niti pri ruskem Zenitu, na čelu katerega je od začetka letošnje klubske sezone. "Zaenkrat ne, vse je tako kot smo se pogovarjali na začetku, se pa nikoli ne ve, kaj bo prinesla prihodnost," se je nasmehnil Sekulić.

"Vedno seveda lahko pride do odstopanj, nezadovoljstva. Tukaj nisem 'zabetoniran', meni so dali zaupnico, da vodim ekipo v kvalifikacijah, bomo pa videli kako bodo stvari tekle naprej. Če se bodo dogajale slabe stvari, ni nikoli nobenih garancij," je o svoji funkciji še pridal Sekulić, ki je selektor izbrane vrste od leta 2020.

Na evropskem prvenstvu je Slovenija izpadla v četrtfinalu po porazu z Nemčijo. Foto: Guliverimage

Spremembe, spremembe ...

V koprski Bonifiki je, preden je stopil pred novinarske mikrofone, na sredini igrišča zbral pomlajeno slovensko zasedbo 14 košarkarjev. Manjka je Rok Radović, ki je bolan, trenutno je še na antibiotikih in se bo reprezentanci na treningih pridružil šele ob koncu tedna, če mu bo to dopuščalo zdravje. Tudi na račun tega je slovenski selektor dodatno vpoklical člana Ilirije Bineta Prepeliča.

Slovenija bo v primerjavi z evropskim prvenstvom, kjer je kljub izpadu v četrtfinalu pustila dober vtis, v prvi cikel pričakovano vstopila v precej spremenjeni zasedbi. Ta v povprečju šteje dobrih 24 let, le trije košarkarji pa so stari trideset let ali več. Vloga kapetana bo pripadla Gregorju Hrovatu, zagotovo pa bo v prvi vrsti naloga reprezentance uspešen preboj na veliko tekmovanje, kar ni samoumevno, ob konkretni menjavi generacije pa tudi gradnja jedra ekipe, ki se bo nedvomno vsaj še nekaj časa vrtelo okoli najboljšega slovenskega košarkarja Luke Dončića.

Aleksej Nikolić pri Cedeviti Olimpiji igra izvrstno. Foto: Aleš Fevžer

V prvi vrsti izmed izkušenih članov manjkata Klemen Prepelič in Aleksej Nikolić. "Že nekaj časa poteka menjava generacij, nekateri reprezentanti odhajajo v zaslužen reprezentančni pokoj, kar se tiče Klemna in Alekseja je situacija takšna, da Prepeliča ne pusti klub, Aleksej pa se je odločil, da bo to akcijo izpustil in ne bo pomagal reprezentanci zaradi svojih zadev. Zato je bila to morda tudi nekoliko prisiljena pomladitev, a tega smo že vajeni v obdobju kvalifikacij, kjer je potrebnega veliko prilagajanja, sistem je takšen kot je in potem trpi reprezentanca oziroma je nabor košarkarjev zelo omejen," je bil jasen Sekulić.

"Ali pravi, da ima težave s hrbtom in bi rad izkoristil ta premor, da odpravi težave, ki jih ima. Aleksej igra vrhunsko, že lani je igral dobro, zdaj je v življenjski formi, tako da je to za nas velik minus. A odločil se je, kot se je, jaz proti temu ne morem. V reprezentanci so tisti, ki želijo igrati in pomagati ekipi in se bomo ukvarjali z njimi," je še dodal.

Šiško na radarju

Ob pogledu na seznam izbrane vrste in manku na branilskih položajih so mnogi pogrešali tudi ime Žana Marka Šiška, ki se je v dresu Cibone uspešno vrnil na košarkarsko pot, opazili so ga tudi v reprezentanci. "Žan bi bil že zdaj pomemben del reprezentance, v Ciboni igra res dobro. Tudi on je bil na seznamu, a je tudi on odpovedal zaradi poškodb oziroma ker njegov zdravstveni karton ni najboljši. Ga pa spremljamo, sam ga poznam že iz mlajših kategorij, ko je bil eden pomembnejših igralcev. Ni slučaj, da je že igral v evroligi, verjamem, da bo samo še boljši in nam bo lahko pomagal v prihodnosti," je bil jasen selektor, ki zaradi poškodb pogreša tudi Luko Ščuko in Marka Padjena.

Vrnil se je Žiga Samar. Foto: www.alesfevzer.com

Velika vloga bo tako pri organiziranju in kreiranju igre pripadla Žigi Samarju, ki je poleti zaradi saniranja poškodb prečrtal reprezentanco, tokrat se je vabilu takoj odzval. "Žiga je bil že prej pomemben del člen te reprezentance tudi v kvalifikacijah, tudi zdaj bo njegova vloga takšna. V klubu ima veliko vlogo, igra zelo dobro, kar priča o njegovi kvaliteti. Videli bomo, kako bo vse skupaj izgledalo na igrišču. Časa ni veliko, niti ni časa stvari stestirati, temveč bodo morale biti te stvari učinkovite, če bomo želeli biti uspešni," je bil jasen Sekulić.

Murić vedno dobrodošel, debi Joksimovića in Tomažiča

Po koncu Eurobasketa je bolj ali manj jasno končno ločilo ob reprezentanci postavil tudi Edo Murić, čeprav uradno svojega slovesa še ni najavil. "Vedno obstaja možnost, da bi spet zaigral, nikakor pa nočemo nanj ustvarjati kakšnega pritiska. Če se bo on počutil, da lahko pomaga, bomo to z veseljem izkoristili. Je pa Edo tej reprezentanci dal ogromno. In da bi zdaj vršili pritisk, res ne bi bilo fer."

Selektor je na ekspresnih pripravah pozdravil tudi dva novinca. Prvi je mladi 17-letni Stefan Joksimović, sin nekdanjega reprezentanta Nebojše Joksimovića. Član Baskonie je v tej sezoni že dočakal en pomemben trenutek, ko je v dresu Baskonie debitiral v evroligi ter s 16 leti in 318 dnevi postal najmlajši član španske ekipe, ki je kadarkoli zaigral v evroligi. Zdaj ga čaka veliki trenutek še v članski izbrani vrsti, potem ko je bil letos poleti med nosilci slovenske igre reprezentance do 18 let. Če bomo na njegove prve besede pred mikrofoni morali še počakati do polnoletnosti, pa je toliko bolj že zgovoren na parketu.

Debitant Stefan Joksimović Foto: FIBA

"Stefan se je izstrelil med košarkarje, ki so zelo zanimivi za reprezentanco. Zanj ne bo lahko, ker gre za zelo mladega fanta. Je pa dokazal, da je velik talent in tudi zakaj nanj resno računajo v klubu. Potrebno je dati priložnost, da se spozna z reprezentanco, da vidi način dela in kaj se pričakuje od posameznikov, da bo začutil vzdušje. Če bomo videli, da nam na teh dveh tekmah lahko pomaga, ga bomo sigurno izkoristili," je dejal Sekulić

Debitant je tudi član Ilirije Tim Tomažič. "Že prej smo resno razmišljali o njemu, zdaj pa je prišla priložnost, če nam lahko pomaga. Težko je napovedovati, kako bodo stvari tekle na tekmah, najprej bomo videli, kako se bodo ujeli na treningih, pomembno pa bo, da najdemo ravnotežje v ekipi, da se fantje spoznajo in vedo kaj pričakovati eden od drugega."

Alen Omić Foto: Guliverimage

Vloga naturaliziranega košarkarja bo tako kot poleti tudi tokrat pripadla Alenu Omiću, ki je najstarejši člen tokratne izbrane vrste. "O Alenu lahko govorim samo v superlativih, sploh glede na dogajanje poleti, ko se je nesebično brez pogojevanj pridružil pripravam, ko smo bili v res težkem trenutku. Tudi zdaj se je brezkompromisno odzval. Naš cilj je uvrstitev na svetovno prvenstvo in ko se igralci odzovejo na tak način moramo to ceniti," je prepričan Sekulić.

Prvo kvalifikacijsko preizkušnjo bo Slovenija odigrala v petek ob 18. uri, ko ji bo v koprski Bonifiki nasproti stala Estonija. Prvi dan decembra ga čaka gostovanje na Švedskem. V skupini je še reprezentanca Češke.

"Glede na to, da Estonija in Švedska ves čas igrajo v podobnih zasedbah bodo zaradi tega morda v manjši prednosti. Na nas bo, da izkoristimo naše prednosti, verjamem, da smo lahko uspešni na obeh dveh tekmah. Za štab bo največji izziv najti pravi recept, da bo igra v napadu stekla. Vsak košarkar pride s svojimi navadi in principi iz kluba in zdaj je to treba vkomponirati v drugo ekipo. Včasih to ne steče oziroma igra ni lepa, zato je treba stvari poenostaviti, da se fantje v napadu počutijo udobno in imajo dovolj svobode, da pokažejo svoj talent," je še dodal Sekulić.

Seznam slovenske reprezentance za prvi dve kvalifikacijski tekmi: Miha Cerkvenik (Cedevita Olimpija), Gregor Glas (Vienna), Gregor Hrovat (Dijon), Stefan Joksimović (Baskonia), Robert Jurković (Perspektiva Ilirija), Martin Krampelj (Bilbao), Urban Kroflič (Mega Superbet), Aljaž Kunc (Torun), Alen Omić (Merkezefendi), Bine Prepelič (Ilirija), Rok Radović (Cedevita Olimpija), Žiga Samar (Gran Canaria), Žak Smrekar (Krka), Leon Stergar (Limoges) in Tim Tomažič (Perspektiva Ilirija).

