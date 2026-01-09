Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

9. 1. 2026,
11.06

7 minut

Petek, 9. 1. 2026, 11.06

7 minut

Zaradi snega in slabe vremenske napovedi Ilka Štuhec in ostala brez drugega treninga smuka

Ilka Štuhec | Smučarke so zaradi slabih vremenskih razmer ostale brez drugega treninga smuka v Zauchenseeju v Avstriji. | Foto Guliverimage

Smučarke so zaradi slabih vremenskih razmer ostale brez drugega treninga smuka v Zauchenseeju v Avstriji.

Foto: Guliverimage

Organizatorji tekmovanja alpskih smučark v Zauchenseeju v Avstriji so bili prisiljeni odpovedati drugi uradni preizkus smukaške proge pred sobotnim smukom za točke svetovnega pokala. Trening smuka so odpovedali zaradi novozapadlega snega in neugodne vremenske napovedi. Smučarke so danes opravile le ogled proge.

Na prizorišču v Avstriji je tudi edina slovenska tekmovalka v hitrih disciplinah alpskega smučanja Ilka Štuhec. Mariborčanka je četrtkov prvi in edini trening končala na 14. mestu, z 1,12 sekunde zaostanka za najhitrejšo Nemko Kiro Weidle-Winkelmann.

Razmere niso bile idealne. Smučarke so se preizkusile na skrajšani progi. "V četrtek je bil kar tako malo 'teksas-trening', če se pošalim," je s prizorišča nekoliko kaotične razmere opisala Štuhec.

"Start treninga so zamaknili za eno uro zaradi sneženja ter megle in slabega vremena. Startali smo z drugega rezervnega starta, kar pomeni, da so izpustili večino zgornjega dela. Bilo je zelo različno, vidljivost se je spreminjala, sneg ob progi, če si čisto malo zapeljal ven iz idealne linije, si se skoraj ustavil. Ni bil ravno zelo dober občutek. Moram pa reči, da ne glede na to, kako je vreme nagajalo, je podlaga res vrhunska in upam, da nam vseeno uspe tekmovati in da bo približno pošteno in enako za vse, kajti napoved ni ravno najboljša," je dejala Štuhec.

