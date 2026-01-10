Oven

Vaša želja po ljubezni in privrženosti bo močna, hrepeneli boste po užitku. Delovali boste na osnovi čustev in kreativnih impulzov, celo hitreje kot običajno. Če niste srečni z določenimi stvarmi v vašem osebnem življenju, bodo te teme prišle na dan. Lahko bo prišlo do nestrinjanja in napetosti v razmerju.

Bik

Skoraj nič ne bo potekalo tekoče, skoraj nič ne bo šlo po svoji poti, a nikar zato ne obupajte. Še naprej stremite k svojemu cilju, dosegli boste željen napredek. Sprememba okolja vam bo koristila, kot tudi vsem bližnjim okoli vas. Ne bodite tako ostri do sebe in spoznajte, da ste, kakršni ste. Delate najbolje, kot le lahko.

Dvojčka

Danes bo odličen dan za sklepanje prijateljstev, saj bo razumevanje na najvišji ravni. Odnosi bodo harmonični, zato vas bo prevzel tudi globok notranji mir, ki ga boste želeli za vedno obdržati. Ne prenaglite se na pri denarnih zadevah, četudi si na vso moč želite neke pregrešno drage zadeve.

Rak

Nekaj se bo za vedno končalo, kar vas ne sme preveč pretresti, saj se morate zavedati, da se vam bodo s tem odprla mnoga nova vrata. Bodite odprti za spremembe, ki so pred vami in novosti, ki v vaše življenje prinašajo svežino. Še prej pa morate narediti prostor zanje, zato pričnite pospravljati.

Lev

Trenutno ste v težji fazi ljubezni. Čutite, da vam nečesa primanjkuje. Želeli boste obnoviti neko pomembno vam razmerje. Premiki na čustvenem področju so vidni, toda potreben bo trud. Če vas moti določena stvar pri partnerju, potem jo morate sprejeti. Seveda, če želite nadaljevati ta odnos.

Devica

Nekdo vas bo razočaral, vi pa se boste s tem hitro sprijaznili, saj ste skoraj pričakovali tak razplet. Bolj boste morali paziti na svoja dihala in srce, vendar bo slabše počutje verjetno še najbolj povezano z vašimi čustvi. Sedaj je res čas, da se odločite narediti naslednji korak na tem področju.

Tehtnica

Čeprav ste se včeraj nekaj trdno odločili, boste že danes popolnoma spremenili svoje mnenje. Ni dobro, da ste tako neodločni, še posebej, če ste nekomu dali obljubo. Stojte za svojimi odločitvami, v kolikor pa se vam zdi, da vaša čustva in razum niso usklajeni, pa pustite, da preteče nekaj časa.

Škorpijon

V zadnjih dneh se pretirano predajate sanjarjenju. Raje se oklenite dela, saj boste le tako lahko želi zadovoljive rezultate. Tudi na čustvenem področju raje ne gojite prevelikih pričakovanj, da ne boste potem globoko razočarani. Spoznanja, do katerih boste prišli danes, vam bodo močno koristila.

Strelec

Pred vami je nadvse odličen dan, ki vam bo omogočal sodelovanje z ljudmi. Danes boste sprejeli tudi nek zelo koristen dogovor. Spremembe si zato lahko obetate na finančnem področju, kjer se boste vedno bolj približevali svojemu cilju. Uspeh je neizbežen, zato pripravite teren.

Kozorog

Največ energije boste namenili novemu znanju, ki vam bo koristilo pri vsakdanjem življenju. Zdravi in umirjeni boste. Nekaj vas bo vodilo v višave, morda celo na kak manjši hrib ali pa zgolj k novim optimističnim ciljem. Morda se boste znašli tudi v neprijetni zagati, nato pa si boste v samoti celili rane

Vodnar

Po dolgem času boste ponovno zadovoljni s finančnim stanjem, saj se bo kar precej izboljšalo. Končno boste želi sadove vašega dela, na vas pa bodo zelo ponosni tudi domači. Nekaj se utegne zaplesti le na čustvenem področju, vendar boste z razumskim pristopom rešili situacijo.

Ribi

Energija bo usmerjena v socializacijo in v dobro zabavo. Spoznali boste pomembne ljudi ali ljudi, ki bodo vplivali na vaše domače življenje. Če boste bili povabljeni na druženje, zabavo ali samo na preživljanje mirnega večera z neko osebo, potem vložite nekaj truda v to, da boste našli čas. Recite da.