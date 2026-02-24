Policija razbila organizirano hudodelsko združbo: zaseženih okoli milijon kosov prepovedanih drog #video

Mariborski kriminalisti so v sodelovanju z Europolom, Generalno policijsko upravo in kolegi iz drugih policijskih uprav pretekli teden zaključili obsežno in skoraj dve leti trajajočo kriminalistično preiskavo mednarodno organizirane hudodelske združbe. Ta se je med drugim ukvarjala s preprodajo farmacevtskih izdelkov, ki vsebujejo komponento prepovedanih drog, in nedovoljenih snovi v športu. Preiskavo, v okviru katere je bilo zaseženih skupno kar milijon kosov prepovedanih drog oziroma zdravil, so na policiji predstavili na današnji novinarski konferenci v Mariboru. Četverica je pristala v priporu, postopek poteka tudi zoper dva policista, so danes povedali na Policijski upravi Maribor.

"V preiskavi, ki jo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo, je bila razkrita dobro organizirana hudodelska združba, ki je delovala predvsem z območja Maribora in svoje nezakonite aktivnosti izvajala prek temnega spleta. Štirje osumljenci, člani hudodelske združbe, so imeli jasno razdeljene vloge in naloge, načrtovali in izvajali so nakup, hrambo, transport ter nadaljnjo distribucijo prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in zdravil brez dovoljenja za promet, svoje delovanje pa usmerjali v pridobivanje protipravne premoženjske koristi," je o ugotovitvah v sklopu kriminalistične preiskave povedal Stanko Vidovič, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Maribor.

Foto: PU Maribor

Dodal je, da so ob omenjenih štirih članih hudodelske združbe identificirali še sedem osumljencev, ki so sodelovali pri izvrševanju s tem povezanih kaznivih dejanj. Distribucija oz. prodaja je potekala na območju držav Evropske unije in tudi širše, je povedal.

47-letni Slovenec na temnem spletu usmerjal in koordiniral kriminalno delovanje

Vidovič je pojasnil, da je preiskava primer sodobne, tehnološko podprte organizirane kriminalitete, kar je od preiskovalcev terjalo visoko raven strokovnosti ter specifična znanja, denimo s področja digitalnega in finančnega preiskovanja. V sklopu preiskave je bilo ugotovljeno, da je vodja hudodelske združbe, 47-letni državljan Republike Slovenije z območja Maribora, na temnem spletu usmerjal in koordiniral kriminalno delovanje ter prek šifriranih komunikacijskih kanalov in z uporabo tehničnih sredstev za prikrivanje identitete nadzoroval nabavo, pripravo, pakiranje in distribucijo prepovedanih substanc.

Foto: PU Maribor

Sodelovali tudi 43-letnica iz Češke, 29-letni Slovenec in 46-letni Slovenec, ki je opravljal dostave snovi

"Vloga posameznih članov hudodelske združbe je bila jasno razdeljena, pri tem pa sta sodelovala tudi 43-letna osumljenka, državljanka Republike Češke, ki je delovala v skladišču, in 29-letni slovenski državljan, ki je med drugim deloval na t. i. temnem spletu in skrbel tudi za prikrivanje sledi delovanja združbe. 46-letni državljan Republike Slovenije je v okviru hudodelske združbe opravljal dostave snovi," je še povedal Vidovič.

Vsi vpleteni so do zdaj utemeljeno osumljeni storitve 57 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po kazenskem zakoniku, kaznivih dejanj proizvodnje in prometa ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti ter kaznivih dejanj pranja denarja.

V kriminalistični preiskavi so na Policijski upravi Maribor ugotovili, da sta dva uslužbenca policije storila kaznivo dejanje izdaje tajnih podatkov. Preiskavo in pregon storilcev je prevzel državni tožilec Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva RS. Na policiji vsa dejstva in okoliščine odklonskih ravnanj uslužbencev policije ugotavljajo tudi v notranje-varnostnem postopku, so še pojasnili.

V zaključni akciji sodelovalo približno sto kriminalistov in policistov

V zaključni akciji, ki je potekala prejšnji teden, je sodelovalo približno sto kriminalistov in policistov različnih policijskih uprav. Na območjih policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje, Murska Sobota in Kranj so bile na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Mariboru izvedene številne osebne in hišne preiskave. V preiskavi je bilo prijetih več osumljencev, zoper deset oseb je bilo odrejeno pridržanje, so navedli.

Foto: PU Maribor

Do izvedbe osebnih in hišnih preiskav, torej v času izvajanja kriminalistične preiskave pred izvedbo zaključne akcije prejšnji teden, je bilo zaseženih približno 60 tisoč tablet, ampul in vial ter večja količina drugih vrst prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in zdravil brez dovoljenja za promet oz. zdravil, ki vsebujejo komponento prepovedanih drog. Zaseženi so bili tudi drugi predmeti, ki jih bodo obravnavali v nadaljnjih forenzičnih preiskavah, so še pojasnili na policiji.

Zasegli večjo vsoto gotovine, naložbeno zlato in več kot prepovedano drogo oziroma zdravila

V sklopu hišnih in osebnih preiskav je bilo pri 11 osebah na več lokacijah med drugim zasežena gotovina v višini 75 tisoč evrov, 500 gramov naložbenega zlata in 25 srebrnikov, pištola s pripadajočim strelivom, 1.113 tablet (šlo je za prepovedane droge oziroma zdravila, nedovoljene snovi v športu), 18 mobilnih telefonov, sedem računalnikov, večje število drugih elektronskih naprav ter drugi predmeti pomembni za nadaljnji kazenski postopek. Za dve vozili višjega cenovnega razreda je bila na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Mariboru, vpisana prepoved razpolaganja z njima z namenom zavarovanja protipravno pridobljene premoženjske koristi. Prav tako je bila preiskava opravljena v stanovanju v Mariboru, ki so ga uporabljali za skladiščenje in pakiranje omenjenih snovi, kjer je bila zasežena večja količina navedenih prepovedanih snovi, so še pojasnili na policiji.

Skupno zaseženih okoli milijon kosov različnih prepovedanih drog

Skupno je bilo v času kriminalistične preiskave zaseženih približno milijon kosov različnih prepovedanih drog oziroma zdravil (predvsem benzodiazepini, zolpidem/zopiklon, pregabalin, tapentadol, oksikodon in druga zdravila brez dovoljenja za promet) ter več tisoč enot nedovoljenih snovi in pripravkov za izboljšanje telesne zmogljivosti (anabolični steroidi, hormoni, peptidi, injekcijski pripravki, injekcijska peresa ter druga galenska oziroma medicinska embalaža).

Foto: PU Maribor

Po do zdaj zbranih podatkih si je hudodelska združba z izvrševanjem kaznivih dejanj pridobila najmanj 220 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi, so na policiji navedli po zaključeni akciji.

Štirim osumljencem odredili pripor

Štirje osumljenci so bili privedeni k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je za vse štiri odredil pripor. Osumljeni so za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, za katere je po kazenskem zakoniku predpisana zaporna kazen od enega do desetih let, če je dejanje storjeno v hudodelski združbi pa od treh do 15 let. Osumljeni so tudi proizvodnje in prometa ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti, za katere je po kazenskem zakoniku predpisana kazen zapora do petih let. Štirje osumljenci so osumljeni tudi kaznivega dejanja pranja denarja, za katero je zagrožena kazen prav tako do petih let zapora, so še sporočili s Policijske uprave Maribor.

Uspešno zaključena preiskava je rezultat dolgotrajnega, strokovnega in usklajenega dela kriminalistov ter tesnega mednarodnega sodelovanja zlasti v zaključnem delu z Europolom, ki je s svojo analitično in operativno podporo, pomembno prispeval k razbitju hudodelske združbe. Posebej je treba izpostaviti tudi dobro sodelovanje z Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, ki je med preiskavo zagotavljala strokovne podatke in pojasnila, pomembna za pravilno opredelitev zaseženih zdravil in učinkovin ter za usmerjanje nadaljnjih preiskovalnih aktivnosti, so zapisali na policiji in dodali, da ne gre prezreti vloge Finančne uprave Republike Slovenije z izvajanjem aktivnosti v okviru njihovih zakonskih pooblastil, ki so prav tako pripomogle k uspešnosti preiskave.

"Slovenija se zaradi svoje geostrateške lege na Balkanski poti in v schengenskem prostoru sooča z visoko stopnjo organiziranega kriminala, ki je vse bolj prilagodljiv, tehnološko podprt in mednarodno povezan. Kriminalne združbe v Sloveniji delujejo zelo premišljeno in izjemno previdno ter inovativno," je o preprečevanju in zatiranju trgovine s prepovedanimi drogami povedal Mišo Radovančević, vodja Oddelka za prepovedane droge na Sektorju za organizirano kriminaliteto UKP GPU.

Foto: PU Maribor

Dodal je, da kriminalistična policija zato vsakodnevno spremlja nove trende in moduse delovanja. V zadnjih letih posebej izstopa zloraba poštnih in paketnih storitev ter spletnih platform, vključno z odprtim spletom, družbenimi omrežji in t. i. darknetom, prek katerih se prepovedane droge in druge nedovoljene snovi dostavljajo neposredno do uporabnikov.

Že drugič v zadnjem letu na območju PU Maribor razkrili organizirano kriminalno združbo

Kot je še pojasnil Radovančević, so na Policijski upravi Maribor že drugič v zadnjem letu razkrili organizirano kriminalno združbo, ki je prepovedane droge naročala in distribuirala na takšen oz. podoben način. Poleg tega je imela najete lokacije za skladiščenje prepovedanih drog, jasno razdeljene vloge – od dobaviteljev do kurirjev, za medsebojno komunikacijo pa so uporabljali različne mobilne aplikacije. Njihova previdnost in iznajdljivost sta od naših kriminalistov zahtevali izjemno strokovnost, vztrajnost in intenzivno operativno delo.

Radovančević je povedal, da gre pri preprodaji prepovedanih drog za originalne tovarniško zapakirane farmacevtske izdelke, ki so proizvedeni pretežno v Republiki Srbiji in BiH, ki Evropski uniji nimajo ustreznega dovoljenja za promet, in nedovoljene snovi v športu, ki izvirajo iz črnega trga in so jih prodajali na temnem spletu oz. "darknetu", njeni odjemalci oz. kupci pa so bili pretežno državljani EU in tretjih držav, tudi državljani Slovenije.