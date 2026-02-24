Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
24. 2. 2026,
9.59

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek

Natisni članek
Volitve 2026 Volitve 2026 resničnostna zvezdnica resničnostni šov Anna Tia Paynich Ana Pusovnik

Torek, 24. 2. 2026, 9.59

1 ura, 9 minut

Slovenski resničnostni zvezdnici kandidirata na volitvah

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
Ana Taks Pusovnik, Tia Anna Paynich | Ana Taks Pusovnik in Tia Anna Paynich kandidirata za poslanki. | Foto Facebook

Ana Taks Pusovnik in Tia Anna Paynich kandidirata za poslanki.

Foto: Facebook

Na parlamentarnih volitvah bosta kandidirali tudi Ana Taks Pusovnik in Tia Anna Paynich, znani iz resničnostnih šovov na slovenskih televizijah. Obe kandidirata na listi Zeleni Slovenije + SG Stranka generacij.

Na letošnjih volitvah v državni zbor se bosta za mesto poslanke potegovali tudi kandidatki, ki sta bili do zdaj znani predvsem po sodelovanju v resničnostnih šovih.

Korošica Ana Taks Pusovnik, nekdanja tekmovalka v šovu Sanjski moški, ki je pozneje ustvarila kariero na platformi OnlyFans, je pretekli teden naznanila, da se na volitve odpravlja na listi Zeleni Slovenije + SG – Stranka generacij. "V življenju sem že večkrat dokazala, da me ni strah nobenega izziva. Ko je treba stopiti naprej, prevzeti odgovornost in vztrajati, to tudi storim," je sporočila prek družbenih omrežij.

Ta teden pa je kandidaturo na isti listi napovedala še ena Slovenka, znana iz resničnostnih šovov - Tia Anna Paynich, ki je v preteklosti nastopila v šovih Kmetija, MasterChef in Poroka na prvi pogled.

Paynich, ki se predstavlja kot "certificirani, licencirani, premium, interni coach v mednarodnih podjetjih in tantra coach za osebnostno rast ter poslanstvo," je ob najavi kandidature za poslanko sporočila, da se zavzema "za celostno dobrobit človeka, za duševno in fizično zdravje, saj verjamem, da smo lahko kot družba močni le takrat, ko smo notranje stabilni, povezani in v ravnovesju. Ko smo trdno postavljeni v sebi, lahko s to energijo in zavestjo spreminjamo tudi zunanji svet. Takšna notranja moč je temelj zdravih odnosov, odgovornih odločitev in trajnostne politike."

Oglejte si še:

Ana Pusovnik
Trendi Vplivnica Ana Pusovnik pretresena: Skoraj bi se zgodil najhujši scenarij
Ana Pusovnik
Trendi Korošica, ki prodaja svoje gole fotografije, na osnovni šoli poskrbela za škandal #video
Tekmovalci Kmetije, La Toya, Igor Mikič, Carmen Osovnikar
Trendi Na televizijske zaslone se vrača La Toya, ki je med tekmovalci Kmetije
Nuša Šebjanič
Trendi Nuša Šebjanič istočasno v šovih Sanjski moški Hrvaške in Kmetija
Love Island
Trendi Hrvati bodo snemali kontroverzni šov, bomo v njem gledali Slovence?
Volitve 2026 Volitve 2026 resničnostna zvezdnica resničnostni šov Anna Tia Paynich Ana Pusovnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.