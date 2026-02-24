Slovenski resničnostni zvezdnici kandidirata na volitvah

Na parlamentarnih volitvah bosta kandidirali tudi Ana Taks Pusovnik in Tia Anna Paynich, znani iz resničnostnih šovov na slovenskih televizijah. Obe kandidirata na listi Zeleni Slovenije + SG Stranka generacij.

Na letošnjih volitvah v državni zbor se bosta za mesto poslanke potegovali tudi kandidatki, ki sta bili do zdaj znani predvsem po sodelovanju v resničnostnih šovih.

Korošica Ana Taks Pusovnik, nekdanja tekmovalka v šovu Sanjski moški, ki je pozneje ustvarila kariero na platformi OnlyFans, je pretekli teden naznanila, da se na volitve odpravlja na listi Zeleni Slovenije + SG – Stranka generacij. "V življenju sem že večkrat dokazala, da me ni strah nobenega izziva. Ko je treba stopiti naprej, prevzeti odgovornost in vztrajati, to tudi storim," je sporočila prek družbenih omrežij.

Ta teden pa je kandidaturo na isti listi napovedala še ena Slovenka, znana iz resničnostnih šovov - Tia Anna Paynich, ki je v preteklosti nastopila v šovih Kmetija, MasterChef in Poroka na prvi pogled.

Paynich, ki se predstavlja kot "certificirani, licencirani, premium, interni coach v mednarodnih podjetjih in tantra coach za osebnostno rast ter poslanstvo," je ob najavi kandidature za poslanko sporočila, da se zavzema "za celostno dobrobit človeka, za duševno in fizično zdravje, saj verjamem, da smo lahko kot družba močni le takrat, ko smo notranje stabilni, povezani in v ravnovesju. Ko smo trdno postavljeni v sebi, lahko s to energijo in zavestjo spreminjamo tudi zunanji svet. Takšna notranja moč je temelj zdravih odnosov, odgovornih odločitev in trajnostne politike."

