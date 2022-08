Korošica, ki prodaja svoje gole fotografije, na osnovni šoli poskrbela za škandal #video

Udeleženka resničnostnega šova Sanjski moški Ana Pusovnik, ki na spletu prodaja fotografije, s katerimi kdo poteši tudi svoje spolne fantazije, je najnovejše posnela v učilnici osnovne šole. Brez dovoljenja je vstopila v Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje in se tam fotografirala za svoj profil na platformi OnlyFans. Žal mi je, pravi danes: "Nisem vedela, da to ni primerno."

"Niti pomislila nisem, da bo prišlo do takšnega škandala, ker sem za kuliso svojega fotografiranja uporabila učilnico v osnovni šoli," je pojasnila.

Manj obžalovanja pa je Pusovnikova pokazala v izjavi na svojem profilu na Instagramu. Dejala je, da gre za javni prostor, v katerem takrat ni bilo niti otrok, niti učiteljev, saj je bilo snemanje med šolskimi počitnicami.

Z ravnateljico Andrejo Tinta glede snemanja fotografij ni bila v stiku: "Jaz sem ogorčena, zgrožena, da je do tega sploh prišlo." Pusovnikova pa odgovarja, da če bi vedela, da je fotografiranje v prazni šolski učilnici sporno, bi seveda vprašala za dovoljenje.

Vstop ji je omogočila oseba, ki ni zaposlena na šoli

Kot je povedala, je bila šola v času snemanja odklenjena, o tem pa se ni pogovarjala z nikomer. Ravnateljica pa ima očitno povsem nasprotne informacije. "Vstop v šolo ji je omogočila oseba, ki sicer ni zaposlena na šoli. Ima pa dostop do šolskih prostorov, ker imamo s sosednjo stavbo nekaj skupnih prostorov," je pojasnila.

K nakupu vsebin za odrasle, za katere računa 40 evrov mesečno, naj bi po poročanju nekaterih medijev vplivnica sicer nagovarjala tudi osnovnošolce. A sama to zanika: "E dino, kar se sprašujem, je, kakšne veze imajo osnovnošolci z mojo platformo za odrasle."

Starši otrok so ogorčeni

Objave s platforme, ki so namenjene starejšim od 18 let in do katerih ne more dostopati nihče, ki zanje ni plačal, so vzete iz konteksta, se še brani Pusovnikova. Starši otrok pa so kljub vsemu ogorčeni.