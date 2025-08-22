Zmago Sagadin neposreden: Slovenija je razvajena

Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtek odigrala še svojo zadnjo pripravljalno tekmo na evropsko prvenstvo. Slovenci so s kar 72:106 izgubili s Srbijo in tako pripravljalno obdobje sklenili z le eno zmago. Začetek prvenstva je zdaj pred vrati, zasedba Aleksandra Sekulića bo v ponedeljek odpotovala v Katovice, o tem, kam lahko poseže, pa smo se pred letošnjim reprezentančnim vrhuncem leta pogovarjali z Zmagom Sagadinom in nekdanjim reprezentantom Goranom Jagodnikom.

Slovenski košarkarji so praktično v celoti prikrmarili do konca priprav za letošnje evropsko prvenstvo. Obdobje zadnjih tednov je bilo za reprezentanco vse prej kot rožnato. Začelo se je s šokantnima odpovedima Vlatka Čančarja in Josha Neba, nadaljevalo z vključitvijo Alena Omića ter izjemno odmevnim slovesom Zorana Dragića, ob tem pa so Slovenci nanizali še pet prepričljivih pripravljalnih porazov, ki so v javnosti in medijih ob celotnem dogajanju sprožili ogromno polemik in negativne energije, na katero so večkrat opozorili tudi slovenski izkušeni košarkarji.

Za konec viharnega obdobja je v torek sledila še velika zaušnica Srbov, ki so se poigrali s slovensko zasedbo, ki jo po vrnitvi v Slovenijo zdaj čakajo še zadnji treningi, nato pa pot na Poljsko, kjer bodo Slovenci poskušali spisati čim uspešnejšo zgodbo. Prva tekma Slovence v Katovicah čaka v četrtek proti Poljski, že ta pa bo zagotovo povedala ogromno.

Zmago Sagadin Foto: Boštjan Podlogar/STA

Sagadin ostaja optimist

Še pred odhodom v Katovice pa sta za Sportal svoje vtise pred začetkom turnirja stare celine podala Zmago Sagadin in Goran Jagodnik. Čeprav smo pri legendarnem Sagadinu navajeni, da je vselej brez dlake na jeziku in da je v njegovem primeru ob takšnem dogajanju in porazih ponavadi kozarec prej na pol prazen kot poln, pa je tokrat drugače, saj legendarni slovenski trener verjame, da se krivulja slovenskih rezultatov lahko obrne navzgor.

"Sam sem prepričan, da ta ekipa, ne glede na to, da po imenih ni tako kakovostna kot v preteklosti, lahko odigra veliko bolje, predvsem z veliko več motivacije, ki sem jo pogrešal v nekaterih delih pripravljalnih tekem, ker so fantje na trenutke delovali, kot da nimajo prave želje. Prepričan sem, da se ta ekipa, ne glede na komentarje o kakovosti, lahko pokaže v veliko boljši luči in lahko igra veliko boljše. Verjamem, da lahko v tem primeru ogromno postori naša zunanja linija Dončić – Prepelič – Nikolić, potem je tu še Hrovat, za katere verjamem, da imajo dovolj znanja in izkušenj in da bodo v pravem trenutku pokazali zobe. Upam, da v njihovem primeru slab začetek pomeni dober konec," optimizma ni izgubil Sagadin.

"Še vedno sem prepričan, da se ta ekipa lahko bori za visoka mesta, me je pa hkrati tudi strah, sploh glede na zadnje predstave. Velike težave ima ta ekipa zagotovo pod košem in pri skoku, v igri po globini. Še vedno pa verjamem, da na koncu lahko odločijo igralci na zunanjih pozicijah, in če bo znal strokovni štab to unovčiti in iskati druge prednosti te ekipe ter zakriti slabosti, lahko še vedno dosežejo dober rezultat," je še dodal.

Sloveniji se trenutno po Fibinih napovedih obeta uvrstitev na deseto mesto. Foto: Aleš Fevžer

"Slovenija je glede uspehov malce razvajena"

Ob tem je opozoril tudi na pričakovanja in apetite javnosti, ki so od uspeha leta 2017 vselej najvišji. "Slovenija je glede uspehov razvajena, a če imaš v ekipi Luko Dončića, so pričakovanja vedno najvišja. Priprave za tovrstna tekmovanja so vedno specifične, verjamem, da je ne glede na zunanje dogajanje ozračje pravo in da bodo v pravem trenutku pokazali najboljše predstave," je še dodal Sagadin.

Po pripravljalnih srečanjih je 72-letni nekdanji trener navdušen predvsem nad Srbijo, ki ji pripisuje največ možnosti za končni uspeh. "Srbija je res neverjetno močna in je absolutni favorit, tu je večji krog držav, ki lahko posežejo visoko. Tu so Grčija, Litva, Latvija … Sam sicer menim, da Nemci tu ne bodo posegli najvišje, ker dvomim, da bo po slovesu selektorja Herberta Mumbru lahko "držal" Schröderja za rogove in ekipa ne bo delovala kot eno. Francija mislim, da ima letos preslabo ekipo za najvišja mesta, vendar so vedno nekje tu zraven. Potem pa bomo videli, do kod lahko posežejo naši košarkarji, veliko bo jasnega že po prvih nekaj tekmah v skupinskem delu, je pa res, da je na tekmah na izločanje na koncu mogoče prav vse," je še dodal Sagadin.

Jagodnik: Uvrstitev v četrtfinale bi bila uspeh

Pred začetkom prvenstva pa je svoje vtise podal tudi nekdanji reprezentant Goran Jagodnik, ki mu dvorana Spodek v Katovicah ni neznanka, saj se je tam leta 2009 s slovensko izbrano vrsto boril za odličje evropskega prvenstva, a je Slovenija na koncu zasedla četrto mesto. Kam po njegovem lahko Slovenija poseže letos?

Goran Jagodnik Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Slovenija nikakor ne spada v krog favoritov, ima pa zagotovo kakovost, da preseneti vsaj kakšnega favorita, da bi se to dogajalo konstantno, pa ne verjamem. Vem pa, da nobeni reprezentanci proti Sloveniji ne bo lahko. Moja napoved je, da če bo reprezentanca prišla v četrtfinale, lahko to razumemo kot uspeh. Vsi vemo, da ob tem, da imamo v reprezentanci enega najboljših košarkarjev na svetu, takšna uvrstitev ne zadovolji apetitov, a glede na vse, kar se je dogajalo okoli reprezentance, menim, da bi bil to velik uspeh," je prepričan Jagodnik.

Tudi on pa je ob trenutni zasedbi opozoril na prevelike zahteve navijačev. "Slovenska javnost je razvajena oziroma zahtevna in na splošno tudi slovenski športniki smo oziroma zdaj so razvadili navijače, da se vedno in povsod borijo za najboljša mesta. Potem pa pride generacija, ki je v samem vrhu, in generacija, ki ne more poseči najvišje, kar je sploh ob tako majhnem bazenu, kot je slovenski, povsem normalno."

"Ta reprezentanca po imenih ni najmočnejša, ima določene kakovosti ter igralce z dobrim in močnim karakterjem, tako da verjamem, da bo to prišlo na plan, ko bo najbolj potrebno. Verjamem v fante, a še enkrat poudarjam, da bo zame morebitna uvrstitev v četrtfinale velik uspeh, čeprav javnost s tem ne bo zadovoljna, a realnost je takšna, kot je, vsaj z mojega vidika," je še dodal nekdanji reprezentant.

