Nemoč Dončićeve Slovenije v Beogradu, Srbi že v tretji četrtini vodili za 40

Slovenska košarkarska reprezentanca je v Beogradu odigrala zadnjo, šesto pripravljalno tekmo pred EuroBasketom in doživela še peti poraz. In to najhujšega doslej, saj je bila Srbija boljša s kar 106:72, pri čemer je ob koncu tretje četrtine zaostajala že za 40 točk (91:51). Prvi strelec slovenske izbrane vrste je bil Luka Dončić s 17 točkami. Za Srbijo s petimi košarkarji iz NBA sta največ točk dosegla Nikola Jović (18) in Bogdan Bogdanović (14). Reprezentanca z Nikolo Jokićem velja za prvega favorita za zlato kolajno.

Pripravljalna tekma na EuroBasket: Četrtek, 21. avgust:

Srbija : Slovenija 106:72

Jović 18, Bogdanović 14, Milutinov 11, Vukčević in Jokić po 10, Gudurić 9; Dončić 17, Radović 13, Hrovat 9, Prepelič 10

Slovenija je tekmo začela z enako peterko kot prejšnjo proti Veliki Britaniji: Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Edo Murić in Alen Omić. Torej izkušena peterica za uvod v tekmo, Prepelič pa je znova dobil prednost pred Aleksejem Nikolićem. Srbi so povedli z 10:0, prvi koš za Slovenijo pa je Dončić izza črte za tri dosegel šele po treh minutah in pol (10:3). Srbski košarkarji so preveč zlahka dosegali koše, po prvi četrtini je bilo tako na semaforju 33:23.

Gregor Hrovat Foto: Guliverimage In zgodba se je nadaljevala v drugi četrtini, prednost domačih se je večala iz minute v minuto in na glavni odmor so odšli z razliko plus 28 (64:36). Slovenci so dali v drugi četrtini vsega 13 točk, Dončić je bil pri 12, Hrovat pa pri devetih točkah. Srbi so za dve točki metali kar 85-odstotno, skok pa so dobili s 23:10. Slovenci so poskušali predvsem z meti za tri, a jih zadeli le pet iz 21 poskusov.

Kljub razprodani dvorani z 20 tisoč navijači in visokemu vodstvu srbske reprezentance že od prve četrtine pa je bilo vzdušje precej slabo, povsem drugačno, kot smo ga vajeni iz srbskih dvoran. Tekma se je zdela precej prijateljska, niti malo tako tekmovalna, kot smo pričakovali od soočenja dveh najboljših košarkarjev na svetu, Dončića in Nikole Jokića.

Nemoč Slovenije se je nadaljevala v tretji četrtini. Ko so sredi te Srbi naredili delni izid 15:3, se je njihova prednost povečala na 35 točk (85:50), minuto pred koncem tretjega dela igre pa je bilo celo plus 40 (91:51). Zadnja četrtina je bila priložnost, da se pokaže še nekaj mlajših igralcev, Dončić in Jokić nista več stopila na parket. Ker so Srbi popustili, so šele štiri minute do konca dosegli stotico. Zabijanje Roka Radovića minuto pred koncem za znižanje na 72:106 je bila ena redkih lepih akcij Slovenije na tekmi.

Domači so na koncu iz igre metali 74-odstotno (Slovenija 44-odstotno), za tri 50-odstotno (Slovenija 25-odstotno) in dobili skok s 47:24. Visokega poraza ni mogel preprečiti niti Dončić, ki ni imel strelskega večera. Zadel je le štiri od 18 metov iz igre (trojke 2:10), imel pa je še sedem skokov in štiri podaje.

Srbija gre po zlato, Sekulić mora še izbrati dvanajsterico

Srbija ima s trikratnim najkoristnejšim igralcem lige NBA Nikolo Jokićem in še štirimi igralci iz najmočnejše lige na svetu na evropskem prvenstvu zgolj en cilj – zlato kolajno, ki bi bila prva na velikih tekmovanjih po več kot 20 letih. Lani je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila bronasto kolajno, leta 2023 je bila srebrna na svetovnem prvenstvu, na EuroBasketu pa je nazadnje na stopničkah stala leta 2017, ko jo je v finalu v Istanbulu premagala prav Slovenija.

Ekipa Aleksandra Sekulića nima tako visokih ambicij, saj je reprezentanca v fazi pomlajevanja. Po vrnitvi iz Beograda bo selektor razkril seznam 12 igralcev, ki bodo v ponedeljek zvečer odpotovali v Katovice. Tam jih prva tekma čaka 28. avgusta proti gostiteljici Poljski, nato pa se bodo v skupinskem delu srečali še s Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom.