Tukaj boste avto lahko napolnili med obiskom trgovine

Nepraktičnost polnjenja električnih avtomobilov je eden največjih izzivov pred nakupom takega vozila. A ta izziv bo zdaj manjši, saj se pred trgovinami Hofer gradi ena najbolj razvejanih mrež ultrahitrih polnilnic za električna vozila v Sloveniji.

Kupci bodo lahko med nakupovanjem polnili svoje avtomobile. Foto: HOFER

Statistični urad za leto 2024 navaja, da je med vsemi novimi osebnimi avtomobili, ki so bili lani prvič registrirani v Sloveniji, 26 odstotkov hibridnih in šest odstotkov električnih. To govori o tem, da vozila z alternativnimi pogonskimi gorivi vendarle niso več takšna redkost kot nekoč. S tem se povečuje tudi povpraševanje po zasebnih in javno dostopnih polnilnicah za tovrstna vozila.

Allego pred trgovinami Hofer množično postavlja električne polnilnice

Podjetje Allego, ki ima na evropskem trgu že široko mrežo z več kot 35 tisoč polnilnimi točkami, je novembra vstopil na slovenski trg. Kot zanesljivo podjetje na tem področju je sklenilo partnerstvo s Hoferjem in pred njihovimi trgovinami začelo postavljati ultra hitre polnilnice za električna vozila. Ena od ključnih ovir, zakaj se ljudje še vedno ne odločijo za nakup električnega vozila, je namreč prav priročnost polnjenja. Hofer ima trenutno v Sloveniji 93 trgovin, vsaka (kjer bo to tehnično mogoče) pa bo zdaj opremljena z vsaj dvema točkama za polnjenje e-vozil.

Pred trgovinami Hofer gradijo eno najbolj razvejanih mrež ultrahitrih polnilnic za električna vozila v Sloveniji. Foto: HOFER

Ultrahitre polnilnice – do napolnjenega vozila v času nakupovanja

Poleg bližine in dostopnosti električnih polnilnic je zelo pomembna tudi hitrost polnjenja. Pri Hoferju s tem namenom postavljajo ultrahitre polnilnice, ki bodo omogočale, da se bo vozilo opazno napolnilo že med nakupovanjem. Ultrahitre polnilnice bodo namreč omogočale polnjenje tudi do 400 kilovatov. Nameščene bodo na vseh zunanjih lastnih lokacijah pred Hoferji, kjer je to mogoče. Lokacije polnilnih postaj si lahko kupci kadarkoli ogledajo na spletni strani Trgovine in odpiralni časi | HOFER, kjer izberejo iskalni filter Električna polnilnica, vpisane pa bodo tudi v druge sheme. Polnilnice bodo na voljo kadarkoli, in sicer tako za kupce v trgovinah Hofer kot tudi za vse druge.

Preprosto plačevanje po konkurenčnih cenah

Allego bo ponujal preproste načine plačevanja, ki so imetnikom električnih vozil že znani. Mogoče bo plačevanje s polnilnimi karticami eMSP, kjer Allego sprejema kar 99 odstotkov vseh tovrstnih polnilnih kartic. Za voznike, katerih vozila podpirajo storitev Plug&Charge, bo na voljo tudi ta priročna oblika plačevanja, kjer je prav Allego lansiral eno najvarnejših različic tovrstnega brezskrbnega polnjenja. Seveda bo mogoče tudi plačevanje z brezstičnimi plačilnimi karticami, kjer bo polnjenje na voljo že ob približanju kartice čitalniku NFC. Za vsa dodatna vprašanja bo kupcem od začetka prihodnjega leta na voljo podpora tudi v slovenskem jeziku.

Christian Zeh, Allego, in Marko Mravljak, Hofer, sta v Škofji Loki odprla ultrahitro električno polnilnico. Foto: HOFER

Naročnik oglasnega sporočila je Hofer.