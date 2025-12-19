Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
19. 12. 2025,
6.52

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Sterling Anderson Mary Barra General Motors

Petek, 19. 12. 2025, 6.52

7 minut

General Motors

Kdo bo naslednik Mary Barre? General Motors že išče novega direktorja.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Mary Barra | Foto Reuters

Foto: Reuters

Potencialni naslednik Mary Barre na čelu General Motorsa bi bil lahko nekdanji pomemben Teslin razvojnik.

Ameriški avtomobilski koncern General Motors (GM) že vse od leta 2014 vodi Mary Barra. Trenutna izvršna direktorica še ni naznanila, kdaj se namerava upokojiti s svojega položaja, toda z iskanjem primernega kandidata je 63-letna Američanka že začela. 

Namesto Barre na čelo GM Sterling Anderson?

Neuradno naj bi bil med glavnimi kandidati Sterling Anderson, je poročal Bloomberg. Anderson je bil nekoč pri Tesli vodja programa modela X in tudi sistema Autopilot (2015-2016). Barra je Andersona pri GM že postavila za generalnega vodjo produktov in mu dala več zahtevnih nalog, s katerimi bo ocenila njegove vodstvene sposobnosti. 

Želja Barre je, da se GM preoblikuje od tradicionalnega proizvajalca v novodobno tehnološko podjetje. Med ključnimi nalogami je tako rešitev programskih težav in večji preboj na področju samodejne vožnje. Anderson je po odhodu iz Tesle ustanovil zagonsko podjetje Aurora Innovation, ki se je ukvarjalo prav z razvojem sistemov za samodejno vožnjo tovornjakov. 
 

Sterling Anderson Mary Barra General Motors
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.