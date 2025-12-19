Ameriški avtomobilski koncern General Motors (GM) že vse od leta 2014 vodi Mary Barra. Trenutna izvršna direktorica še ni naznanila, kdaj se namerava upokojiti s svojega položaja, toda z iskanjem primernega kandidata je 63-letna Američanka že začela.

Namesto Barre na čelo GM Sterling Anderson?

Neuradno naj bi bil med glavnimi kandidati Sterling Anderson, je poročal Bloomberg. Anderson je bil nekoč pri Tesli vodja programa modela X in tudi sistema Autopilot (2015-2016). Barra je Andersona pri GM že postavila za generalnega vodjo produktov in mu dala več zahtevnih nalog, s katerimi bo ocenila njegove vodstvene sposobnosti.

Želja Barre je, da se GM preoblikuje od tradicionalnega proizvajalca v novodobno tehnološko podjetje. Med ključnimi nalogami je tako rešitev programskih težav in večji preboj na področju samodejne vožnje. Anderson je po odhodu iz Tesle ustanovil zagonsko podjetje Aurora Innovation, ki se je ukvarjalo prav z razvojem sistemov za samodejno vožnjo tovornjakov.

