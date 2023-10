Danes se v Evropo tudi uradno vračajo Američani #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

General Motors se je iz Evrope s svojimi velikoserijskimi znamkami umaknil leta 2017, ko je znamko Opel prodal takratnemu koncernu PSA Peugeot Citroen. V Evropi je ostal prisoten le v majhnem obsegu z uvozom avtomobilov znamk Cadillac in Chevrolet Corvette.

Danes se prodaja začne v Švici, sledili bosta Švedska in Francija

Predlani pa so v Švici že odprli svojo novo evropsko organizacijo, ki ima sedež v Zurichu. Od takrat se je General Motors postopno pripravljal na vrnitev v Evropo s povsem električno ponudbo avtomobilov. Danes bodo v Švici tako začeli prodajati svojega električnega športnega terenca lyriqa. V naslednjih dveh letih se bo prodaja postopno razširila še na pet evropskih trgov, najprej med njimi na Švedsko in v Francijo.

Lyriq je premijski športni terenec, ki bo imel v Švici izhodiščno ceno 82 tisoč švicarskih frankov oziroma dobrih 73 tisoč evrov. Zmogljivost baterije je kar 102 kilovatni uri, kar bo omogočalo velike dosege. Uradno ta znaša do 530 kilometrov. Moč polnjenja znaša do 190 kilovatov (DC). V kombinaciji z dvojnim elektromotorjem ima sistemsko moč 340 "konjev" in 440 njutonmetrov navora.

Vrnitev v Evropo le z ameriškimi znamkami

Avtomobil prihaja s platforme ultium EV, ki bo znotraj General Motorsa osnova za več različnih modelov. Ameriški koncern se bo v Evropo vrnil le s tradicionalnimi ameriškimi znamkami, ki v Evropi nimajo tradicije s klasičnimi avtomobili z motorji na notranje zgorevanje. To naj bi pomagalo pri prodoru znamke pri ponudbi električnih vozil. Podobno kot Tesla bo tudi Cadillac svoje avtomobile Evropejcem prodajal neposredno prek interneta.

Do leta 2035 želi General Motors tudi globalno prodajati le še električne avtomobile.

Foto: General Motors

