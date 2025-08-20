Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
20. 8. 2025,
8.42

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
električni avtomobili Kitajska Audi

Sreda, 20. 8. 2025, 8.42

1 ura, 24 minut

Audi E5 sportback

V Evropi zadržano, na Kitajskem brez zavor: Audi razkril nizke cene #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
AUDI E5 sportback | Foto Audi

Foto: Audi

Audi je na Kitajskem začel proizvodnjo prvega avtomobila nove znamke AUDI in zanj razkril tudi cene.

Audi A6 Q6 e-tron
Avtomoto Brez dizla daleč v Nemčijo? Nismo šli na pot, razlog pa jasen. #foto

Audi E5 sportback | Foto: Audi Foto: Audi Kot smo zapisali v včerajšnjem testu dveh novih električnih audijev, sta oba kljub tehnološko napredni zasnovi še vedno klasična audija. Za kitajski trg so Nemci prav zato pripravili posebno znamko AUDI, ki oblikovno z audiji, kakršne poznamo v Evropi, nima veliko skupnega. Povsem drugačna je zunanjost, še večje razlike so v notranjosti. Kitajski audiji so veliko bolj minimalistični, sprednji del pa zaznamuje kar 59-palčni zaslon čez celotno širino avtomobila. 

Audi je začel E5 sportbacka izdelovati v tovarni v Antingu, kjer ima skupno podjetje z družbo SAIC. Skupaj so na področju obstoječe tovarne zagotovili novo proizvodno halo, kjer bo vozila znamke AUDI izdelovalo 700 zaposlenih. Po modelu E5 sportback v naslednjih dveh letih načrtujejo še dva dodatna modela.

Tudi za kitajske standarde so cene ugodne

Audi bo avtomobil E5 sportback na Kitajskem ponudil v petih paketih opreme. Začetna cena je 269.900 juanov (32 tisoč evrov), kar prinaša pogon na zadnji kolesi, moč 220 kilovatov in kapaciteto baterije 76 kilovatnih ur (kWh). Tudi najvišji paket opreme ima začetno ceno 319.900 juanov (38 tisoč evrov). Tu pa ima pogon že moč 579 kilovatov, kapaciteta baterije pa znaša 100 kilovatnih ur. Del serijske opreme so sistem LiDAR, prav tako enajst kamer in dvanajst radarskih senzorjev za napredno delovanje vozniških asistenčnih sistemov. 

Audi E5 sportback | Foto: Audi Foto: Audi Audi E5 sportback | Foto: Audi Foto: Audi

električni avtomobili Kitajska Audi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.