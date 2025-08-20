Audi je na Kitajskem začel proizvodnjo prvega avtomobila nove znamke AUDI in zanj razkril tudi cene.

Foto: Audi Kot smo zapisali v včerajšnjem testu dveh novih električnih audijev, sta oba kljub tehnološko napredni zasnovi še vedno klasična audija. Za kitajski trg so Nemci prav zato pripravili posebno znamko AUDI, ki oblikovno z audiji, kakršne poznamo v Evropi, nima veliko skupnega. Povsem drugačna je zunanjost, še večje razlike so v notranjosti. Kitajski audiji so veliko bolj minimalistični, sprednji del pa zaznamuje kar 59-palčni zaslon čez celotno širino avtomobila.

Audi je začel E5 sportbacka izdelovati v tovarni v Antingu, kjer ima skupno podjetje z družbo SAIC. Skupaj so na področju obstoječe tovarne zagotovili novo proizvodno halo, kjer bo vozila znamke AUDI izdelovalo 700 zaposlenih. Po modelu E5 sportback v naslednjih dveh letih načrtujejo še dva dodatna modela.

Tudi za kitajske standarde so cene ugodne

Audi bo avtomobil E5 sportback na Kitajskem ponudil v petih paketih opreme. Začetna cena je 269.900 juanov (32 tisoč evrov), kar prinaša pogon na zadnji kolesi, moč 220 kilovatov in kapaciteto baterije 76 kilovatnih ur (kWh). Tudi najvišji paket opreme ima začetno ceno 319.900 juanov (38 tisoč evrov). Tu pa ima pogon že moč 579 kilovatov, kapaciteta baterije pa znaša 100 kilovatnih ur. Del serijske opreme so sistem LiDAR, prav tako enajst kamer in dvanajst radarskih senzorjev za napredno delovanje vozniških asistenčnih sistemov.

Foto: Audi Foto: Audi