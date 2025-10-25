Velika ruska desantna ladja je zasidrana v bližini nemške obale v Baltskem morju, kar je povzročilo zaskrbljenost med članicami Nata. Te so vseskozi v pripravljenosti zaradi ponavljajočih se ruskih kršitev zračnega prostora zavezništva.

Gre za amfibijsko ladjo ruske baltske flote "Aleksandr Shabalin", ki je pred dnevi dnevi spustila sidro nedaleč od vhoda v Lübeški zaliv. Nahaja se na prometni morski poti do Fehmarnskega pasu, ključne poti, ki povezuje Baltsko in Severno morje, in je vidna z nemškega otoka Fehmarn.

❗️The Danish newspaper Ekstra Bladet reports that on the day the drones appeared in 🇩🇰Danish airspace, the 🇷🇺Russian Project 775 Landing Ship "Alexander Shabalin" of the Baltic Fleet was located off the coast of Denmark.



The ship was discovered with its transponder turned off… pic.twitter.com/id9XoMS79N — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 26, 2025

Rusko ladjo spremljata nemška patruljna ladja "Bamberg" in danske patrulje, nemška mornarica pa je iz pristanišča Kiel poslala tudi podporno ladjo "Werra".

Nemška policija je potrdila, da je "Shabalin" zunaj nemških teritorialnih voda in zato ne krši domačih zakonov ali mednarodnih pomorskih predpisov.

To ni prvič, da so ladjo opazili na tem območju. Septembra se je zasidrala blizu vhoda v dansko Langelandsko ožino, pozneje istega meseca pa so nad dansko vojaško oporišče opazili neidentificirane drone, medtem ko je bila v bližini ruska ladja. Dokazov, ki bi lahko ladjo povezali z incidentom, niso našli.

Pogoste ruske provokacije

Napetosti med Rusijo in Zahodom se v zadnjem mesecu naraščajo. Od 10. septembra je Rusija z uporabo dronov in letal večkrat kršila zračni prostor članic Nata, vključno s Poljsko, Romunijo, Estonijo, Dansko, ZDA, Francijo in Nemčijo.

Zaradi pogostih incidentov je ameriški predsednik Donald Trump 23. septembra dejal, da bi morale države Nata sestreliti ruska letala, če vstopijo v njihov zračni prostor. Podobno se je odzvala tudi litovska obrambna ministrica Dovile Šakalienė, ki je takrat spomnila na incident iz leta 2015, ko je Turčija sestrelila rusko letalo Su-34, ki je za le 17 sekund zašlo v turški zračni prostor.