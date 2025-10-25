Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Sobota,
25. 10. 2025,
9.10

26 minut

Donald Trump Rusija Volodimir Zelenski Vladimir Putin Vojna v Ukrajini

Putinov odposlanec v ZDA: Smo precej blizu diplomatski rešitvi vojne

R. K.

Vladimir Putin | Ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin bi se morala v torek srečati v Budimpešti, a je Trump srečanje odpovedal. | Foto Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin bi se morala v torek srečati v Budimpešti, a je Trump srečanje odpovedal.

Foto: Reuters

Posebni odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina za naložbe in gospodarsko sodelovanje Kiril Dmitriev je za CNN povedal, da verjame, da so njegova država, ZDA in Ukrajina blizu diplomatske rešitve, ki bi morala prispevati h koncu vojne v Ukrajini.

Putinov odposlanec Kiril Dmitriev je po prihodu v Washington, kjer se je sestal z ameriškimi uradniki, za CNN med drugim povedal, da srečanje med Donaldom Trumpom in Putinom ni bilo odpovedano, kot je dejal ameriški predsednik, in da se bosta voditelja verjetno sestala pozneje.

Potem ko bi se morala Putin in Trump v torek sestati v Budimpešti, je slednji, kot je dejal, zaradi pomanjkanja napredka v diplomatskih prizadevanjih za končanje vojne in občutka, da je bil trenutek zamujen, srečanje odpovedal.

Podrobnosti ni razkril

Putinov odposlanec kljub temu verjame, da se bo državam uspelo dogovoriti. "Verjamem, da so Rusija, ZDA in Ukrajina pravzaprav precej blizu diplomatski rešitvi, je dejal Dmitrijev, pri čemer podrobnosti ni želel razkriti. 

Dmitrijev obisk ZDA sledi nedavno napovedanim ameriškim sankcijam proti dvema največjima ruskima naftnima podjetjema, s čimer želijo pritisniti na Putina, da konča vojno. Kljub tej potezi je Dmitriev dejal, da se bo dialog med Rusijo in ZDA nadaljeval. 

Donald Trump Rusija Volodimir Zelenski Vladimir Putin Vojna v Ukrajini
