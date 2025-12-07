Smučarski skakalec Domen Prevc je po sobotnem zmagoslavju tudi v nedeljo ugnal vso konkurenco v Wisli in vknjižil četrto zaporedno slovensko zmago svetovnega pokala. Prevc, ki je do zmage napredoval po četrtem mestu po prvi seriji, je novi vodilni v svetovnem pokalu, pred danes osmim Anžetom Laniškom ima v skupnem seštevku 32 točk prednosti. Prevc je danes po hudem boju za 0,9 točke prehitel Rjojuja Kobajašija, tretji je bil Philipp Raimund. Svetovni pokal se bo nadaljeval prihodnji konec tedna v Klingenthalu.

Slovenski smučarski skakalci v zadnjih dneh naravnost blestijo. Praktično ne mine tekma tako v ženski kot moški konkurenci, da se ne bi vsaj en zavihtel na oder za zmagovalce. Domen Prevc je danes v Wisli sanjski niz slovenskih zmag podaljšal na število štiri. Pred njim je dve zmagi zapored slavil Anže Lanišek. Ta je danes končal na osmem mestu in rumeno majico vodilnega predal rojaku Prevcu, za katerim na drugem mestu zaostaja 32 točk.

Prevc je v spremenljivih vetrovnih razmerah prve serije – sam je dobil vetrovni odbitek, Lanišek takoj za njim pa kar 10,5 točke pribitka - skočil do daljave tekme 137 metrov, a imel ob doskoku težave, tako da je za sonožni doskok prejel nizke ocene. Po polovici tekme je tako zasedal četrto mesto, 4,8 točke za Rjojujem Kobajašijem (130,5), drugi je bil Piotr Zyla, najboljšo trojico po prvi seriji pa je zaokrožil Philipp Raimund.

Najboljša trojica.

Vrstni red se je v finalu premešal. Prevc je bil tudi v finalni seriji najdaljši, s 132 metri je vrgel rokavico trojico, ki je čakala na vrhu. Raimund je s 129 metri za Slovencem zaostal 5,5 točke, Zyla pa pred domačimi gledalci ni zdržal pritiska, s 125 metri je nazadoval na sedmo mesto. Slovenski zmagoviti niz bi takrat lahko prekinil le Kobajaši. Po njegovem doskoku pri 129,5 metrih je bilo tesno, a na koncu so desetinke odločile v korist Prevca. Ta je Japonca prehitel za 0,9 točke.

V finalu smo od peterice videli le še Laniška. Ta je po prvi seriji (123,5) zasedal deseto mesto, v finalu pa pridobil dve mesti in se od Wisle poslovil z osmim mestom.

Anže Lanišek je rumeno majico predal Prevcu, ki jo spet nosi po osmih letih.

Prevc: Vedel sem, da sem lahko zraven, če naredim podoben skok in telemark

"Treba je ostati osredotočen, da te ego in rumena majica ne poneseta previsoko." Foto: Reuters "Načeloma dva zelo lepa skoka, predvsem sem zadovoljen, ker sem uspel stopnjevati od včerajšnjega dne. Sam sebi sem dokazal, da se z mirnostjo in zbranostjo marsikaj lahko poklopi in da lahko gre. Ob prvem skoku v nekem trenutku nisem bil najbolj prepričan vase, v mislih je bil še nekoliko padec iz Faluna, tako da sem raje povlekel zavoro in se varno zapeljal naprej. Marsikdo bi rekel, da je to polovičarski prijem, a sezona je dolga in treba jo je vzeti pametno in iti dalje. Verjel sem, da če ponovim skok in naredim telemark, sem lahko zraven (zmage, op. a.)," je v izjavi za nacionalno televizijo dejal Prevc, za katerega je to 11. posamična zmaga svetovnega pokala. Po več kot osmih letih je znova oblekel rumeno majico.

V izjavi za Fis pa je spregovoril še o novi opravi: "Rumena majica prinaša kar velik pritisk in odgovornost. Treba je ostati osredotočen, da te ego in rumena majica ne poneseta previsoko. Še naprej bom trdo delal, tudi jutri bom zjutraj v telovadnici in treniral."

Hrgota: Glede na vse težave smo zelo zadovoljni, tudi malo presenečeni

"Glede na težave, ki smo jih imel ta vikend, sem zelo vesel, zadovoljen, tudi malo presenečen, da je Domnu dvakrat uspelo zmagati. S to skakalnico se nismo najbolje ujeli, bila je neka uganka, a k sreči je Domnu uspelo. Težko se je bilo odločiti, ali bi mu znižali nalet, saj se veter tu zelo hitro spreminja. Finalni skok je bil dober, tudi dodatek je bil dober, tako da smo v primerjavi s prejšnjimi skoki ocenili, da zna biti blizu zmagi. K sreči se je izšlo," pa se je po novem uspešnem dnevu v izjavi za Tv Slovenija smejalo glavnemu trenerju Robertu Hrgoti.

Zajc brez finala: Bolj kot v razmerah težave v moji tehniki

Timi Zajc je na 31. mestu ostal brez finala. Foto: Reuters Timi Zajc pa je bil tokrat na napačni strani desetink, skok 119,5 metra je zadostoval za 31. mesto, finale je zgrešil za 0,2 točke.

"Namesto da bi naredil korak naprej od včeraj, sem naredil dva nazaj. Ne vem, kje točno je težava, gremo z dvignjeno glavo naprej. Ne vem, ali bi rekel, da so bile razmere krive, bolj je težava v moji tehniki," je bil v izjavi za nacionalno televizijo po koncu predstav na Poljskem realen Zajc.

Rok Oblak in Žiga Jančar sta v kvalifikacijah zabeležila 53. oziroma 55. rezultat in se nista uvrstila na tekmo.

Karavana se bo po tekmi preselila v nemški Klingenthal, kjer bosta prihodnji konec tedna ponovno na sporedu dve posamični tekmi.

Izidi, Wisla, velika skakalnica: 1. Domen Prevc (Slo) 282,3 točke (137 m/132)

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 281,4 (130,5/129,5)

3. Philipp Raimund (Nem) 276,8 (131,5/129)

4. Ren Nikaido (Jap) 273,4 (133/130,5)

5. Kacper Tomasiak (Pol) 270,3 (129,5/125)

6. Vladimir Zografski (Bol) 268,7 (129,5/130)

...

8. Anže Lanišek (Slo) 265,9 (123,5/125)

... - brez finala: Timi Zajc (Slo);

- brez tekme: Žiga Jančar (Slo), Rok Oblak (Slo); Vrstni red v svetovnem pokalu (7/30): 1. Domen Prevc (Slo) 470 točk

2. Anže Lanišek (Slo) 438

3. Ryoyu Kobayashi (Jap) 406

4. Philipp Raimund (Nem) 314

5. Daniel Tschofenig (Avt) 308

6. Ren Nikaido (Jap) 243

...

18. Timi Zajc (Slo) 89

34. Rok Oblak (Slo) 25

... Pokal narodov: 1. Avstrija 1337

2. Slovenija 1197

3. Japonska 1028

...



Portret Domna Prevca: - rojen: 4. junija 1999

- prebivališče: Dolenja vas

- klub: Triglav Kranj

- glavni trener: Robert Hrgota Največji uspehi: - SP: 1. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica

1. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica, ekipno

2. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica, mešane ekipe

18. mesto, Trondheim 2025, srednja skakalnica

21. mesto, Planica 2023, velika skakalnica - SP v poletih: 1. mesto, Kulm 2024, ekipno

1. mesto, Vikersund 2022, ekipno

2. mesto, Oberstdorf 2018, ekipno

6. mesto, Vikersund 2022 - Svetovni pokal: 1. mesto, Wisla 2025

1. mesto, Wisla 2025

1. mesto, Planica 2025, poleti

1. mesto, Vikersund 2025, poleti

1. mesto, Oberstdorf 2025, poleti

1. mesto, Oberstdorf 2024, superekipno, poleti

1. mesto, Sapporo 2024

1. mesto, Vikersund 2019, poleti

1. mesto, Vikersund 2019, poleti, ekipno

1. mesto, Engelberg 2016

1. mesto, Lillehammer 2016

1. mesto, Klingenthal 2016

1. mesto, Kuusamo 2016

1. mesto, Oslo 2016, ekipno

2. mesto, Lillehammer 2025

2. mesto, Lillehammer 2025, mešane ekipe

2. mesto, Planica 2025, poleti

2. mesto, Planica 2024, poleti

2. mesto, Planica 2024, ekipno, poleti

2. mesto, Zakopane 2024, ekipno

2. mesto, Planica 2023, ekipno, poleti

2. mesto, Lahti 2023, ekipno

2. mesto, Planica 2019, poleti

2. mesto, Engelberg 2016

2. mesto, Sapporo 2016

2. mesto, Engelberg 2015

2. mesto, Klingenthal 2015, ekipno

3. mesto, Ruka 2025

3. mesto, Falun 2025

3. mesto, Planica 2025, ekipno, poleti

3. mesto, Sapporo 2025

3. mesto, Oberstdorf 2025, poleti

3. mesto, Zakopane 2020, ekipno

3. mesto, Planica 2019, poleti, ekipno

3. mesto, Planica 2018, poleti, ekipno

3. mesto, Vikersund 2018, poleti, ekipno

3. mesto, Zakopane 2017, ekipno

3. mesto, Wisla 2017

...

- svetovni rekorder iz Planice (30. marec 2025) z 254,5 metra;

- skupni zmagovalec seštevka poletov za sezono 2024/25; Vir: STA

Kako je bilo v kvalifikacijah?

Kvalifikacije je dobil Prevc, ki je s skokom, dolgim 132,5 metra (136 točk) za 4,7 točke ugnal Nemca Felixa Hoffmana., tretji je bil včeraj drugi Philipp Raimund. Lanišek je bil deveti (122,5 m/119,7), Zajc pa 22. (120,5 m/110,4). Rok Oblak je tekmovanje končal na 53. mestu, do uvrstitve na tekmo pa mu je zmanjkalo 0,8 točke. Še nekoliko bolj zadaj je bil Žiga Jančar, na koncu 55.

Wisla, kvalifikacije:

