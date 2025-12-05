Robert Hrgota odkrito o pritiskih: Če smo lani preživeli, bomo tudi letos

Slovenski skoki so v novo zimo vstopili na spoštljiv način. Na vrhu lestvice sta v rumeno majico vodilnega oblečena Anže Lanišek in Domen Prevc. Selektor Robert Hrgota, ki je lani sezono začel pod težkim pritiskom, saj fantje še niso delovali, kot so si zamisli, zdaj deluje mirnejši, a hkrati bolj previden in opozarja, da je sezona še dolga.

Glavni trener naše izbrane vrste Robert Hrgota o začetku sezone govori presenetljivo umirjeno, čeprav je Slovenija po odličnem skandinavskem začetku v položaju, ki ga običajno spremljajo evforija, pritisk in pričakovanja. "Bom rekel, v bistvu smo vedeli, da dobro funkcionirajo," je začel selektor in nadaljeval: "Najbolj me veseli, da sta Anže Lanišek in Domen Prevc kljub napakam zraven. Res je, da je Anže v Skandinaviji oblekel rumeno majico – super! Če potegnem črto, je to na koncu dober začetek in to je to."

Poudarja pa, da slava prvega konca tedna ne sme zavesti ekipe: "Ta konec tedna je že nova tekma, pomembno pa je, da smo pomirjeni, da znajo in da lahko nadaljujejo v tem ritmu."

Rumena majica: nova energija ali skrito breme?

Lanišek je prišel v novo realnost. Nikoli v življenju še ni nosil rumene majice vodilnega, a Hrgote to ne skrbi: "Za zdaj je isto. Definitivno je nekaj novega tudi zanj in to lahko za nekoga pomeni breme, za drugega pa še večjo spodbudo. Mislim, da za zdaj res uživa v tem, kar je na koncu najpomembnejše. Pomembno je, da tla pod nogami ostanejo trdna."

Anže Lanišek je trenutno vodilni v svetovnem pokalu. Foto: Luka Kotnik

Boj za veliki kristalni globus: želja, a zadržanost

Čeprav lahko javnost po letu 2016 spet vsaj nekoliko sanja o velikem kristalnem globusu, ki ga je kot zadnji skakalec osvojil Peter Prevc, Hrgota ostaja realen: "Iskreno, vsako leto je želja." Pojasni, da sta Domen in Anže dobro skakala celo poletje, zato cilj ni bil nerealen, a selektor je postavil prioriteto: "Na začetku sezone globusa ne dobiš, lahko pa ga izgubiš. Zato je bilo pomembno, da ostanemo zraven, da smo konkurenčni in v igri že od samega začetka. To je bil glavni cilj, ki smo ga za skandinavski del obkljukali. Zdaj je pomembno, da ohranjamo ritem in priključimo še preostale."

O padcu Domna Prevca v Falunu "Ko je vstal, se je dvignil. Sploh se ni videlo, ker je trenerska tribuna tako postavljena. Videlo se je samo, ko se je pobral. Potem je bilo lažje. Vprašal sem ga, ali je v redu, ali ga kaj boli razen teh lepotnih posegov. Imel je malo težave z ramo. Mislim, da je mogoče skrival, ampak je prigriznil, kar je najpomembnejše. Kljub posledicam v glavi se je za tekmo dobro pripravil, kar me veseli. Zna se zbrati in ohranjati fokus, kar je zelo pomembno," je o padcu, ki ni pustil posledic, spregovoril Hrgota.

Selektor bolj sproščen kot lani

Hrgota letos deluje bolj sproščen, saj začetek lanske ni bil takšen, da bi ga navdajal z optimizmom. Po novoletni turneji se je zgodba povsem spremenila in slovenski skakalni tabor je zrežiral nekaj lepih uspehov: "V bistvu je sproščen tudi otrok. Eno leto starejši je, doma je malo manj dela, zato lažje zapustim dom. Vem, da je lažje tudi za partnerko."

Robert Hrgota in prvi mož smučarskih skokov Sandro Pertile. Foto: Grega Valančič

Nadaljeval je še s psihološkega vidika: "Pravim, da sem tudi v službi bolj sproščen in lažje gledam na stvari. Če smo lani preživeli, bomo tudi letos. Lani je bilo težko, pa je bilo še vedno v redu. Čeprav je bil začetek slab, je bilo pomembno, da je klima v ekipi ostala pozitivna. In to je glavni cilj tudi zdaj. Lažje je, ampak si vedno najdeš dodatno breme, če gre dobro ali ne. Zdaj si ne smemo naložiti bremena, da moramo zmagovati ves čas, ampak uživati v teh trenutkih."

Kontrole opreme in izpostavljenost najboljših

V pretekli sezoni je bil v središču pozornosti tudi škandal s skakalnimi dresi, v središču katerega je bila norveška reprezentanca. Letos je zato kontrola bistveno bolj striktna, kar je na svoji koži z diskvalifikacijo občutila tudi naša šampionka Nika Prevc v kvalifikacijah v Wisli. "Bolj ko si uspešen, več je kontrole." A ga pomirja, da je "slovenska oprema zelo korektna" in da jih ni strah napak.

Najbolj ga je navdušilo, da je Lanišek na severu skakal kar s poletnim dresom: "To pove, da ni več pomembna samo oprema, ampak tudi to, da dobro funkcioniraš in zaupaš opremi, kar je velika razlika."

Ohraniti stabilnost in pripeljati ekipo na isti nivo

Cilj zime je jasen: "Čim manj nihanj, predvsem pri Domnu in Anžetu. Preostali imajo še nekaj rezerv. Timi Zajc je začel v mešani ekipni tekmi, vzel prostor rumeni majici, kar pove, da zna dobro funkcionirati. Tudi osmo mesto na prvi tekmi, 12. na drugi, s ponesrečenim drugim skokom. Rok Oblak je bil na treh tekmah med dobitniki točk, Lovro Kos pa na prvih tekmah ni zadihal."

V tej sezoni so zimske olimpijske igre, Slovenija pa ima za zdaj le kvoto treh skakalcev. Za četrtega posameznika se bodo morali preostali podvizati, da bi si morebiti priskakali igre. S tem se Hrgota pretirano ne ubada: "V bistvu nimam tega v mislih. Če se četrti član bori za točke, je vprašanje smisla. Če imaš štiri tekmovalce za zmagovalni oder, imaš željo peljati štiri. Ampak to je želja, ni pa nuja. Pomembno je, da četrti član, če se uvrsti, to doseže zaradi dobrih skokov in gre tja z nekim ciljem in ne, da bo le nastopil."