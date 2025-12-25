Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek, 25. 12. 2025, 7.10

Luka Dončić | Bo Luka Dončić že igral v noči na petek. Kaj kaže zadnje bolniško poročilo Los Angeles Lakers? | Foto Guliverimage

Bo Luka Dončić že igral v noči na petek. Kaj kaže zadnje bolniško poročilo Los Angeles Lakers?

Foto: Guliverimage

Slovenski košarkar Luka Dončić bi lahko v noči na četrtek spet zaigral, je povedal Shams Charania, priznani novinar ESPN. Kaj pa kaže zadnje bolniško poročilo iz tabora Lakersov?

V zadnjih dnevih je veliko vprašanj, ali bo Luka Dončić že lahko zaigral v noči na petek, ko se bodo Los Angeles Lakers na domačem parketu pomerili s Houston Rockets. Shams Charania, novinar ESPN, je povedal, da obstaja možnost, da bi slovenski košarkarski as v noči na petek že lahko stopil pod koše in pomagal svoji ekipi.

Odločitev bo padla tik pred tekmo

Iz Los Angelesa prihaja zadnje zdravstveno poročilo Lakersov pred božično tekmo. Luka Dončić je zaradi poškodbe mečne mišice pod vprašajem, kar pomeni, da bo končna odločitev o njegovem igranju znana šele tik pred začetkom tekme.

Poleg Dončića je pod vprašajem tudi Jaxson Hayes, ki ima težave z levim gležnjem, medtem ko bo Rui Hachimura najverjetneje zaigral. Slabša novica pa prihaja za Gabea Vincenta, ki zaradi poškodbe ledvenega dela hrbta zagotovo ne bo igral.

Luka Dončić je po zadnji poškodbi izpustil le eno tekmo. | Foto: Guliverimage Luka Dončić je po zadnji poškodbi izpustil le eno tekmo. Foto: Guliverimage

Izpustil le eno tekmo

Do poškodbe je prišlo ob bližnjem srečanju z Bogdanom Bogdanovićem v prvem polčasu na tekmi proti Los Angeles Clippers. Dončić je po tej poškodbi za zdaj izpustil le eno tekmo, in sicer proti Phoenix Suns, katero so Jezerniki izgubili z izidom 132 : 108.

Luka Dončić, ki je do zdaj odigral 21 tekem, v tej sezoni v povprečju dosega 34,1 točke, 8,6 skoka in 8,8 asistence na tekmo. Naš košarkar na parketu preživi 36,6 minute na tekmo. Los Angeles Lakers so z 19 zmagami in 9 porazi na četrtem mestu zahodne konference.

