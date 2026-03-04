Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
4. 3. 2026,
16.07

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
ZDA odbojka Emi Jurič

Sreda, 4. 3. 2026, 16.07

14 minut

Po koncu sezone bo oblekla dres univerzitetne ekipe Marquette

Emi Jurič bo kariero nadaljevala v ZDA

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Emi Jurič | Emi Jurič bo kariero nadaljevala v ZDA. | Foto VolleyballWorld

Emi Jurič bo kariero nadaljevala v ZDA.

Foto: VolleyballWorld

Slovenska odbojkarska reprezentantka Emi Jurič bo kariero nadaljevala v Združenih državah Amerike. Mlada odbojkarica, ki v sezoni 2025/26 igra za prvoligaško ekipo Ankaran v slovenskem državnem prvenstvu, bo po koncu sezone oblekla dres univerzitetne ekipe Marquette iz Milwaukeeja, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.

Rok Možič
Sportal Možič in Planinšič superpokalna podprvaka

Slovenska prosta igralka Emi Jurič, ki se to sezono dokazuje v domačem državnem prvenstvu, kjer si je z ekipo Ankaran zagotovila četrtfinale tekmovanja, je našla nov klub. Mlado odbojkarico bo v prihodnje igrala v ameriški univerzitetni ligi NCAA divizije I, kjer bo naslednji dve sezoni igrala za univerzo Marquette.

Za Jurič, ki bo prihodnji mesec dopolnila 19 let, bo to prva sezona na tujem. Potem ko se je v preteklih letih kalila v odbojkarskem klubu Ankaran, je v zadnjih treh sezonah igrala tudi za člansko ekipo. Mladi odbojkarici, ki je še pred lansko reprezentančno sezono igrala na položaju sprejemalke, je minulo poletje selektor slovenske ženske reprezentance Alessandro Orefice namenil vlogo proste igralke. Emi je z novo igralno pozicijo nase opozorila že v isti sezoni, med drugim na svetovnem prvenstvu na Tajskem. 

Emi Jurič | Foto: VolleyballWorld Foto: VolleyballWorld

"Odhod v tujino je zame velika priložnost in nov izziv. Počutim se ponosno, hkrati pa tudi malo vznemirjeno, ker me čaka novo okolje in drugačen način dela. Pričakujem, da bom pridobila veliko novih izkušenj in se kot igralka še izboljšala. Še posebej sem vesela, da novo poglavje odpiram s svojo sestro, saj mi bo njena prisotnost v veliko podporo. Veselim se spoznavanja nove kulture in novih soigralk in verjamem, da bom z delom ter trudom to priložnost izkoristila na najboljši možen način," so pri OZS prenesli besede najstnice.

OTP banka Branik
Sportal Mariborčanke zaradi razmer na Bližnjem vzhodu brez sklepnega turnirja lige Mevza
Boričić
Sportal Odbojkarski svet žaluje
ZDA odbojka Emi Jurič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.