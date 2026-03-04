Slovenska odbojkarska reprezentantka Emi Jurič bo kariero nadaljevala v Združenih državah Amerike. Mlada odbojkarica, ki v sezoni 2025/26 igra za prvoligaško ekipo Ankaran v slovenskem državnem prvenstvu, bo po koncu sezone oblekla dres univerzitetne ekipe Marquette iz Milwaukeeja, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.

Slovenska prosta igralka Emi Jurič, ki se to sezono dokazuje v domačem državnem prvenstvu, kjer si je z ekipo Ankaran zagotovila četrtfinale tekmovanja, je našla nov klub. Mlado odbojkarico bo v prihodnje igrala v ameriški univerzitetni ligi NCAA divizije I, kjer bo naslednji dve sezoni igrala za univerzo Marquette.

Za Jurič, ki bo prihodnji mesec dopolnila 19 let, bo to prva sezona na tujem. Potem ko se je v preteklih letih kalila v odbojkarskem klubu Ankaran, je v zadnjih treh sezonah igrala tudi za člansko ekipo. Mladi odbojkarici, ki je še pred lansko reprezentančno sezono igrala na položaju sprejemalke, je minulo poletje selektor slovenske ženske reprezentance Alessandro Orefice namenil vlogo proste igralke. Emi je z novo igralno pozicijo nase opozorila že v isti sezoni, med drugim na svetovnem prvenstvu na Tajskem.

Foto: VolleyballWorld

"Odhod v tujino je zame velika priložnost in nov izziv. Počutim se ponosno, hkrati pa tudi malo vznemirjeno, ker me čaka novo okolje in drugačen način dela. Pričakujem, da bom pridobila veliko novih izkušenj in se kot igralka še izboljšala. Še posebej sem vesela, da novo poglavje odpiram s svojo sestro, saj mi bo njena prisotnost v veliko podporo. Veselim se spoznavanja nove kulture in novih soigralk in verjamem, da bom z delom ter trudom to priložnost izkoristila na najboljši možen način," so pri OZS prenesli besede najstnice.