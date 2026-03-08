George Russell je zmagovalec prve dirke nove dobe formule 1. Mercedes je na veliki nagradi Avstralije v Melbournu dosegel dvojno zmago, Kimi Antonelli je bil drugi. V prvih 12 krogih se je z Russllom v vodstvu izmenjaval Charles Leclerc, nato pa je Ferrari znova zgrešil pri taktiki postanka v boksih in mladoporočenec Leclerc in Lewis Hamilton sta se morala zadovoljiti s tretjim oziroma četrtim mestom.

Charles Leclerc je prvi zapeljal v prvi zavoj. Foto: Guliverimage George Russell (Mercedes) je šestič zmagal veliko nagrado formule 1. "Rad imam ta dirkalnik, rad imam ta motor," se je ob prečkanju ciljne črte smejalo britanskemu dirkaču Mercedesa. Nemško-angleška ekipa je na dirkališču Albert Park v Melbournu dosegla dvojno zmago, saj je Kimi Antonelli končal na drugem mestu. A uvodnih 12 krogov je bilo za srebrne precej težjih od pričakovanj. Ferrari je na štartu namreč precej boljši in tako je Charles Leclerc povedel v prvi zavoj, Lewis Hamilton pa je bil tretji za poznejšim zmagovalcem. Antonelli je bil po prvem krogu šele sedmi.

Prvih 12 krogov je bilo zelo zanimivih. Foto: Guliverimage Do 12. kroga smo spremljali številna prehitevanja za vodstvo. V njem sta se izmenjavala Leclerc in Russell, tik za njima pa je dirkal Hamilton. Nato pa je ob stezi z okvaro pogonskega sklopa obstal Isack Hadjar (Red Bull) in vodstvo dirke je pokazalo znak za virtualni varnostni avto. Pri Mercedesu so se takoj odločili za postanek v boksih, pri Ferrariju ne. Leclerc in Hamilton sta sicer zatem vodila do polovice dirke, ko sta tudi sama zapeljala na edini postanek. Na stezo sta se vrnila 10 sekund za vodilnima Mercedesovima dirkačema. A tudi v zadnjih krogih, ko so bile na srebrnih puščicah pnevmatike bolj obrabljene, Ferrarijeva dirkača zaostanka nista mogla izničiti.

George Russell je prvi prečkal karirasto zastavo na dirkališču v Albert Parku. Foto: Guliverimage

VN Avstralije:



1. George Russell (Mercedes)

2. Kimi Antonelli (Mercedes) +2,9

3. Charles Leclerc (Ferrari) +15,5

4. Lewis Hamilton (Ferrari) +16,1

5. Lando Norris (McLaren) +51,7

6. Max Verstappen (Red Bull) +54,6

7. Oliver Bearman (Haas) +1 krog

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 krog

9. Gabriel Bortleto (Audi) +1 krog

10. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

11. Esteban ocon (Haas) +1 krog

12. Alex Albon (Williams) +1 krog

13. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 krog

14. Franco Colapinto (Alpine) +2 kroga

15. Carlos Sainz (Williams) +2 kroga

16. Sergio Perez (Cadillac) +3 krogi

17. Lance Stroll (Aston Martin) +15 krogov

Odstop: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Pistri (McLaren), Nico Hülkenberg

Oscar Piastri je odstopil še pred štartom. Foto: Guliverimage Aktualni prvak Lando Norris (McLaren) je na petem mestu z dvema postankoma zaostal že 51 sekund, podprvak Max Verstappen (Red Bull) na šestem še nekaj sekund več. Tudi on je bil na taktiki dveh postankov, štartal pa je iz predzadnje vrste. Vsi ostali so zaostali vsaj za en krog. Edini novinec Arvid Lindblad (Racing Bulls) je bil osmi, pa se je večji del dirke vozil še kakšno mesto višje. Audi je zgodbo v formuli 1 začel z devetim mestom Gabriela Bortoleta, medtem ko Nico Hülkenberg z okvaro dirkalnika ni štartal. Še večje razočaranje je doživel domači adut Oscar Piastri (McLaren), ki se je zavrtel, ko je peljal na štartno vrsto. Z razbitim dirkalnikom je bilo dirke zanj konec, še predej se je začela. Pričakovano zaradi težav z baterijo dirke niso mogli normalno odpeljati pri Aston Martinu, vzeli so jo kot testiranje. Lance Stroll je s 15 krogi zaostanka sicer prečkal ciljno črto.

Prvenstvo se že naslednji konec tedna nadaljuje z VN Kitajske v Šanghaju, ko bo od nedeljski dirki v soboto še šprinterska. To bo še dodaten izziv za ekipe in dirkače.

Kako se je razpletala VN Avstralije



CILJ. George Russell je zmagovalec prvi dirke sezone. Šesta zanj v F1. Dvojna zmaga za Mercedes, Ferrari si je spet sam pokvaril možnost za zmago.



Zadnji krog: Hamilton je ujel tretjega Leclerca.



Še 3 krogi: Bitka za zmagovalni balkon je odločena, se je pa Bortoleto povsem približal Lindbladu. Za oba mladeniča dobra dirka.



Še 5 krogov: 1. Russell, 2. Antonelli +4,4, 3. Leclerc +15,1, 4. Hamilton, 5. Norris, 6. Verstappen, 7. Bearman, 8. Lindblad, 9. Bortoleto, 10. Gasly



Še 7 krogov: Na Mercedesu bodo gume očitno zdržale, zaostanek Leclerca za Antonellijem ostaja devet sekund.



Še 9 krogov: Lanska tekmeca za lovoriko Norris in Verstappen v dvoboju za peto mesto.



Še 10 krogov: Leclerc v zadnjem krogu sekundo hitrejši od prvih dveh.



Še 13 krogov: Ferrarija kljub novejšim gumam ne zmanjšujeta zaostanka za Mercedesoma. Medtem je peti Norris že 25 sekund za Hamiltonom.



Še 14 krogov: 1. Russell, 2. Antonelli +6,6, 3. Leclerc +15,9, 4. Hamilton, 5. Norris, 6. Verstappen, 7. Bearman, 8. Lindblad, 9. Bortoleto, 10. Gasly



Še 16 krogov: Drugi postanek za Verstappna, prva dva dela dirke je namreč odpeljal na trdih gumah in mora uporabiti še ene drugačne.



Še 18 krogov: Po dramatičnih uvodnih krogih zdaj mirnejši del dirke, potem ko so pri Mercedesu in Ferrariju na drugačni taktiki postankov. Zdaj je samo vprašanje, ali bodo gume na Mercedesu res zdržale toliko krogov.



Še 20 krogov: 1. Russell, 2. Antonelli +6,4, 3. Leclerc +16,1, 4. Hamilton, 5. Verstappen, 6. Lindblad, 7. Norris*, 8. Bearman, 9. Ocon, 10. Gasly (*dva postanka)



35. krog: Verstappen je ujel Norrisa, ki pa pelje na drugi postanek.



32. krog: 1. Russell, 2. Antonelli +6,5, 3. Leclerc +14,4, 4. Hamilton, 5. Norris, 6. Verstappen, 7. Lindblad, 8. Bearman, 9. Bortoleto, 10. Gasly



30. krog: Russell pravi, da je možna taktika enega postanka. A zanj bi to pomenilo 45 krogov na trdih gumah. Za Hamiltona denimo 29.



29. krog: Hamilton na prvi postanek. Z 11 krogi zaostanka se je na stezo vrnil Alonso.



28. krog: Zdaj vodilni Hamilton še kar vztraja na stezi, Russell je že tik za njim in ga je sredi tega kroga tudi prehitel.



26. krog: Prvi postanek za vodilnega Leclerca. Tudi on na bele trde gume. Vrnil se je na četrto mesto, Norris je imel že toliko zaostanka.



25. krog: 1. Leclerc*, 2. Hamilton* +2,2, 3. Russell +4,8, 4. Antonelli, 5. Norris, 6. Verstappen, 7. Lindblad, 8. Bearman, 9. Ocon, 10. Gasly (*brez postanka)



23. krog: Russell je samo še tri sekunde za Ferrarijema, ki sta na starih gumah.



21. krog: 1. Leclerc*, 2. Hamilton*, 3. Russell, 4. Antonelli, 5. Norris, 6. Verstappen, 7. Lindblad, 8. Bearman, 9. Ocon, 10. Gasly (*brez postanka)



20. krog: Dirkanje se nadaljuje s polnim plinom. Samo še vodilna Ferrarija brez postanka. Verstappen je prehitel Lindblada.



19. krog: Na stezi je z okvaro obtičal Bottas. Virtualni varnostni avto. Ferrarija pa sta ravno odpeljala mimo boksov. Na menjavo pnevmatik Verstappen.



17. krog: Verstappen je že za novincem Lindbladom. Favoriziranih pet bo kmalu na prvih petih mestih.



16. krog: Hamilton se sprašuje, kako ima lahko Russell kljub postanku samo 10 sekund zaostanka. Ferrari očitno znova z napačno taktiko postankov.



16. krog: 1. Leclerc, 2. Hamilton, 3. Russell*, 4. Lindblad*, 5. Antonelli, 6. Verstappen, 7. Bearman, 8. Bortoleto, 9. Norris*, 10. Ocon* (*s prvim postankom)



15. krog: Alonso je z Aston Martinom parkiral v boksih in odstopil.



13. krog: Russell in Antonelli na postanek, oba Ferrarija pa ostajata na stezi. Hamilton se je takoj oglasil: Vsaj eden bi moral v bokse.



12. krog: Pokadilo se je iz dirkalnika Hadjarja, konec dirka za dirkača Red Bulla. Virtualni varnostni avto, nekaj dirkačev na prvi postanek.



11. krog: 1. Leclerc, 2. Russell +0,7, 3. Hamilton +1,4, 4. Antonelli +2,6, 5. Hadjar, 6. Lindblad, 7. Norris, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Verstappen



10. krog: Že troboj za vodstvo, približuje se jim še Antonelli, ki je prehitel Hadjarja.



8. krog: Russell nazaj v vodstvo, a mu Leclerc nekaj zavojev zatem že vrača! Izvrsten začetek dirke! Verstappen je medtem že 10.



7. krog: Russell poskuša z napadi na Leclerca. Prvi trije imajo že šest sekund prednosti.



6. krog: 1. Leclerc, 2. Russell, 3. Hamilton, 4. Hadjar, 5. Antonelli, 6. Lindblad, 7. Norris, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Bortoleto, 11. Bearman, 12. Verstappen



4. krog: Nadaljuje se dvoboj Leclerc - Russell. Približal se jima je Hamilton. V ozadju prehiteva Verstappen, ki je že 13.



3. krog: 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton, 4. Hadjar, 5. Lindblad, 6. Norris, 7. Antonelli, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Alonso



2. krog: Lep dvoboj za vodstvo, Russell mimo Leclerca nazaj na prvo mesto.



1. krog: Hamilton je prehitel Lindblada in Hadjarja in je že tretji.



Štart! Slabši štart obeh Mercedesov! Leclerc je prvi zapeljal v prvi zavoj, Russell drugi, Hadjar tretji. Antonelli je šele sedmi.



Krog za ogrevanje. Večina dirko začenja na srednjetrdih pnevmatikah. Hulkenberg v bokse, z okvaro Audija konec dirke zanj.



Še 5 min do štarta: Sončen in topel jesenski dan v Melbournu. Zanimiv bo že štart. Zaradi novih pogonskih sklopov je sistem speljevanja drugačen. Na testiranjih je z dobrimi štarti izstopal Ferrari.



"Od najboljših dirkalnikov vseh časov smo šli v najslabše"

George Russell je z novo srebrno puščico favorit za zmago v Melbournu in tudi za letošnji naslov prvaka. Foto: Guliverimage

Zdaj je še Lando Norris priznal, da z letošnjimi dirkalniki zaradi novih pogonskim sklopom ne morejo zares dirkati. Foto: Guliverimage Karavano formule 1 milijoni gledalcev po svetu tako z navdušenjem kot s strahom spremljajo uvodno veliko nagrado nove sezone, prve sezone z novo generacijo dirkalnikov in pogonskih sklopov. "Od najboljših dirkalnikov vseh časov smo šli v najslabše," je po kvalifikacijah dejal aktualni prvak Lando Norris (McLaren). Pred nekaj tedni jih je Britanec še zagovarjal. Vse bolj postaja jasno, da pogonski sklop, ki ga v enakem razmerju sestavljata električni del in del z notranjim izgorevanjem, ni prava stvar. Pri prejšnji generaciji motorjev je električni oziroma hibridni del ustvarjal 20 odstotkov moči. "Vsi vemo, kje je težava. Razmerje 50:50 enostavno ne deluje, še posebej ne na ravninah. Zaviraš precej pred samimi zavoji. Večkrat moraš spustiti plin, da se baterija spet polni. Če je pa baterija preveč napolnjena, pa tudi ni v redu. Težko je tako dirkati. A to pač imamo," je razložil Norris. Štirikratni prvak Max Verstappen (Red Bull) je na to opozarjal že pred časom, ko so sprejemali ta pravila. "Niti malo ne uživam." Charles Leclerc (Ferrari) meni, da bi lahko "neumne dirkače", kot se je izrazil, prehitela polovica tekmecev. Torej vse tiste, ki ne bodo znali pravilno uporabljati pogonskega sklopa.

Drugo dejstvo, ki smo ga spoznali po kvalifikacijah in se ga prav tako mnogi bojijo, je prednost Mercedesove ekipe. Če so Red Bull, Ferrari in McLaren tesno skupaj, pa sta bila George Russell in Kimi Antonelli (oba Mercedes) osem desetink hitrejša od njih. "V petek sem rekel, da je razlika pol sekunde, zdaj je osem desetink. Višja je, kot sem pričakoval," je izpostavil Leclerc. "Sam sem to napovedal že v Bahrajnu, sploh nisem presenečen," pa je dodal Verstappen.

Že dlje časa je velik kritik novih pravil Max Verstappen, ki je kvalifikacije končal že v prvem delu z nesrečo. Foto: Guliverimage