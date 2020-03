Leta 1971 je nekdanji ameriški boksar Joe Frazer v boksarskem dvoboju stoletja, kot so ga poimenovali številni, v kultni dvorani Madison Square Garden v New Yorku premagal rojaka Mohammada Alija z enotno odločitvijo sodnikov po 15 rundah. Z zmago, s katero je ubranil naslov prvaka v težki kategoriji, je zaslužil 2,5 milijona dolarjev.

Do desete runde sta bila boksarja izenačena, potem je Fraizer z močnim udarcem zamajal Alija, v zadnji rundi pa ga poslal na tla in si pribojeval odločilno prednost.

To je bil eden izmed najbolj težko pričakovanih dvobojev v zgodovini boksa, saj sta bila do njega oba boksarja neporažena. Fraizer je nanizal 26, Ali pa 31 zaporednih zmag.

To je bil Alijev edini poraz proti Fraizerju v karieri. Naslednja dva je dobil.

Zgodilo se je še:

Leta 1991 je vratar nogometnega kluba Atletico iz Madrida Abel Resino postavil svetovni rekord v najmočnejših klubskih tekmovanjih, ko je kar 1.275 minut ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Gola ni prejel kar 14 tekem zapored.

Leta 1998 je nekdanji slovenski smučarski skakalec Primož Peterka zmagal na tekmi za svetovni pokal v Lahtiju in prišel do 11. zmage v najmočnejšem tekmovanju smučarskih skokov.

Leta 1999 je v 84. letu starosti umrl eden izmed najboljših igralcev bejzbola v zgodovini, Američan Joe DiMaggio.

Leta 2000 je bil v Kranjski Gori na sporedu veleslalom za svetovni pokal. Do zmage je prišel Avstrijec Christan Mayer. Najboljši Slovenec je bil Mitja Kunc, ki je bil sedmi.

Leta 2003 je nekdanja slovenska smučarska tekačica Petra Majdič na tekmi svetovnega pokala na 30 kilometrov v klasičnem slogu v Holmenkolnnu zasedla četrto mesto in izenačila do takrat najboljšo nešprintersko slovensko uvrstitev vseh časov. Zmagala je Norvežanka Bente Skari.

Leta 2005 je Chelsea na dramatični tekmi osmine finala nogometne lige prvakov v Londonu premagal Barcelono s 4:2 in napredoval v četrtfinale. Chelsea je na Stamford Bridgeu lovil zaostanek s prve tekme (1:2) in že po 19 minutah vodil s 3:0, a je nato Katalonce še do konca prvega polčasa z dvema goloma v igro vrnil takrat najboljši nogometaš na svetu Ronaldinho. V prvem polčasu so gledalci videli kar pet golov, v drugem le enega. Branilec Chelseaja John Terry je v 76. minuti zadel za zmago Londončanov s 4:2 in napredovanje.

Rodili so se:

1935 – nekdanji angleški nogometaš Jack Charlton

1938 – nekdanji jugoslovanski nogometaš Milan Galić

1939 – nekdanja ruska hitrostna drsalka Lidija Skobilkova

1947 – nogometni funkcionar, predsednik madridskega Reala Florentino Perez

1949 - nekdanji perujski nogometaš Teofilo Cubillas

1949 – nekdanja ruska telovadka Natalija Kučinskaja

1959 – nekdanja britanska atletinja, tekačica Ann Packer

1960 – nekdanji ameriški košarkar Buck Williams

1972 – nekdanji grški nogometaš Georgios Georgiadis

1974 – nekdanji slovenski nogometaš Erik Kržišnik

1977 – nekdanji švicarski nogometaš Johan Vogel

1983 – brazilski nogometaš Andre Santos

1984 – slovenski košarkar Saša Vujačić

1990 – španski nogometaš Asier Illarramendi

1990 – češka teniška igralka Petra Kvitova

Preberite še: