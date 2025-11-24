Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
7.49

Osveženo pred

2 uri, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34

Natisni članek

Natisni članek
možganska kap Donald Glover

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 7.49

2 uri, 31 minut

Zvezdnika je sredi turneje zadela kap

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34
Donald Glover, Childish Gambino | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Igralec in glasbenik, ki se je lani nepričakovano povsem umaknil iz javnega življenja in nastopanja, je zdaj razkril razlog za to – imel je hude zdravstvene težave.

Igralec Donald Glover, ki kot glasbeni ustvarjalec uporablja umetniško ime Childish Gambino, je pred dobrim letom dni nenadoma prekinil svoje nastope, odpovedal koncertno turnejo in izginil iz javnosti. Takrat je oboževalcem sporočil le, da ga čaka operacija in da mora nato okrevati, pretekli konec tedna pa je nastopil v Los Angelesu in tam razkril, da je bila situacija precej bolj dramatična.

"Ko sem nastopal v Louisiani, sem v glavi čutil hude bolečine, a sem vseeno nastopil. Moj vid se je poslabšal, zato sem ob prihodu v Houston šel v bolnišnico in zdravnik mi je dejal: 'Zadela vas je kap'," je povedal 42-letni Glover.

Donald Glover, Childish Gambino | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

A to ni bilo vse – po tem si je zlomil stopalo, nato pa so zdravniki v njegovem srcu odkrili luknjo, zaradi katere je potreboval dve operaciji.

"Veste, kako pravijo – vsakdo ima dve življenji. Drugo se začne, ko se zaveš, da imaš le enega," je Glover pokomentiral, kar je preživel, "zato moraš svoje življenje živeti tako, kot si želiš."

Jani Pavec, pevec, vodja skupine Atomik Harmonik
Trendi Jani Pavec delil spominsko fotografijo: Dan, ko se mi je življenje postavilo na glavo
možganska kap Donald Glover
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.