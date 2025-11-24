Zvezdnika je sredi turneje zadela kap

Igralec in glasbenik, ki se je lani nepričakovano povsem umaknil iz javnega življenja in nastopanja, je zdaj razkril razlog za to – imel je hude zdravstvene težave.

Igralec Donald Glover, ki kot glasbeni ustvarjalec uporablja umetniško ime Childish Gambino, je pred dobrim letom dni nenadoma prekinil svoje nastope, odpovedal koncertno turnejo in izginil iz javnosti. Takrat je oboževalcem sporočil le, da ga čaka operacija in da mora nato okrevati, pretekli konec tedna pa je nastopil v Los Angelesu in tam razkril, da je bila situacija precej bolj dramatična.

"Ko sem nastopal v Louisiani, sem v glavi čutil hude bolečine, a sem vseeno nastopil. Moj vid se je poslabšal, zato sem ob prihodu v Houston šel v bolnišnico in zdravnik mi je dejal: 'Zadela vas je kap'," je povedal 42-letni Glover.

Foto: Guliverimage

A to ni bilo vse – po tem si je zlomil stopalo, nato pa so zdravniki v njegovem srcu odkrili luknjo, zaradi katere je potreboval dve operaciji.

"Veste, kako pravijo – vsakdo ima dve življenji. Drugo se začne, ko se zaveš, da imaš le enega," je Glover pokomentiral, kar je preživel, "zato moraš svoje življenje živeti tako, kot si želiš."