Jani Pavec je objavil fotografijo izpred leta dni, ko so ga po možganski kapi z reševalnim vozilom odpeljali v UKC. Kot je zapisal glasbenik, se nadeja, da bo enkrat spet brez opore samostojno stal na svojih nogah.

"Danes mineva leto dni, ko je bila posneta tale fotografija, ko so me z reševalnim vozilom peljali v UKC. Dan, ko se mi je življenje postavilo na glavo. Čeprav je pred mano še dolga pot, verjamem da pride dan, ko ponovno brez opor stopim na svoje noge," je na družbenem omrežju zapisal glasbenik in producent Jani Pavec ter zapisu dodal znani latinski rek Carpe Diem, ki pomeni užij oziroma izkoristi dan.

Lani maja je Pavca zadela možganska kap, več o nenadnem poslabšanju svojega zdravstvenega stanja pa je lani konec leta spregovoril za revijo Lady, ko je povedal: "Bilo je jutro, 11. maja, prav na dan, ko se je na našem posestvu (Skedenj, op. p.) poročil nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc. Nenadoma me je zabolelo v zgornjem delu leve noge. Obležal sem na tleh, ker noge nisem več čutil. Z reševalnim vozilom so me odpeljali v UKC Ljubljana," je pevec za omenjeno revijo opisal prve znake bolezni.

Pred njim je še dolga pot do popolnega okrevanja

Kot je še povedal v omenjeni reviji, se takrat sploh ni zavedal, kako hudo je. "Šele po nekaj dneh je prišla diagnoza. Niti za sekundo nisem pomislil na predajo, ravno tako se nisem nikoli spraševal, zakaj ravno jaz. Bolezen je pač prišla in treba se je spopasti z njo, prilagoditi življenjski slog. Vsako dopoldne delam vaje, ki mi jih je predpisal fizioterapevt, veliko plavam in se zavedam, da bo okrevanje dolgotrajno in naporno," je še novembra lani povedal Pavec.

Trenutno je pred Pavcem še dolga pot do popolnega okrevanja, a glasbenik ter organizator porok, ki se ukvarja tudi z oddajanjem poročnih prostorov, verjame, da bo prišel dan, ko bo lahko ponovno brez opor stopil na svoje noge.