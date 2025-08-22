Lov za Turkom okoli Žalca, v konkurenci prvič tudi skakalni as Timi Zajc

Državno prvenstvo v reliju se nadaljuje z relijem Dolina zelenega zlata v okolici Žalca. Prijavljenih je 56 posadk, od tega 48 iz Slovenije.

Žalec bo danes in jutri gostil tretjo izvedbo relija Dolina zelenega zlata, ki bo četrta preizkušnja letošnjega državnega prvenstva. Kompaktni reli z desetimi hitrostnimi preizkušnjami v skupni dolžini 87 kilometrov po poletnem premoru začenja drugi del sezone in s tekmovanji natrpan prehod iz avgusta v september. Že naslednji konec tedna sledi gorska dirka v Ilirski Bistrici, kamor je prijavljenih 244 tekmovalcev.

Marko Grossi in Tara Berlot bosta s popravljenim citroenom C3 rally2 prva Turkova izzivalca. Foto: La Photo Media

Prvi favorit žalskega relija bo Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin), ki je dobil oba dozdajšnja relija Dolina zelenega zlata, nepremagan pa je tudi v letošnji sezoni. Turkova prednost je bila letos precej manjša kot lani, a aktualni prvak ima kljub temu še maksimalen izkupiček točk.

Prvi tekmec ostaja Marko Grossi (citroen C3 rally2, sovoznica Tara Berlot), ki je konec junija v Železnikih razbil dirkalnik in v ekipi OPV Racing so imeli poleti precej dela s popravilom. Vrnitev v pravi tekmovalni ritem bo za Grossija prva naloga tokratnega relija. To morda odpira priložnost za Marka Škulja (citroen C3 rally2, sovoznica Pia Šumer), omenjene tri posadke pa tvorijo skupino glavnih favoritov tokratnega relija.

Vasja Miklavčič in Martin Černigoj (peugeot 208 rally4) vodita v skupnem seštevku Divizije 2. Foto: Gregor Pavšič

Timi Zajc bo nastopil s ford fiesto rally3, njegov sovoznik bo Zmago Logar. Foto: Matej Podgoršek

Martin Čendak je lani v Žalcu pokazal eno svojih najboljših predstav, z zmago v Železnikih pa je začinil boj za naslov državnega prvaka. Foto: Gregor Pavšič

Iz ozadja bo prve tri napadal Ivan Hrženjak (hyundai i20 rally2, sovoznik Rok Gomizelj), v Diviziji 4 je prvi favorit Mitja Glasenčnik (renault clio rally3, sovoznik Matej Pistotnik). V tej konkurenci bo zanimiv dirkaški debi Timija Zajca (ford fiesta rally3, sovoznik Zmago Logar), enega najboljših slovenskih smučarskih skakalcev.

Spet bo zelo zanimivo tekmovanje v Diviziji 2, ki bo na tem reliju še številčnejša kot do zdaj. Za zmage in naslov prvaka se borita Vasja Miklavčič (peugeot 208 rally4, sovoznik Martin Černigoj) in Martin Čendak (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič). Po dveh zmagah Miklavčiča je Čendak zmagal v Železnikih, v Žalcu pa se povsem odprt dvoboj za naslov prvaka nadaljuje. Prvič se bosta v tem razredu pomerila domačin Robert Kresnik (peugeot 208 rally4, sovoznica Nives Cotič) in nekdanji prvak prve divizije Nejc Mrak (ford fiesta rally4, sovoznik Darko Vončina).

V Diviziji 1 po vse bolj prepričljivih vožnjah novo zmago napada Mitja Velkavrh (renault clio rally5, sovoznica Nina Velkavrh Gorenc), v številčni konkurenci med glavne tekmece 17-letnega dirkača sodita Luka Brus (renault clio rally5, sovoznik Tadej Zaljuberšek) in Jan Mrevlje (honda civic, sovoznik Manuel Šavli).

Mitja Velkavrh in Nina Gorenc Velkavrh (renault clio rally5) sta prva favorita Divizije 1. Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič