Adrien Fourmaux (Hyundai) vodi pred zadnjim dnem relija v Savdski Arabiji, zadnji postojanki letošnje sezone svetovnega prvenstva. Francoz ima vsega 2,4 sekunde prednosti pred Martinšem Sesksom (Ford). Sebastien Ogier (Toyota) je šesti, a v dobrem položaju, da osvoji svoj deveti naslov svetovnega prvaka.

Blizu vodilnima je na tretjem mestu tudi Thierry Neuville (Hyundai), ki zaostaja 5,8 sekunde. Manj kot minuto zaostaja le še četrti Takamoto Katsuta (Toyota) s 43,9 sekunde zaostanka, medtem ko je peti njegov moštveni kolega Kalle Rovanperä (1:15,0).

Dve desetinki več zaostaja šesti Sebastien Ogier, vendar ima pred svojim glavnim tekmecem za naslov svetovnega prvaka, Elfynom Evansom (Toyota), več kot dve minuti in pol naskoka. Evans je trenutno osmi, za vodilnim zaostaja že skoraj štiri minute. V petek je veliko časa izgubil na 11. brzincu, ko je moral zamenjati gumo in s tem izgubil več kot 90 sekund.

Osemkratni svetovni prvak, ki je izpustil tri letošnje preizkušnje na Švedskem ter v Keniji in Estoniji, je že prevzel prvo mesto v skupni razvrstitvi. Pred Evansom ima pred nepopolno Savdsko Arabijo še naprej točko naskoka, medtem ko je Rovanperä ostal brez možnosti za tretji naslov svetovnega prvaka po letih 2022 in 2023.

Zadnji, 14. reli sezone se bo končal v soboto z zadnjimi tremi hitrostnimi preizkušnjami v dolžini dobrih 65 kilometrov.

Reli Savdska Arabija, po 14. od 17 hitrostnih preizkušenj:



1. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Fra/Hyundai)

2. Martinš Sesks/Renars Francis (Lat/Ford) +2,4

3. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Bel/Hyundai) +5,8

4. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Jap/Irs/Toyota) +43,9

5. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Fin/Toyota) +1:15:0

6. Sebastien Ogier/Vincent Landais (Fra/Toyota) +1:15,2

7. Sami Pajari/Marko Salminen (Fin/Toyota) +1:37.2

8. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) +3:55,0