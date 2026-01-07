Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., Š. L., STA

Evroliga, 20. krog

Prepelič z Dubajem nemočen proti Hapoelu, Joksimović izgubil z Baskonio

Foto Guliverimage

Dubaj Klemna Prepeliča danes čaka boj s Hapoelom.

Foto: Guliverimage

V 20. krogu evrolige je Dubaj s Klemnom Prepeličem in trenerjem Jurico Golemcem izgubil s Hapoelom iz Tel Aviva s 60:85. Antonio Blakeney je dal 25 točk, Vasilije Micić pa 19. Slovenski reprezentant je igral samo pet minut in le enkrat vrgel za tri točke. Izraelska ekipa skupaj z Valencio zaseda sam vrh evroligaške lestvice. Španska ekipa je s 106:89 v Beogradu premagala Crveno zvezdo. Igralec tekme je bil s 25 točkami Jean Montero. V sredo je Bayern München s 96:89 premagal Baskonio, za katero je Stefan Joksimović igral 2:39 minute, Vita Hrabarja pa ni bilo v kadru.

 Od prvih šestih ekip evrolige so prvi dan 20. kroga izgubili le košarkarji Panathinaikosa, ki so morali po bolečem porazu v prejšnjem krogu proti večnemu tekmecu Olympiakosu priznati premoč tudi Armaniju iz Milana. Italijani, za katere je Josh Nebo dosegel 16 točk, so sredi Aten zmagali 87:74.

Na vrhu ostajata Valencia, ki je slavila v Beogradu proti Crveni zvezdi (106:89), in Hapoel Tel Aviv, ki je doma ugnal Dubaj 85:60. Oba sta 70% oziroma 14-6. Klemen Prepelič je za ekipo iz Združenih arabskih emiratov igral slabih pet minut in zgrešil eno trojko ter izgubil eno žogo.

Aktualni prvak evrolige Fenerbahče, ki ima tekmo manj, je doma ugnal Olympiakos z 88:80 in je tretji z izkupičkom 13-6, Monaco je bil boljši od Partizana (101:84), Barcelona pa je ugnala Maccabi (93:83). Oba imata 13-7 oziroma zmago več od Panathinaikosa in Real Madrida na šestem in sedmem mestu.

Evroliga, 20. krog:

Torek, 6. januar

Sreda, 7. januar

Lestvica: 

Cedevita Olimpija : Bahčešehir, Umoja Gibson
Sportal Cedeviti Olimpiji v končnici zmanjkalo moči
Dubaj Klemen Prepelič Crvena zvezda Partizan Beograd Barcelona Real Madrid Baskonia Stefan Joksimović Evroliga Evroliga
