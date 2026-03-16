Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak zaradi poškodbe mišice ne bo kandidiral za nastop na sredini tekmi lige prvakov proti Tottenhamu. Atletico bo na njej branil visoko prednost s prve tekme osmine finala (5:2), nato pa ga v nedeljo čaka veliki mestni derbi, gostovanje pri Realu. Škofjeločan bije bitko s časom, za zdaj je njegov nastop na kultnem Santiagu Bernabeuu pod vprašajem. Zdravstveno stanje Oblaka pa močno zanima tudi selektorja Boštjana Cesarja.

Kakšna bo usoda Jana Oblaka? O tem se v teh dneh ne sprašujejo le navijači Atletica, ampak tudi slovenske nogometne reprezentance. Bo 33-letni Škofjeločan, ki še vedno spada med najboljše vratarje na svetu, hkrati pa predstavlja enega največjih nogometnih ambasadorjev Slovenije na vseh celinah, nadaljeval reprezentančno pot s kapetanskim trakom tudi pod taktirko Boštjana Cesarja?

O tem bo več govora v torek na Brdu pri Kranju, kjer bo novopečeni selektor predstavil svoj prvi seznam vpoklicanih reprezentantov za prijateljski tekmi z Madžarsko (28. marec) in Črno goro (31. marec).

Atletico bo branil prednost brez Slovenca

Antonin Kinsky je bil tragični junak prve tekme osmine finala v Madridu. Neposredno je bil kriv za dva zadetka, trener Igor Tudor pa ga je pri zaostanku z 0:3 zamenjal že v 17. minuti. Foto: Guliverimage Že danes pa je po poročanju španskega športnega dnevnika Marca jasno, da Oblaka zaradi poškodbe mišice ne bo na sredini tekmi lige prvakov. Izkušeni Slovenec se je poškodoval v petek na treningu, nato pa izpustil prvenstveni dvoboj z Getafejem, na katerem se je na srečo navijačev Atletica med vratnicama izkazal Juan Musso in pomagal Simeonejevi četi do dragocene zmage (1:0).

Oblaka ni bilo tudi na ponedeljkovem treningu, tako da bo izpadel iz igre tudi za pomembno evropsko srečanje v Londonu. Oblak je v tej sezoni edini slovenski predstavnik v ligi prvakov. Z Atleticom ima lepe možnosti, da se zavihti med najboljših osem. Na prvi tekmi osmine finala je s pomočjo nerazumljivih začetniških napak mladega češkega vratarja Tottenhama Antonina Kinskega zmagal s 5:2, tako da na Otok potuje z občutno prednostjo.

Pred desetimi leti je Real Madrid po uspešno izvedenem strelu z bele točke Cristiana Ronalda v finalu lige prvakov premagal Oblakov Atletico. Foto: Vid Ponikvar

Atletico ne skriva velike želje, da bi se v ligi prvakov zavihtel visoko. Pred desetimi leti je nazadnje zaigral v velikem finalu in po izvajanju 11-metrovk izgubil proti Realu. Takrat je na vratnicah rdeče-belih v Milanu stal Oblak, ki je v zadnjem obdobju večkrat javno izpostavil, da želi iti z Atleticom do konca v Evropi. Ligo Europa in superpokal je že osvojil, zdaj želi še ligo prvakov.

Oblak na klopi tudi v finalu pokala?

Juan Musso bo v sredo branil na dvoboju lige prvakov v Londonu. Foto: Guliverimage Atletico ni osvojil lovorike od leta 2021, v tej sezoni pa je sredi marca še vedno v igri kar za tri. V španskem prvenstvu ga lahko sicer na prvo mesto popelje le manjši čudež, saj ima vodilna Barcelona deset krogov pred koncem ogromnih 13 točk prednosti, je pa zato bistveno bližje lovoriki v španskem pokalu, kjer ga 18. aprila čaka finale z Real Sociedadom. To bo prvi nastop Atletica v finalu kraljevega pokala po letu 2013, pa tudi prva taka izkušnja za Oblaka, ki se v tem tekmovanju z Atleticom ni še nikoli prebil tako daleč.

Ker pa je njegov trener Simeone zvest tradiciji, da ponudi priložnost za nastop rezervnemu vratarju, to pa je njegov rojak Juan Musso, ne velja pričakovati, da bi Slovenec branil tekmovanje tudi v sklepnem dejanju. Do takrat loči Atletico še mesec dni, tako da bi se vmes lahko zgodilo še ogromno.

Le nekaj dni po vrnitvi Atletica iz Londona čaka Simeonejevo četo zahteven izpit pri največjem mestnem rivalu. Atletico bo gostoval pri Realu, nastopa Oblaka pa je zaradi poškodbe še pod vprašajem. Tako 33-letnemu Slovencu v teh dneh zagotovo ni do smeha, saj je staknil poškodbo ob nepravem času.

Kdaj se bo Jan Oblak vrnil na igrišče? Foto: Guliverimage

Nastopil je ravno čas za obdobje, v katerem se že počasi odloča o lovorikah, pa tudi o napredovanju v ligi prvakov. Njegove vrnitve na zelenico pa si razumljivo želi čim prej tudi selektor Cesar.