Barcelona osvojila žensko nogometno ligo prvakov

Ženska nogometna ekipa Barcelone si je zagotovila svoj četrti naslov v ligi prvakov. Katalonska ekipa je v finalu na stadionu Ullevaal v Oslu s 4:0 (0:0) premagala francoski Olympique Lyon.

Gola sta dosegli Ewa Pajor (55., 69.) in Salma Paralluelo (90., 93.). Barca je pred tem zmagala v letih 2021, 2023 in 2024, medtem ko rekorder po naslovih Lyon od leta 2022 še ni osvojil svojega devetega naslova.

Nogometašice Lyona so osemkrat doslej dvignile to lovoriko, štiri naslove tako kot Barcelona ima še nemški Eintracht.

