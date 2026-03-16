STA

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
19.00

Osveženo pred

14 minut

SZS Enzo Smrekar Luka Steiner

Luka Steiner edini kandidat za predsednika SZS

Luka Steiner pred volitvami: Čaka nas zahtevna šritiletka

Luka Steiner | Luka Steiner | Foto Aleš Fevžer

Luka Steiner

Foto: Aleš Fevžer

Delegati slovenskih smučarskih klubov se bodo v torek v Ljubljani sestali na skupščini Smučarske zveze Slovenije. Osrednja točka dnevnega reda zasedanja na sedežu zveze na Podutiški bodo volitve predsednika za nov štiriletni mandat. Edini kandidat je dosedanji predsednik Luka Steiner.

Enzo Smrekar | Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Enzo Smrekar Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Od leta 2019 podpredsednik smučarske zveze Luka Steiner je začasno prevzel njeno vodenje lani poleti po nepričakovanem julijskem odstopu dolgoletnega prvega moža organizacije Enza Smrekarja. Kot deveti predsednik SZS v zgodovini je oktobra dobil zaupanje za nadomestni mandat do letošnjih rednih volitev vodstva zveze. Steiner bo kot predsednik vodil eno največjih športnih organizacij v državi s proračunom v višini več kot 14 milijonov evrov. Od leta 2021 je tudi predsednik uprave Športne loterije, v kateri ima SZS 20-odstotni lastniški delež.

"Kandidacijski postopek je končan, sem edini kandidat za predsednika. To je za nas in ekipo na eni strani priznanje, na drugi strani pa še večja odgovornost, da v našem delu tako kot do zdaj ne bo čisto nobenega premora," je v pogovoru za STA dejal Steiner, univerzitetni diplomirani pravnik iz Ločice ob Savinji, ki bo 18. maja dopolnil 40 let. "Čaka nas zahtevna štiriletka, ampak tega izziva se ne bomo ustrašili. Smučarska zveza je v preteklosti že znala premagovati izzive, ta, ki je pred nami, je mogoče malo drugačen. A smo že kar zavihali rokave. Ne bomo hiteli, treba bo imeti tudi potrpljenje, pričakujemo, da se bo dobro delo poznalo," je prepričan kandidat za predsednika zveze za mandatno obdobje do leta 2030.

"Nam vedno športnice in športniki kažejo pravo pot z geslom nikoli ne obupaj," je dodal Steiner. Zagotavljanje dolgoročnih razmer za vzdržno delovanje organizacije bo tudi v prihodnje glavni cilj. Ob tem pa vodilne čaka izziv reševanja nekoč paradne panoge alpskega smučanja, in sicer iskanje odgovorov na vprašanji, kako povečati zanimanje med mladimi in premostiti vrzel v mladinskih kategorijah. S pomanjkanjem podmladka se soočajo tudi v deskanju.

Steiner je prepričan, da imajo Slovenci zelo radi alpsko smučanje. "To moramo ohraniti in okrepiti kot enega glavnih stebrov, na katerem bomo gradili rezultatsko prihodnost. V alpskem smučanju smo Slovenci dosegli številne mednarodne športne mejnike. Imamo tradicionalne dogodke, imamo klube po celotni državi in panoga se poleg športa veže tudi na turizem, lokalna okolja, na športno kulturo."

"V zadnjih desetletjih se je veliko spremenilo, spremenil se je športni prostor, ki je bolj konkurenčen, spremenil se je družbeni prostor, kjer športu konkurirajo tudi nekatere druge dejavnosti, ampak nas to ne odvrača od fokusa, da v sodelovanju s panogo to vrnemo na pota, kjer je že bila. Panoga je seveda avtonomna, ima svoje vodstvo, ampak mislim, da je sodelovanje zveze in panoge bližje in da se zavedamo skupne odgovornosti," je poudaril.

Z infrastrukturnimi projekti bo treba zagotoviti pogoje za trening, krepiti bazo že na klubski ravni ter investirati v mlade, je nanizal prednostne naloge. "Ne samo vrhunskih rezultatov na mednarodni sceni, v Sloveniji se moramo začeti veseliti in spoštovati tudi izide na tekmah državnega prvenstva, regionalnih in evropskih tekmah. Gre za nujne stopnice, da prideš nazaj do vrhunskih rezultatov. Poudarek bo na stroki in razvoju, na odpravi infrastrukturnih vrzeli, na postavljanju pravilne tekmovalne piramide. Ne samo povečanje množičnosti, ampak tudi kakovosti. To bo recept panoge, v katerega verjamem, in temu bomo skušali na zvezi zagotoviti ustrezno podporo," je zaključil Steiner.

