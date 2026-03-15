Nedelja, 15. 3. 2026, 12.31

Vremenski preobrat: rumeno opozorilo, ohladitev in sneg skoraj do nižin

Veter, nevihta | Po daljšem obdobju lepega vremena prihajajo padavine in ohladitev. | Foto Shutterstock

Po daljšem obdobju lepega vremena prihajajo padavine in ohladitev.

Nov delovni teden se bo začel z oblačnim vremenom in padavinami, ki bodo v popoldanskem času zajele vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru bo pihala burja. Agencija za okolje (Arso) je zaradi močnega vetra za jugozahodni del države izdala rumeno opozorilo, ki bo v sredo veljalo za vso državo. Po napovedih meteorologov se bo meja sneženja v noči na torek spustila skoraj do nižin.

V ponedeljek bo sprva še delno jasno, popoldne se bo povsod pooblačilo, padavine pa bodo od severa postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 10 do 17 stopinj Celzija, na Primorskem se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija. 

Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru bo pihala burja. Zaradi močnega vetra je Arso za jugozahodni del države izdal rumeno opozorilo, ki velja za ponedeljek in torek, v sredo pa je celotna država zaradi močnega vetra in burje na Primorskem obarvana z rumeno. 

Meja sneženja se bo spustila

V noči na torek se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, v južni Sloveniji pa ob močnejših padavinah lahko še nekoliko niže.

Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne plohe. Meteorologi napovedujejo ohladitev. 

V sredo bo sprva precej oblačno, možne bodo rahle padavine. Popoldne pa se bo postopno delno zjasnilo. Še vedno bo pihal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem bo zmerna burja.

