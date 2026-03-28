Ilja Malinin po razočaranju na OI zdaj zlat na SP

Ameriška zvezda umetnostnega drsanja Ilia Malinin je osvojil tretje zaporedno zlato na svetovnem prvenstvu, kar mu je uspelo mesec dni po polomu na zimskih olimpijskih igrah, ki jih je v Milanu končal šele na osmem mestu.

Enaindvajsetletni Ilia Malinin je v češki prestolnici vodil ves čas in do naslova prišel z zmagovalno prednostjo 22,73 točke pred japonskim tekmecem Yumom Kagiyamo. Rojak slednjega Shun Sato je osvojil bron.

Malinin je sodnike navdušil že v kratkem programu in z dosežkom 111,29 točke dosegel osebni rekord. V prostem programu je med drugim izvedel pet štirikratnih flipom in zbral 218,11 točke.

Kagiyama se je na drugo mesto povzpel s šestega po četrtkovem prvem delu, Sato pa se je prvič na SP povzpel na zmagovalni oder, potem ko je Francoz Adam Siao Him Fa nazadoval z drugega na peto mesto.

Malinin je na letošnjih OI veljal za prvega favorita, po kratkem programu je bil v vodstvu, prosti del pa se mu je povsem ponesrečil in končal je izven boja za odličja.