Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
28. 3. 2026,
17.15

46 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Ilia Malinin drsanje

Sobota, 28. 3. 2026, 17.15

46 minut

SP v umetnostnem drsanju

Ilja Malinin po razočaranju na OI zdaj zlat na SP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ilja Malinin | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriška zvezda umetnostnega drsanja Ilia Malinin je osvojil tretje zaporedno zlato na svetovnem prvenstvu, kar mu je uspelo mesec dni po polomu na zimskih olimpijskih igrah, ki jih je v Milanu končal šele na osmem mestu.

Enaindvajsetletni Ilia Malinin je v češki prestolnici vodil ves čas in do naslova prišel z zmagovalno prednostjo 22,73 točke pred japonskim tekmecem Yumom Kagiyamo. Rojak slednjega Shun Sato je osvojil bron.

Malinin je sodnike navdušil že v kratkem programu in z dosežkom 111,29 točke dosegel osebni rekord. V prostem programu je med drugim izvedel pet štirikratnih flipom in zbral 218,11 točke.

Kagiyama se je na drugo mesto povzpel s šestega po četrtkovem prvem delu, Sato pa se je prvič na SP povzpel na zmagovalni oder, potem ko je Francoz Adam Siao Him Fa nazadoval z drugega na peto mesto.

Malinin je na letošnjih OI veljal za prvega favorita, po kratkem programu je bil v vodstvu, prosti del pa se mu je povsem ponesrečil in končal je izven boja za odličja.

Ilia Malinin drsanje
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

