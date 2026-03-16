Ko se dnevi podaljšajo in temperature dvignejo, mnogi začutimo željo, da bi uredili vrt, teraso ali okolico doma. Pomlad je pravzaprav idealen čas za takšne projekte. Nekateri so večji, drugi povsem majhni, a že nekaj preprostih izboljšav lahko naredi veliko razliko. Če razmišljate, kako letos začeti sezono dela na vrtu, je tukaj pet praktičnih idej, ki jih lahko s pravim orodjem izvedete zelo preprosto.

Pri urejanju vrta in okolice je pogosto ključna prava oprema, zanesljivo orodje, ki olajša delo in omogoča dobre rezultate tudi domačim mojstrom. Znamka PARKSIDE združuje vrtno opremo, orodje, pripomočke in delovna oblačila, ki so namenjeni prav takšnim projektom. Njihova prednost je kombinacija zmogljivosti in dostopnosti, zaradi česar je PARKSIDE postal ena najbolj prepoznavnih DIY-znamk v Evropi.

#1 Popolna trata brez napora

Lepa trata je pogosto osrednji del vrta, zato ji je treba že spomladi posvetiti precej pozornosti. Po zimskih mesecih namreč potrebuje nekoliko več nege, da bo vso sezono ostala gosta, zdrava in enakomerno zelena. Ključ do takšnega videza je predvsem redna košnja. Veliko ljudi si želi urejene trate, vendar nimajo vedno časa, da bi jo kosili tako pogosto, kot bi bilo idealno.

Za travo je namreč veliko bolje, da jo kosimo večkrat in vsakič odstranimo le manjši vrhnji del. Tako ostane gosta, koreninski sistem se okrepi, vrt pa ves čas deluje urejeno. Ker pa redna košnja lahko vzame precej časa, se mnogi odločajo za rešitev, ki delo opravi skoraj sama.

Pri tem lahko pomaga robotska kosilnica, ki samostojno skrbi za redno košnjo in tako ohranja travo enakomerno kratko vso sezono. V ponudbi izdelkov PARKSIDE, ki jih najdete na policah trgovin Lidl, vas čakajo tudi robotske kosilnice, ki poskrbijo za urejeno trato brez večjega napora, vi pa lahko ta čas raje namenite drugim opravilom ali preprosto uživanju na vrtu.

#2 Ena naprava za več vrtnih opravil

Spomladi se na vrtu hitro nabere več različnih opravil. Treba je obrezati drevesa, oblikovati živo mejo, odstraniti poškodovane ali suhe veje in pogosto tudi nekoliko urediti grmovnice, ki so čez zimo izgubile svojo obliko. Če imamo za vsako nalogo posebno napravo, se hitro znajdemo z veliko različnimi kosi orodja. Veliko bolj praktično je z eno napravo opraviti več različnih del. Tako je tudi priprava na delo na vrtu precej hitrejša.

Za takšna opravila zato pride še kako prav večnamenska naprava z različnimi nastavki, ki omogoča, da z enim orodjem opravimo več različnih nalog. V ponudbi PARKSIDE najdete tudi bencinsko kombinirano napravo, ki z različnimi nastavki omogoča več vrtnih opravil, na primer obrezovanje žive meje, rezanje vej ali urejanje robov trate.

Še koristen nasvet za obrezovanje dreves v spomladanskem času. Vedno je priporočljivo najprej odstraniti poškodovane ali suhe veje zaradi snega ali vetra. S tem rastlini omogočimo bolj zdravo rast, vrt pa dobi bolj urejen videz.

#3 Zalivanje vrta brez zapletov

Ko se začne sezona vrtnarjenja, postane zalivanje eno najpogostejših vsakodnevnih opravil. Vrt, zelenjavne gredice, sadike in cvetje potrebujejo redno oskrbo z vodo, zato je vrtna cev pogosto ves čas v uporabi.

A prav vrtne cevi so pogosto vir manjših nevšečnosti. Zapletajo se, zvijajo, ostanejo raztegnjene čez vrt ali se zataknejo ob robove terase. Sčasoma lahko to povzroči tudi poškodbe cevi ali pa je vrt preprosto videti manj urejen. Da ne omenjamo, da jih je treba pred košnjo vsakokrat umikati.

Veliko bolj praktična rešitev je, da ima cev svoje stalno mesto na steni, po potrebi jo hitro odvijemo in po uporabi preprosto pospravimo. Vse bolj so tako priljubljeni stenski navijalci za vrtno cev, ki omogočajo preprosto izvlečenje cevi in samodejno navijanje po uporabi. Takšen sistem ohranja vrt urejen in hkrati podaljša življenjsko dobo cevi. Med takšnimi rešitvami so tudi cenovno dostopni stenski navijalci za gibljivo cev PARKSIDE, ki omogočajo udobno zalivanje brez zapletov.

#4 Spomladansko čiščenje terase in dvorišča

Po zimi terasa, dvorišče in vrtne poti pogosto niso več videti tako urejeno kot jeseni. Na tlakovcih se lahko naberejo mah, prah in ostanki listja, na ograjah ali vrtnih zidovih pa se sčasoma pojavijo temnejši madeži.

Pomlad je zato idealen čas za temeljitejše urejanje zunanjih površin. Že nekaj minut čiščenja lahko naredi veliko razliko in terasa ali dvorišče ponovno dobi svež videz.

Čeprav lahko del umazanije odstranimo že z metlo ali vrtno cevjo, to pogosto ni dovolj za trdovratnejše madeže. Takšne površine običajno potrebujejo nekoliko močnejše čiščenje.

Pri tem je zelo učinkovita rešitev visokotlačni čistilec, ki z močnim curkom vode odstrani tudi bolj trdovratno umazanijo. Z njim lahko očistimo tlakovce, vrtne poti, ograje ali vrtno pohištvo. Med takšnimi napravami je tudi visokotlačni čistilec PARKSIDE, ki je namenjen prav takšnim opravilom okoli doma.

#5 Vlijte staremu pohištvu novo življenje

Spomladansko urejanje vrta pa ni vedno povezano le z rastlinami in trato. Veliko ljudi se v tem času loti tudi manjših domačih oziroma samostojnih projektov, s katerimi lahko osvežijo videz terase ali vrta.

Pogosto se zgodi, da imamo doma star lesen stol, klop ali manjšo mizo, ki je zaradi obrabe ali stare barve ne uporabljamo več. A takšni kosi pohištva lahko z nekaj preprostimi koraki dobijo povsem nov videz.

Postopek prenove je pravzaprav precej preprost. Najprej odstranimo star lak ali barvo, nato zapolnimo morebitne razpoke ali poškodbe v teksturi, na primer v lesu, površino ponovno zgladimo in na koncu nanesemo novo barvo ali zaščitni premaz.

Pri takšnem delu je zelo uporabno orodje brusilnik, ki omogoča hitro in enakomerno brušenje lesa ter pripravo površine na barvanje. Med napravami za takšne projekte so kot nalašč tudi brusilniki PARKSIDE, s katerimi lahko prenova starega pohištva postane presenetljivo preprost domači projekt.

Postopek je precej preprost in ne zahteva posebnega znanja, le nekaj potrpežljivosti, predvsem pa pravo orodje.

Še uporaben nasvet. Pri prenovi pohištva vedno začnite z nežnejšim brušenjem in šele nato po potrebi uporabite bolj grob brusni papir. Tako boste lažje ohranili lepo strukturo lesa.

Orodje za skoraj vsak projekt

Pri različnih opravilih okoli hiše in na vrtu pride prav raznolika oprema. PARKSIDE v trgovinah Lidl ponuja širok nabor izdelkov, od vrtnega orodja do električnih naprav, dodatkov in delovnih oblačil.

Za zahtevnejše projekte pa je na voljo tudi linija PARKSIDE PERFORMANCE, ki ponuja še več zmogljivosti. Ne glede na to, ali urejate vrt, čistite dvorišče ali prenavljate staro pohištvo, lahko pravo orodje bistveno olajša delo in izboljša končni rezultat.

Čas je za nov DIY-projekt

Pomlad je idealen trenutek za nove ideje in projekte. Včasih je dovolj že nekaj majhnih izboljšav, na primer urejena trata, čista terasa ali prenovljen kos pohištva, da celoten vrt dobi povsem drugačen videz.

S pravim orodjem lahko marsikatero delo opravite hitro in brez zapletov ter pri tem odkrijete, da je ustvarjanje doma ali na vrtu lahko tudi zelo zabavno. Zato preverite ponudbo orodja PARKSIDE v Lidlu in si zagotovitev ugoden nakup.