Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je na seji v Ljubljani potrdil gradiva za volilno skupščino 21. aprila, na kateri bo edini kandidat za predsednika dosedanji prvi mož slovenskega olimpijskega gibanja Franjo Bobinac. Prav tako se ne obeta veliko sprememb na drugih vodstvenih mestih v OKS.

Poleg volilne skupščine bodo 21. aprila v Ljubljani opravili tudi redno skupščino, na kateri bodo med drugim obravnavali letno poročilo OKS za lansko leto in letni delovni načrt za letos z rekordnim proračunom doslej v višini več kot 12,7 milijona evrov.

Za mesta podpredsednikov le tri kandidature

"To, da nimam protikandidata, lahko jemljemo tudi kot podporo našemu skupnemu dosedanjemu delu na OKS v zadnjih štirih letih," je ocenil Franjo Bobnac. OKS je za mandatno obdobje 2026-2030 za mesta podpredsednikov prejel prav tako le tri kandidature.

Športna zveza Ravne na Koroškem je za kandidata za predsednika strokovnega sveta športa za vse predlagala Mirana Kosa. Metod Ropret, ki ga je predlagala Odbojkarska zveza Slovenije, je kandidat za predsednika strokovnega sveta za vrhunski šport, medtem ko je Smučarska zveza Slovenije kandidata Luko Steinerja predlagala za predsednika odbora za gospodarstvo in finance.

Predsedstvo Kluba slovenskih olimpijcev in komisija športnikov OKS sta na podlagi volitev, izvedenih na skupni seji sredi marca kot skupno predstavnico za podpredsednico za športnike in olimpijske vrednote za naslednja štiri leta imenovala Katjo Koren, ki je tako kot Ropret in Kos podpredsednica v iztekajočem se mandatu. Steiner je bil tudi že doslej na različnih položajih v OKS. Novi mandati, tudi IO OKS in drugih organov, se bodo začeli sredi letošnjega decembra, saj je bila v tem času volilna skupščina pred štirimi leti.

Prihodki višji od odhodkov

Lanski odhodki OKS so skupaj znašali 10,36 milijona evrov, nekaj višji so bili prihodki (10,4 milijona). Drugi najvišji delež prihodkov v višini 3,4 milijona imajo sponzorska sredstva, 4,2 milijona OKS dobi iz državnega proračuna, slaba 1,5 milijona od Fundacije za šport, dobra pol milijona od mednarodnega in evropskega olimpijskega komiteja, iz projektov EU pa dobrih 810.000 evrov. Na slednji postavki je bilo edini večje nazadovanje, pričakovali so dober milijon evrov.

"Že lani smo sofinancirali veliko olimpijskih aktivnosti za letošnje februarske igre v Italiji. Za 24 odstotkov smo presegli predviden finančni načrt, dobili smo tudi pozitivno mnenje revizorja. Smo na dobri poti, da tudi letošnje olimpijsko leto z največjim proračunom v zgodovini na koncu zaključimo pozitivno," je povedal poslovni direktor OKS Matic Švab.

V nadaljevanju je navedel, da je bilo 2,2 milijona evrov namenjenih za zimske OI Milano-Cortina, dobra dva milijon za sodelovanje na ostalih OI, 1,3 milijona za štipendije, nadstandardno zavarovanje in druge podporne mehanizme za športnike, za delovanje pa 2,4 milijona. Društveni sklad OKS znaša 5,5 milijona evrov.

Sponzorska sredstva celo povečali

Bobinac se je zahvalil zaposlenim v OKS, tudi zato, ker so uspeli ne le nadomestiti nekaj doslej tradicionalnih partnerjev, ampak so sponzorska sredstva celo povečali. Posebej je izpostavil karierni center in druge podpore, namenjene športnikom, in delo na zamejskem športu. Spomnil pa je tudi na priprave na poletne OI v Los Angelesu leta 2028 in zimske leta 2030 v Franciji.

OKS letos načrtuje 12,76 milijona evrov prihodkov in nekaj manj odhodkov. Večina povišanja bo namenjenega udeležbam na tekmovanjih, kot so sredozemske in evropske igre, ne le zgolj za OI.

IO OKS je sprejel spremembo letnega programa športa na državni ravni za letos, po kateri se skupni znesek za nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem poveča iz 300.000 na 796.000 evrov. Potrdili so tudi pravilnik in smernice o zagotavljanju varnega športnega okolja.