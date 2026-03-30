Prihaja polna luna, ki bo prelomna za tri znake horoskopa

Polna luna v tehtnici, ki bo nastopila 1. aprila, prinaša poudarek v odnosih, ravnovesju in resnici, ki je ni več mogoče prezreti. To bo čas, ko bodo mnogi jasneje prepoznali svoje potrebe, meje in kompromise.

Tehtnica simbolizira partnerstvo in harmonijo, zato bodo ob polni luni v ospredju ljubezen, prijateljstvo in sodelovanje. Tisto, kar je bilo dolgo potisnjeno v ozadje, lahko zdaj pride na površje. Za nekatere bo to pomenilo poglobitev odnosov, drugi pa bodo začutili, da je čas za spremembo. Posebej izrazito bodo to energijo občutila tri nebesna znamenja.

Oven

Za ovne bo to obdobje še posebej intenzivno, saj polna luna osvetljuje njihovo področje partnerstva. Možni so pomembni pogovori z bližnjimi.

Pred njimi je odločitev: odnos poglobiti ali priznati, da se oddaljujeta. Ključna bo iskrenost, tudi če zahteva pogum.

Rak

Raki bodo močneje občutili potrebo po varnosti in čustveni jasnosti. Polna luna lahko razkrije neravnovesje med dajanjem in prejemanjem.

Če so se predolgo prilagajali drugim, bo zdaj čas za premislek. Odločitve, ki jih bodo sprejeli, lahko dolgoročno spremenijo odnose.

Kozorog

Kozorogi se bodo soočili z vprašanjem ravnovesja med delom in zasebnim življenjem. Možno je spoznanje, da ambicije vplivajo na njihove odnose.

Pred njimi je odločanje o prioritetah, zlasti na področju partnerstva in družine.

Čas za ravnovesje in iskrenost

Polna luna v tehtnici prinaša opomnik, da odnosi ne morejo delovati brez ravnovesja. Kompromisi so pomembni, vendar ne na račun lastnih potreb.

Za mnoge bo to priložnost za iskrene pogovore in novo razumevanje, ki lahko vodi v stabilnejše in trdnejše odnose.