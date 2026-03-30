Ponedeljek,
30. 3. 2026,
16.30

Prihaja polna luna, ki bo prelomna za tri znake horoskopa

Polna luna v tehtnici, ki bo nastopila 1. aprila, prinaša poudarek v odnosih, ravnovesju in resnici, ki je ni več mogoče prezreti. To bo čas, ko bodo mnogi jasneje prepoznali svoje potrebe, meje in kompromise.

Tehtnica simbolizira partnerstvo in harmonijo, zato bodo ob polni luni v ospredju ljubezen, prijateljstvo in sodelovanje. Tisto, kar je bilo dolgo potisnjeno v ozadje, lahko zdaj pride na površje. Za nekatere bo to pomenilo poglobitev odnosov, drugi pa bodo začutili, da je čas za spremembo. Posebej izrazito bodo to energijo občutila tri nebesna znamenja.

Oven

Za ovne bo to obdobje še posebej intenzivno, saj polna luna osvetljuje njihovo področje partnerstva. Možni so pomembni pogovori z bližnjimi.

Pred njimi je odločitev: odnos poglobiti ali priznati, da se oddaljujeta. Ključna bo iskrenost, tudi če zahteva pogum.

Rak

Raki bodo močneje občutili potrebo po varnosti in čustveni jasnosti. Polna luna lahko razkrije neravnovesje med dajanjem in prejemanjem.

Če so se predolgo prilagajali drugim, bo zdaj čas za premislek. Odločitve, ki jih bodo sprejeli, lahko dolgoročno spremenijo odnose.

Kozorog

Kozorogi se bodo soočili z vprašanjem ravnovesja med delom in zasebnim življenjem. Možno je spoznanje, da ambicije vplivajo na njihove odnose.

Pred njimi je odločanje o prioritetah, zlasti na področju partnerstva in družine.

Čas za ravnovesje in iskrenost

Polna luna v tehtnici prinaša opomnik, da odnosi ne morejo delovati brez ravnovesja. Kompromisi so pomembni, vendar ne na račun lastnih potreb.

Za mnoge bo to priložnost za iskrene pogovore in novo razumevanje, ki lahko vodi v stabilnejše in trdnejše odnose.

Preverite svoj današnji horoskop.

služba, pisarna
Trendi Ti znaki horoskopa delajo več, kot jim plačajo
prijatelji
Trendi Kaj o vas pove dan v tednu, na katerega ste rojeni?
ženska, kolo
Trendi Ljudje, rojeni v teh znakih, srečo najdejo šele pozneje v življenju
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.