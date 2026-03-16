Rekordni NHL-imperij Anžeta Kopitarja

Najboljši slovenski hokejist vseh časov Anže Kopitar je na sobotnem gostovanju pri New Jersey Devils postal Kralj z največ doseženimi točkami v dresu Los Angeles Kings (1.308). Na vrhu večne točkovne lestvice kalifornijske franšize je prehitel Marcela Dionna in izboljšal skoraj 40 let star rekord Kanadčana. To je le še eden od mejnikov, ki jih je 38-letnik postavil v dolgoletni NHL-karieri, ki se počasi, a vztrajno bliža koncu.

Slovenski hokejski as Anže Kopitar, ki vse od debija na največji hokejski klubski sceni 6. oktobra 2006, nosi dres Los Angeles Kings, je konec preteklega tedna v svoj zavidljivi NHL repertoar dodal še en rekord. Z dvema goloma na gostovanju pri New Jersey Devils je postal hokejist z največ doseženimi točkami v dresu LA Kings.

Na vrhu veličastne lestvice je s 1.308 točko prehitel kanadskega mojstra Marcela Dionna, ki je za kalifornijsko moštvo igral 12 sezon, med letom 1975 in 1987. V tem obdobju je na svoj račun vpisal 1.307 točk in bil skoraj štiri desetletja rekorder Kraljev po točkah, doseženih v rednem delu sezone. Dionne je v svoji bogati karieri, v kateri ni osvojil Stanleyjevega pokala, ob LA Kings igral še za Detroit Red Wings in New York Rangers.

Kopitar je številne legende Kraljev že pustil za seboj.

Kopitar je praktično od začetka igranja v NHL vlečni konj kolektiva iz mesta angelov. V 19 sezonah rednega dela lige NHL je bil kar 16-krat na vrhu točkovne lestvice svojega moštva, v zadnji je pri 37 letih na 81 tekmah dosegel 67 točk, od tega 46 asistenc, s čimer je bil najboljši asistent svoje ekipe. Več točk je v rednem delu lanskega tekmovalnega obdobja zbral le Adrian Kempe (73).

Od leta 2016 je tudi kapetan Kraljev, s katerimi je 2012 osvojil svoj in klubski premierni Stanleyjev pokal. Dve leti pozneje jim je uspelo še drugič.

Kralj z največ točkami ...

Kopitar že vrsto let podira mejnike kluba iz mesta angelov, se druži z legendarnimi imeni, ki so igrala za ta klub, in jih iz sezone v sezono prehiteva. Sezono je začel pri 1.278 točkah, od Dionna ga je takrat ločevalo še 29 točk (1.307), presegel ga je v soboto in je trenutno pri 1.308 točkah.

Gorenjec je na vrhu večne lestvice po številu nastopov v dresu LA Kings na prvem mestu. Najbližji zasledovalec, upokojeni Dustin Brown, jih je zbral 160 manj.

Trenutno je v svoji 20. in zadnji sezoni lige NHL, kar je največ med vsemi Kralji. Na drugem mestu sta z 18. sezoni še vedno aktivni branilec Drew Doughty in upokojeni Dustin Brown, od katerega je Kopitar pred slabimi desetimi leti prevzel kapetansko vlogo.

Kralj z največ odigranimi tekmami edini s 1.500 ...

Gorenjec je eden od petih hokejistov, ki so za LA Kings odigrali vsaj tisoč tekem in edini, ki jih je več kot 1.500. Trenutno je pri številki 1.505 (redni del), na drugem mestu je s 1.296 odigranimi tekmami Brown, na tretjem pa Doughty (1.263).

Je edini hokejist, ki je v dresu LA Kings odigral vsaj 1.500 tekem.

Kralj z največ asistencami ...

38-letnik je Kralj z največ asistencami v zgodovini kluba, trenutno je pri številki 858, Dionne na drugem mestu jih je zbral več kot sto manj, 757.

Kralj z največ zmagovitimi zadetki in tretji po številu zadetkov ...

V rednem delu je dosegel 450 zadetkov in je trenutno na tretjem mestu večne lestvice kluba, kjer bo tudi ostal. Na prvem mestu v tej kategoriji je s 557 zadetki Luc Robitaille, na drugem pa Marcel Dionne (550).

Je pa Kopitar dosegel 79 zadetkov za zmago, kar je največ med vsemi Kralji, na drugem mestu je Robitaille s 73. Dosegel je tudi največ zadetkov, odločujočih za zmago.

Svojega prispevka se bo bolje zavedal po karieri

Gorenjca, ki se bo po karieri vrnil v Slovenijo, bolj kot osebni prispevek razumljivo zanimajo rezultati ekipe. A mimo osebnega statističnega imperija ne gre. Kaj vse se je znašlo v njem, se bo zavedal šele, ko bo drsalke obesil na klin. Upa, da se bo zadnja NHL sezona zavlekla čim dlje v leto 2026.

V nadaljevanju si lahko ogledate nekatere številke Hrušičana, pod katere se je v ligi NHL podpisal od leta 2006, in primerjavo z drugimi ikonami LA Kings.

Kopitar na vrhu večnih lestvic kalifornijske franšize:

Pregled statistike Anžeta Kopitarja po sezonah:

