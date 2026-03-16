Blestela Hrovat in Joksimović, vrnitev Kunca z dvojnim dvojčkom

Košarkarska zveza Slovenije je v pregledu nastopov reprezentantov v tujini izpostavila novo odlično predstavo Gregorja Hrovata, medtem ko je med nadarjenimi mladinci blestel Stefan Joksimović. Na Poljskem se je po poškodbi z dvojnim dvojčkom vrnil Aljaž Kunc.

Po poškodbi hrbta se je v zasedbo poljskega Toruna vrnil Aljaž Kunc. V 26 minutah igre se je izkazal z dvojnim dvojčkom. A ob 17 točkah in 12 skokih moral priznati tesen poraz 75:77 proti Ostrowu.

Dijon je v francoskem prvenstvu drugič zaporedoma igral podaljšek. A tokrat s slabšim koncem, saj je s 119:127 izgubil s Saint Quentinom. Gregor Hrovat je na parketu prebil 35 minut in dosegel 28 točk, štiri skoke in šest asistenc. Leon Stergar zaradi poškodbe še naprej ne igra za Limoges.

Nova dva poraza v nemškem prvenstvu je vpisal Braunschweig, ki se mu obeta izpad iz lige. Tokrat je z 80:98 klonil proti Bayernu in s 97:106 proti Trieru. Luka Ščuka je zabeležil osem točk, šest skokov in pet podaj oziroma štiri točke in tri skoke.

V Turčiji je Merkezefendi četrtič po vrsti izgubil. Z 79:65 je bil boljši Bahcesehir. Alen Omić je dosegel štiri točke in tri skoke.

Klemen Prepelič je za prepričljivo zmago Dubaja s 114:91 nad Crveno zvezdo dodal pet točk in dve asistenci. Dubaj je bil uspešen tudi v evroligi, kjer je s 100:94 ugnal Baskonio. Kapetan slovenske izbrane vrste v zadnjem ciklu je vpisal šest točk, skok in dve asistenci.

Baskonia je poleg poraza z Dubajem tudi v domačem prvenstvu proti San Pablo Burgosu izgubila s 96:107. Joksimovića zaradi nastopa na mladinskem evroligaškem turnirju ni bilo v postavi ekipe, je pa prvi točki v najelitnejšem klubskem tekmovanju dosegel Vit Hrabar. V osmih minutah je dodal še dva skoka.

Joksimović je v kategoriji svojih vrstnikov blestel na turnirju v Bologni. Baskonii se sicer po finalnem porazu 53:88 proti Barceloni ni uspelo uvrstiti na zaključni turnir. Joksimović je v štirih tekmah skupaj zbral 76 točk, 25 skokov in 12 podaj ter bil izbran v najboljšo peterko turnirja. Še posebej je blestel proti ekipi Next Gen, ko je dosegel 38 točk, 10 skokov in tri podaje.

Bilbao je s 77:69 dobil prvo tekmo četrtfinala Fibinega evropskega pokala proti zasedbi Petkim Spor. Martin Krampelj je dosegel sedem točk, sedem skokov in podajo. V španski ligi ACB je ob porazu 90:100 proti Breoganu prispeval 12 točk in pet skokov.

Žiga Samar je bil v španski ligi med najboljšimi posamezniki Gran Canarie.

Žiga Samar je bil v španski ligi med najboljšimi posamezniki Gran Canarie, ki pa je s 76:87 izgubila proti Murcii. V 18 minutah je zbral 14 točk dva skoka in asistenco.

Varovanci trenerja Jake Lakoviča so izgubili tudi v Fibini ligi prvakov, in sicer s 76:79 proti ekipi Tenerife. Samar je prispeval štiri točke, štiri skoke in asistenco.

Od slovenskih reprezentantov je ob zmagi Cedevite Olimpije v osmini finala evropskega pokala sodeloval Rok Radović in v 14 minutah dosegel 10 točk in 5 skokov, nekaj dni kasneje pa je v ligi Aba ob porazu proti Partizanu prispeval štiri točke. Mihe Cerkvenika zaradi poškodbe ni bilo v kadru Ljubljančanov.

V regionalni konkurenci sta zmagi zabeležili tudi ekipi Perspektive Ilirije in Krke, pri čemer je Mark Padjen v dresu Ljubljančanov v 29 minutah s 26 točkami postavil rekord kariere v tem tekmovanju. Robert Jurković je dosegel 14 točk in štiri skoke.

Žak Smrekar je v dresu novomeške zasedbe prispeval osem točk in devet skokov. Krkaši so bili prepričljivi tudi v ligi OTP banka. Smrekar je vknjižil 13 točk in tri skoke.

Uspešen teden je tudi za srbsko Mego, ki je v ligi Aba dvakrat zmagala. Najprej z 90:76 proti Studentskem centru in nato s 95:77 proti Borcu. Urban Kroflič je na prvi tekmi zbral 16 točk, sedem skokov in štiri podaje ter na drugi šest točk, šest skokov in dve podaji.