Ameriški senator Cory Booker opozarja, da kongresno neukrepanje predsedniku Donaldu Trumpu odpira vrata v novo vojaško eskalacijo. Po njegovih besedah bi bila lahko po Venezueli in Iranu nova tarča Kuba. "Zakaj kongres samo stoji križem rok in ne naredi ničesar?" se je senator vprašal med gostovanjem v oddaji State of the Union.

Demokratski senator Cory Booker je v nastopu na CNN ostro napadel republikance, ker blokirajo poskuse omejitve predsedniških vojnih pooblastil. Po njegovem mnenju Kongres s pasivnostjo Donaldu Trumpu pošilja sporočilo, da lahko brez resnega nadzora odpira nove zunanjepolitične fronte.

Po Venezueli in Iranu omenja še Kubo

"Zakaj se Kongres preprosto umika in ne stori ničesar?" je vprašal Booker. Republikance je označil za Trumpove "prikimavalce" in dodal, da takšno ravnanje presega običajne politične spore v Washingtonu.

Izjave senatorja Coryja Bookerja so znova odprle vprašanje, kako daleč lahko Donald Trump seže brez jasne omejitve Kongresa. Foto: Guliverimage

Booker je opozoril, da bi lahko neukrepanje vodilo v novo stopnjevanje ameriške politike do Kube. "Če bomo dovolili, da se to nadaljuje, bomo Trumpu dejansko dali dovoljenje, da reče, da je opravil z Venezuelo, bil v Iranu, zdaj pa gre še na Kubo, nato pa morda celo v Severno Korejo," je dejal.

Spor o pooblastilih in financiranju

Senator je priznal, da to ni nova težava in da so tudi prejšnji ameriški predsedniki z obeh političnih polov vojaške akcije sprožali brez izrecne odobritve kongresa, med njimi tudi nekdanji predsednik Barack Obama. A obenem je poudaril, da je zdajšnji položaj bistveno resnejši.

"Obe stranki sta bili precej neodločni in pasivni, medtem ko je predsedniška oblast postopoma pridobivala na moči," je dejal in opozoril: "Nič, kar je storil Obama, ali celo, kar je Trump storil v svojem prvem mandatu, se ne more primerjati s tem, čemur smo priča zdaj."

Ob tem se v Washingtonu nadaljuje tudi spor o financiranju ministrstva za domovinsko varnost. Demokrati podpirajo sredstva za upravo za varnost v prometu, agencijo za kibernetsko varnost in obalno stražo, nasprotujejo pa financiranju ostrejših priseljenskih operacij.