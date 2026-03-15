Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
15. 3. 2026,
14.24

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Iranu Donald Trump

Nedelja, 15. 3. 2026, 14.24

44 minut

Kako bi lahko vojna v Iranu in njene gospodarske posledice privedle do Trumpovega poraza

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Donald Trump | V ZDA bodo novembra letos potekale vmesne volitve za celoten predstavniški dom in tretjino senatorjev, pa tudi vrsta volitev na nižji ravni. Rezultati teh volitev bodo v veliki meri določili ravnovesje moči na vrhu ameriške politike. | Foto Reuters

V ZDA bodo novembra letos potekale vmesne volitve za celoten predstavniški dom in tretjino senatorjev, pa tudi vrsta volitev na nižji ravni. Rezultati teh volitev bodo v veliki meri določili ravnovesje moči na vrhu ameriške politike.

Foto: Reuters

Vojna z Iranom je med Američani zelo nepriljubljena, skok cen nafte pa bo zanje pomenil dolgoročno visoke cene na vseh področjih, kar bi lahko privedlo do volilnega poraza Donalda Trumpa, v svoji analizi piše časnik The Guardian.

Donald Trump je še vedno evforičen zaradi zajetja venezuelskega predsednika Nicolása Madura in prepričan, da bo njegov skupni projekt z Izraelom v Iranu potekal prav tako gladko, piše The Guardian.

Prepričan je, da se bo, ne glede na to, kako bo vojna vplivala na energetski trg, ameriško gospodarstvo s tem spopadlo. "Kratkoročni skok cen nafte, ki bo hitro padel, ko bo iranska jedrska grožnja uničena, je zelo majhna cena za varnost in mir ZDA in sveta," je na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. "Samo bedaki bi razmišljali drugače," je še dodal. 

Poučna lekcija za Trumpa

Trumpov občutek nepremagljivosti izhaja tudi iz dejstva, da njegova nepredvidljiva politika še ni povzročila toliko škode, kot so sprva pričakovali. A čeprav se Trump počuti močnega, se zunaj bojišča sooča s porazom, v svoji analizi piše The Guardian. Vojna proti Iranu je namreč že od samega začetka med Američani zelo nepriljubljena, kar je za državo, ki običajno podpira pošiljanje svojih sinov in hčera v boj, precej nenavadno. Gospodarske posledice, ki jih ljudje zaradi vojne že občutijo, pa njene priljubljenosti zagotovo ne bodo povečale, še navaja omenjeni medij.

Cena bencina je že poskočila na najvišjo raven, odkar je Trump nastopil funkcijo, vlada pa zdaj napoveduje, da se na raven iz leta 2025 ne bo vrnila do jeseni 2027. Prevozna podjetja, kmetje, trgovci na drobno in letalske družbe bodo višje stroške prenesli na potrošnike prek višjih cen prevoza, hrane in storitev, navaja The Guardian. 

Trump se teh tveganj očitno zaveda in zato si njegova administracija prizadeva ublažiti udarec zvišanja cen nafte. Za del ruske nafte so že odpravili sankcije, predstavljen pa je bil tudi načrt za zavarovanje tankerjev in njihovo spremstvo skozi Hormuško ožino.

"Kljub temu bo za preobrat največjega skoka cen nafte v več kot treh desetletjih potrebno več kot to," piše The Guadrian v svoji analizi in ob tem dodaja: "Trump se bo morda naučil, da ne glede na to, kako enostavno je bilo ujeti Madura, obglavljenje ameriških tekmecev ni nujno zmagovalna strategija povsod po svetu."

Vojna v Iranu Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

