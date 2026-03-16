Roger Federer je v svoji bogati teniški karieri osvojil skoraj vse, kar se je dalo. A Švicar poslovno blesti tudi po športni karieri, saj je dosegel nov velik mejnik.

Po podatkih revije Forbes iz prejšnjega tedna je Federer postal milijarder in se na ta način pridružil elitni skupini športnikov, ki so presegli magično denarno mejo.

Forbes je na svojo lestvico najbogatejših ljudi na svetu namreč prvič uvrstil tudi Rogerja Federerja. Po njihovih ocenah je njegovo premoženje trenutno vredno približno 1,1 milijarde dolarjev (962 milijonov evrov). Ob tem je zanimivo, da si je 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam večino premoženja ustvaril zunaj teniških igrišč.

S turnirskimi nagradami "le" nekaj čez sto milijonov

V športni karieri je osvojil 103 turnirske lovorike in z nagradami na turnirjih zaslužil skoraj 131 milijonov dolarjev (114,0 milijona evrov), kar ga uvršča na tretje mesto večne lestvice zaslužkarjev v tenisu. Na teniških turnirjih sta do zdaj več od njega zaslužila Novak Đoković (164,4 milijona evrov) in Rafael Nadal (117,5 milijona evrov).

Zelo pametna in donosna poslovna odločitev

Federer je med športno kariero veljal za enega najbolje plačanih športnikov na svetu, dolga leta je bil tudi najbolje plačani teniški igralec. Velik del njegovega zaslužka pa je prišel iz donosnih sponzorskih dogovorov. Med znamkam, s katerimi je sodeloval, so Uniqlo, Rolex, Mercedes-Benz, Lindt, Moët & Chandon ...

Pomembno vlogo pri njegovem premoženju je imela tudi zelo dobra poslovna poteza. Leta 2019 je investiral v švicarsko športno znamko On, ki je bila takrat še razmeroma majhno in neznano podjetje, ki se je ukvarjalo predvsem s tekaško opremo. Federer naj bi takrat kupil približno tri odstotke podjetja, ki je v naslednjih letih doživelo uspeh.

Baselčan pri tej znamki ni ostal le investitor. Sodeloval je tudi pri razvoju teniške obutve in skupaj s podjetjem ustvaril model The Roger Pro. S tem copatom so zakorakali tudi v svet profesionalnega tenisa. Danes imajo pod svojim okriljem že kar nekaj teniških igralcev, najbolj znana med njimi sta Iga Swiatek in Ben Shelton.

Leta 2013 je skupaj z dolgoletnim agentom Tonyjem Godsickom ustanovil agencijo Team8, ki skrbi za športni menedžment. Ustanovili so tudi Laver Cup, prestižni ekipni turnir.

Ena največjih karier v zgodovini športa

Federer je mejo ene milijarde dolarjev sicer presegel že avgusta lani. Od profesionalnega tenisa se je poslovil septembra 2022, ko je končal eno največjih karier v zgodovini športa. Švicar je bil kar 310 tednov prvi igralec sveta in še danes velja za igralca z največjim občutkom za tenis. Niso ga brez razloga imenovali švicarski teniški virtuoz.