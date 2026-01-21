Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

OP Avstralije Lleyton Hewitt Roger Federer

Fotografija, ki je presenetila mnoge: otroci Federerja in Hewitta skupaj

B. B.

Roger Federer | Roger Federer je v Melburne prišel z vso družino. | Foto Guliverimage

Roger Federer je v Melburne prišel z vso družino.

Foto: Guliverimage

Na družbenih omrežjih so zelo viralne postale fotografije otrok Rogerja Federerja in Lleytona Hewitta, nekdanjih teniških zvezdnikov, ki so se sproščeno družili ob teniškem igrišču. In koliko so oni predani tenisu?

Naomi Osaka
Sportal Brez besed: verjetno najbolj drzna poteza na teniških igriščih #video

Še en dokaz, kako čas beži in kako otroci nekdanjih teniških zvezdnikov hitro odraščajo. Na letošnjem OP Avstralije so teniški navdušenci in fotografski objektivi opazili najstniške otroke Lleytona Hewitta in Rogerja Federerja, ki so skupaj sedeli ob igrišču.

Raje v družbi vrstnikov kot s starši

To so bili 17-letni Cruz Hewitt, sin avstralske legende Lleytona Hewitta, in 16-letni dvojčici Rogerja Federerja Myla in Charlene. Očitno so že v teh letih, ko so raje v družbi vrstnikov kot v družbi staršev. Najstniki so si skupaj ogledali dvoboj Jannika Sinnerja in Huga Gastona, ki pa se je končal že po dveh nizih.

In koliko so otroci povezani s tenisom?

Cruz je zelo predan tenisu, saj bo znova igral na mladinskem turnirju tako v posamični konkurenci kot v dvojicah. Igral je tudi v kvalifikacijah za članski turnir, ko je dobil posebno povabilo, a je v prvem krogu izgubil proti Michaelu Zhengu.

Roger Federer jev Melbournu igral tudi ekshibicijski turnir. | Foto: Guliverimage Roger Federer jev Melbournu igral tudi ekshibicijski turnir. Foto: Guliverimage

Družini sta si zelo blizu

Družini Hewitt in Federer sta si blizu, saj sta Lleyton in Roger kar nekaj let preživela skupaj na ATP-turneji. Federer in Hewitt sta se v svojih karierah pomerila 27-krat. Boljši izkupiček ima Federer, ki je dobil 18 medsebojnih dvobojev, medtem ko jih je Hewitt zbral devet. Dvakrat sta igrala tudi na OP Avstralije, kjer se je zmage obakrat veselil Federer. Sicer imata oba igralca za seboj zelo uspešno športno kariero.

Federer je s seboj pripeljal vso družino

Federer se je prvič po upokojitvi, ta je prišla leta 2022, vrnil v Avstralijo. Predstavil se je tudi na igrišču, ko se je z Andrejem Agassijem pomeril na ekshibicijskem dvoboju dvojic proti Hewittu in Patu Rafterju.

Baselčan je na OP Avstralije šestkrat zmagal, skupno pa je na turnirjih za grand slam osvojil 20 lovorik. Danes 44-letni Federer ima na Melbourne, kjer poteka OP Avstralije, veliko lepih spominov. "Tudi moja starša sta tukaj. Imamo popoln družinski izlet. Tudi starša imata lepe spomine na Melbourne, zato je lepo, da jih spet podoživimo in obiščemo iste kraje," je na začetku tedna za medije povedal Federer.

Veronika Erjavec v družbi Rogerja Federerja. | Foto: Osebni arhiv Veronika Erjavec v družbi Rogerja Federerja. Foto: Osebni arhiv Svojo priložnost je izkoristila tudi Veronika Erjavec

Štiriinštiridesetletnik je še vedno zelo priljubljen tako med igralci kot tudi med ljubitelji tenisa. Svojo priložnost je izkoristila tudi slovenska teniška igralka Veronika Erjavec in se fotografirala z enim najboljših teniških igralcev vseh časov. Erjavec je svoje letošnje nastope na OP Avstralije končala v prvem krogu turnirja.

OP Avstralije Lleyton Hewitt Roger Federer
