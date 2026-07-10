V zadnjih dneh se je spet pojavljala fotografija gospe z znamenitim prstom na osrednjem igrišču, ko sta leta 2019 v epskem finalu igrala Novak Đoković in Roger Federer. Po zadnjem peturnem dvoboju Novaka Đokovića se je marsikdo spomnil na tisti znameniti dvoboj, ki se bo za vedno zapisal v zgodovino prestižnega turnirja. A ne samo zaradi dvoboja, ampak tudi zaradi Melanie, gospe s prstom.

Novak Đoković je v torek zvečer pri svojih 39 letih še enkrat pokazal izjemno teniško predstavo, potem ko je v četrtfinalu Wimbledona v petih nizih premagal Felixa Augerja-Aliassima. Dvoboj je trajal 5 ur in 15 minut. Srb je po tem dvoboju povedal, da zaradi takšnih trenutkov še vedno vztraja v vrhunskem tenisu in da je bil to eden njegovih najboljših dvobojev v Wimbledonu.

Spomini na finale iz leta 2019 in znameniti trenutek "gospe s prstom".

Leta 2019 se je zgodila gospa s prstom

Na najbolj prestižnem turnirju se je zgodilo že veliko zgodovinskih dogodkov, ki pišejo posebne zgodbe. Eden od teh je tudi wimbledonski finale iz leta 2019, ko je bil Đoković že v povsem izgubljenem položaju, a je takrat rešil dve zaključni žogi in na koncu slavil.

Na tistem dvoboju pa se je zgodila tudi "gospa s prstom". Ta se je le za nekaj sekund pojavila na ekranu in postala slavna. Njena fotografija in posnetek še vedno krožita po družbenih omrežjih. Ob zadnji zmagi Beograjčana je marsikomu spet priklicala spomine izpred sedmih let oziroma finalnega dvoboja iz leta 2019.

Malanie že od otroštva igra tenis, bila pa je tudi sodnica na največjih turnirjih. Nikoli si ni mislila, da bo njen posnetek postal tako viralen. Foto: YouTube

Ameriški novinar Ben Rothenberg je raziskoval in našel gospo, ki je v nekaj sekundah postala simbol Federerjeve navijačice in ena najbolj znanih navijaških podob novejše zgodovine tenisa. Gre namreč za gospo Melanie.

Melanie je v intervjuju za Bounces povedala, da tenis igra že od sedmega leta in je tudi tekmovala. Leta 2000 so jo povabili, da se udeleži programa za razvoj linijskih sodnikov v Edinburghu. V sodniškem poslu je prišla tako daleč, da je sodila dvoboje v Wimbledonu, pokalu Fed (današnji pokal BJK, op. p.), olimpijskih igrah v Londonu in na OP Francije. "Bilo je super in imela sem nekaj fantastičnih izkušenj. V tistem času sem bila na igrišču s praktično vsemi najboljšimi igralkami," se je spominjala, potem ko je leta 2016 pustila sodniško delo in se raje posvetila rekreativnemu tenisu.

Melanie je uživala in vzdušje jo je poneslo

Leta 2019 je za finale dobila enega najboljših sedežev, saj je sedela v prvih vrstah osrednjega igrišča v Wimbledonu. Uživala je, saj je bila lahko brez vsakršnih zadržkov velika navijačica Rogerja Federerja. "Ko si sodnik ali opravljaš uradno funkcijo, moraš biti povsem nepristranski. Sama sem s tem prenehala že nekaj let prej, zato sem lahko na dvoboju uživala in navijala. Kot dolgoletna Federerjeva navijačica sem bila navdušena nad dogajanjem. Na tribunah smo dobesedno ponoreli. Ko se je dvoboj bližal vrhuncu, je občinstvo skoraj po vsaki napaki, ki jo je naredil Đoković, vstalo in jo pospremilo z bučnimi stoječimi ovacijami."

Na koncu se je smejal Novak Đoković. Foto: Gulliver/Getty Images

Šele po končanem dvoboju je spoznala, da je njena podoba obšla svet

V petem nizu pri izidu 8:7 (40:15) za Federerja, ko so vsi mislili, da je finale že končano, je na vrsto prišla prav Melanie. Režiser jo je pokazal, ko drži en prst v zraku in vpije: "Še ena!" (Še ena točka do zmage, op. p.). Vemo, kako se je dvoboj, ki je trajal 4 ure in 57 minut, končal. Z zmago Novaka Đokovića.

A zgodbe po tistem še zdaleč ni bilo konec. Ko je razočarana zapuščala osrednje igrišče v Wimbledonu, ji je telefon skoraj pregorel. Melanie, ki poučuje na zasebni šoli v Berkshiru, je dobivala sporočila tako od kolegov kot od učencev. Pozneje je spoznala, da je njen posnetek obšel ves svet. "Vse skupaj je bilo naravnost neverjetno. To je bil najboljši dvoboj, ki sem ga kadarkoli spremljala v živo." Foto: Gulliver/Getty Images

Bilo je res noro

Večkrat se je vprašala, ali se počuti delno odgovorno za Federerjev poraz. Sama upa, da ne, in meni, da je bila to ena največjih zapravljenih priložnosti v Federerjevi karieri, saj je imel dve zaključni žogi za zmago.

"Vse skupaj je bilo naravnost neverjetno. To je bil najboljši dvoboj, ki sem ga kadarkoli spremljala v živo. Eden najbolj epskih vseh časov. Že to, da sem sedela tik ob igrišču, je bilo zame nekaj posebnega, kaj šele vse, kar se je potem zgodilo s tisto fotografijo. Res noro."

"Niti sanjalo se mi ni, da je fotografija postala viralna na spletu. Nič ne vem o Twitterju ali drugih družbenih omrežjih, ker jih sploh ne uporabljam. Za vse skupaj so mi povedali prijatelji iz teniškega kluba. Ljudje iz tujine so mi pošiljali fotografije in pisali: 'Mel, o moj bog, pravkar smo te videli!'"

Novak Đoković je od nekdaj veljal za psihološko zelo močnega igralca. Foto: Gulliver/Getty Images

In kaj je o tej znameniti fotografiji povedal Đoković?

Ta fotografija seveda ni mogla mimo Novaka Đokovića. Lani je dobil vprašanje, na kaj pomisli, ko vidi znamenito fotografijo. Beograjčan se je ob tem samo nasmejal: "Nisem je videl, ker sem bil takrat na igrišču. Ampak točno vem, kdaj se je zgodilo, ker so mnogi moji navijači delili in ponovno objavljali to fotografijo in jo še vedno objavljajo po vseh teh letih."

Novaka Đokovića v petek čaka nov pomemben dvoboj. V polfinalu mu bo nasproti stal Jannik Sinner, prvi nosilec turnirja. Naloga bo vse prej kot lahka za 39-letnega Đokovića, ki že nekaj časa lovi rekordno 25. zmago na turnirjih za grand slam. Igralca sta do zdaj odigrala 11 medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je 6:5 v korist Sinnerja. Do zdaj sta trikrat igrala v Wimbledonu, nazadnje lani, ko je Sinner gladko zmagal po treh nizih.

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